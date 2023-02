Ukraine. Des travailleurs médicaux décrivent l’attaque meurtrière d’un missile à Bakhmut

Est de l’Ukraine

CNN

—



Reprenant conscience dans un nuage de fumée, Simon Johnsen entendit un fort sifflement dans ses oreilles. Il a vérifié pour voir s’il avait encore toutes les parties de son corps.

À côté de lui, son collègue médecin Pete Reed était mort. Il en était de même pour la femme civile ukrainienne dont ils étaient venus soigner les blessures.

C’était l’heure du déjeuner le jeudi 2 février à Bakhmut, dans la région ukrainienne de Donetsk, et un missile russe avait frappé à quelques pas de l’endroit où les deux hommes s’apprêtaient à administrer l’aide.

Johnsen, un médecin norvégien, et un groupe d’autres volontaires étaient arrivés sur les lieux quelques instants plus tôt.

S’adressant à CNN, ils décrivent l’attaque comme un excellent exemple de la Russie ciblant des médecins et des aides de première ligne dans ce qu’on appelle des “doubles frappes”: toucher une cible, attendre quelques minutes l’arrivée des premiers intervenants, puis frapper à nouveau au même endroit. .

Des séquences vidéo de la scène, montrées à CNN, montrent le missile entrant frappant l’ambulance de fortune de l’équipe de Reed.

Des experts en munitions ont examiné la vidéo et identifié l’arme comme un missile guidé antichar, a déclaré à CNN l’épouse de Reed, Alex Kay Potter, après son retour d’Ukraine.

Potter pense que l’attaque contre les travailleurs humanitaires était l’intention de l’armée russe et dit que leur ambulance était clairement indiquée.

« Il ne s’agissait pas simplement d’un double tapotement aléatoire de l’artillerie – ils étaient suivis », dit-elle. “Ils étaient très ciblés.”

Malgré de nombreuses frappes contre le personnel médical et les installations au cours de cette guerre, la Russie a nié avoir délibérément pris pour cible des civils. Le ministère de la Défense n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN.

Reed, un ancien marine américain, était venu sur les lieux par l’intermédiaire du groupe d’aide médicale Global Outreach Doctors.

Johnsen et un autre collègue norvégien, Sander Sørsveen Trelvik, s’étaient rendus en Ukraine en tant que volontaires avec une autre organisation humanitaire, Frontline Medics. Tous deux ont été blessés dans l’explosion mais ont survécu.

“C’était une journée normale à Bakhmut”, dit Johnsen après avoir été évacué vers la Norvège. Son équipe est arrivée tôt le matin et dirigeait une clinique mobile – effectuant des examens gratuits et distribuant des médicaments.

Il dit qu’il y avait des tirs entrants et sortants mais qu’il ne faisait pas « beaucoup plus chaud » que d’habitude.

Certains des combats les plus féroces depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie se déroulent dans les rues de Bakhmut, les soldats des deux côtés l’appelant le “hachoir à viande” en raison des centaines de vies perdues chaque jour au combat.

L’équipe était assise en train de prendre un café avec d’autres bénévoles lorsqu’ils ont reçu un appel urgent à l’aide. « Nous y sommes allés avec notre véhicule et l’équipe de Pete est allée avec ses véhicules », explique Johnsen.

C’était très calme quand ils sont entrés dans la rue mais ils ont immédiatement remarqué deux véhicules incendiés. La voiture de la femme blessée a été complètement détruite et son mari lui tenait la tête.

Johnsen dit qu’ils ne savent pas ce qui lui est arrivé parce qu’ils n’ont pas eu le temps de recueillir des informations. “Je venais de m’asseoir avec la patiente… J’étais sur le point de commencer à l’examiner, puis nous avons été touchés.”

Reed et son équipe, ainsi que Johnsen et Trelvik étaient à côté de la femme blessée lorsque l’attaque s’est produite.

Immédiatement après l’explosion, Johnsen et Trelvik ont ​​couru se mettre à l’abri au milieu des mortiers entrants. Ils ont été suivis par un photographe en mission pour le Wall Street Journal, Emanuele Satolli, et son équipe.

Le groupe a tenté de se cacher à l’intérieur d’une maison, mais la porte était verrouillée.

