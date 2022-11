Ukraine. Des poches de bombardements éclatent alors que la guerre hivernale se profile

KHERSON, Ukraine –

Des bombardements par les forces russes ont frappé plusieurs zones de l’est et du sud de l’Ukraine pendant la nuit alors que les équipes des services publics poursuivaient leur bousculade pour rétablir l’électricité, l’eau et le chauffage à la suite de grèves généralisées ces dernières semaines, ont annoncé dimanche des responsables.

Avec des chutes de neige persistantes recouvrant la capitale, Kyiv, dimanche, les analystes ont prédit que le temps hivernal – apportant avec lui un terrain gelé et des conditions de combat exténuantes – pourrait avoir un impact croissant sur la direction du conflit qui fait rage depuis que les forces russes ont envahi l’Ukraine plus de il y a neuf mois.

Mais pour le moment, les deux parties étaient embourbées par de fortes pluies et des conditions boueuses sur le champ de bataille dans certaines régions, ont déclaré des experts.

Après un barrage fulgurant de frappes d’artillerie russe à au moins deux reprises au cours des deux dernières semaines, les équipes d’infrastructure en Ukraine se sont déployées 24 heures sur 24 pour rétablir les services de base clés, car de nombreux Ukrainiens n’avaient que quelques heures d’électricité par jour – le cas échéant.

Ukrenergo, l’opérateur public du réseau électrique, a déclaré dimanche que les producteurs d’électricité fournissaient désormais environ 80% de la demande. C’est une amélioration par rapport aux 75% de samedi, selon la société.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion qui surveille de près les développements en Ukraine, a déclaré que les rapports des deux côtés indiquaient que de fortes pluies et de la boue avaient eu un impact – mais un gel plus large attendu le long des lignes de front dans les prochains jours pourrait jouer un rôle.

“Il n’est pas clair si l’une ou l’autre des parties planifie ou se prépare activement à reprendre des opérations offensives ou contre-offensives majeures à ce moment-là, mais les facteurs météorologiques qui ont entravé ces opérations commenceront à se lever”, a-t-il déclaré dans une note publiée samedi.

L’ISW a déclaré que les forces russes creusaient plus à l’est de la ville de Kherson, d’où elles avaient été expulsées par les forces ukrainiennes il y a plus de deux semaines, et continuaient des “tirs d’artillerie de routine” sur le fleuve Dnipro.

Dans la région orientale de Donetsk, cinq personnes ont été tuées dans des bombardements au cours de la dernière journée, selon le gouverneur Pavlo Kyrylenko. Des bombardements nocturnes ont été signalés par des dirigeants régionaux dans les régions de Zaporizhzhia et de Dnipropetrovsk à l’ouest.

Le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré qu’une personne avait été tuée et trois blessées dans la région du nord-est.

Un jour plus tôt, une longue colonne de voitures, de fourgonnettes et de camions s’était éloignée de la ville de Kherson récemment libérée après d’intenses bombardements ces derniers jours et au milieu des inquiétudes que davantage de coups des forces russes à proximité pourraient à nouveau se profiler dans les prochains jours.

Galina Lugova, chef de l’administration militaire de la ville, a déclaré dimanche dans une interview que des trains d’évacuation avaient été alignés et des abris anti-bombes installés dans tous les quartiers de la ville avec des poêles, des lits, des trousses de premiers soins et des extincteurs.

“Tout ce dont vous avez besoin,” dit-elle.

“Nous nous préparons à un hiver dans des conditions difficiles, mais nous ferons tout pour assurer la sécurité des gens”, a déclaré Lugova. Son plus grand souci, dit-elle, était “les bombardements qui s’intensifient chaque jour. Des bombardements, des bombardements et encore des bombardements”.

Sur les routes hors de la ville, certains habitants ont estimé qu’ils n’avaient d’autre choix que de partir.

“Avant-hier, des tirs d’artillerie ont touché notre maison. Quatre appartements ont brûlé. Des fenêtres ont volé en éclats”, a déclaré Vitaliy Nadochiy, en sortant avec un terrier sur les genoux et un drapeau ukrainien suspendu à un pare-soleil. « Nous ne pouvons pas être là. Il n’y a ni électricité, ni eau, ni chauffage. Alors nous partons chez mon frère.

——



Keaten a rapporté de Kyiv, en Ukraine.