Bien que secoué, Johnsen s’est rappelé avoir réalisé que ses propres blessures ne pouvaient pas être trop graves, “parce que je marchais, et je respirais, et j’étais conscient”.

Satolli se souvient avoir demandé aux Norvégiens s’ils voulaient de l’aide pour sortir. « Nous sommes restés à l’intérieur de la cour et notre agent de sécurité a dit « nous devons y aller ». Nous avons donc demandé aux deux ambulanciers s’ils voulaient venir avec nous et ils ont dit oui », se souvient Satolli.

Le groupe a commencé à se diriger vers la voiture de Satolli. Mais dans la confusion, Trelvik a fait fausse route, faisant demi-tour vers le site de l’explosion.

Une photographie prise par Satolli montrera plus tard Trelvik venant à sa voiture – ensanglanté et les yeux écarquillés, son pantalon déchiqueté.

“Nous l’avons attendu dans la voiture et Simon (Johnsen) a commencé à crier” viens ici, viens ici “et c’est à ce moment-là que j’ai pris cette photo”, a déclaré Satolli.

Il dit quand il regarde la photo maintenant qu’il se sent “très désolé” pour Trelvik.

« C’est un jeune homme et il faisait du bénévolat. Je pense que ce fut une expérience très traumatisante pour lui… J’espère qu’il se rétablira non seulement physiquement mais mentalement », a déclaré Satolli, s’adressant à CNN depuis la Turquie.

Un autre volontaire de Frontline Medics, Erko Laidinen d’Estonie, a capturé l’explosion du missile avec son téléphone.

Il a déclaré à CNN qu’il était assis dans le véhicule Frontline Medics lorsque le missile a frappé, filmant l’équipe sur son téléphone à travers la vitre de la voiture.

Lors de l’attaque, son téléphone a été jeté de la voiture mais a continué à enregistrer le son des bombardements entrants pendant les 20 minutes suivantes. Il a sauté du véhicule, indemne, et s’est caché derrière un arbre, en supposant que son véhicule serait le prochain, alors qu’il attendait que la fumée se dissipe.

Laidinen a été séparé des autres et a fini par entrer dans un appartement de cinq étages à la recherche d’un abri. Après une pause de deux minutes, il s’est enfui, plus profondément à l’intérieur de Bakhmut – hôte de combats de rue à rue – et loin du site de l’explosion.

Il a repéré une maison avec une cheminée fumante et a couru vers elle. La porte était ouverte et il s’est caché dans le sous-sol pendant environ une demi-heure pour reprendre son souffle.

Laidinen savait qu’il devait se rendre au hub de son équipe pour accéder à Internet, pour faire savoir aux gens qu’il était vivant. Il a demandé à un local de l’emmener à l’armée ukrainienne. Une demi-heure d’interrogatoire s’est ensuivie alors que l’armée vérifiait son identité. Heureusement, dit Erko, le commandant parlait anglais.

L’armée l’a conduit au hub, a-t-il dit. C’est alors qu’il a appris que ses collègues de Frontline Medics avaient été évacués par l’équipe de Satolli.

À ce moment-là, il était environ 16 heures locales à Bakhmut et il commençait à faire noir. Conduire à Bakhmut la nuit signifie conduire les phares éteints ou risquer une attaque russe.

Coup de chance pour Laidinen, un groupe basé à Kiev est venu au hub pour récupérer quelque chose qu’ils avaient oublié et lui a proposé de le faire sortir de la ville assiégée.

Johnsen et Trelvik sont tous deux de retour en Norvège, où ils reçoivent des soins médicaux supplémentaires.

Trelvik avait subi des brûlures et des éclats d’obus au corps, aux jambes et aux bras.

Johnsen a subi un traumatisme crânien. Il a perdu l’audition de son oreille droite et son oreille gauche a également été endommagée.

Pourtant, Johnsen dit qu’il est certain qu’il retournera en Ukraine dès qu’il sera en forme.

« Je ne suis pas stupide, je connais le risque. Et oui, c’était un appel proche, et j’aurais pu perdre ma vie et tout. Mais il y a encore tellement de travail et d’aide nécessaires en Ukraine », dit-il.

Correction : Une version précédente de cet article identifiait à tort la date de la frappe du missile Bakhmut. C’était le 2 février.