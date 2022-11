Ukraine : des pièces de missiles qui ont atterri en Pologne auraient pu être ukrainiennes

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Tant de missiles ont été tirés à la fois par la Russie et l’Ukraine lors de l’attaque russe sur les infrastructures ukrainiennes mardi que les fragments de missiles qui ont frappé la Pologne pourraient avoir été d’origine russe ou ukrainienne, a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ignat. Dans une interview vendredi, il a décrit une bataille aérienne intense au cours de laquelle pas moins de 50 missiles volaient dans les airs en quelques minutes près de la frontière polonaise dans l’ouest de l’Ukraine, dont au moins 20 tirés par la Russie et 30 tirés par les défenses aériennes ukrainiennes. alors que la Russie lançait sa plus grande attaque à ce jour contre l’infrastructure énergétique de l’Ukraine. Ils faisaient partie d’un total de 96 missiles tirés par la Russie ce jour-là, dont 77 ont été abattus.

“Tout peut être le résultat de cette bataille de défense aérienne”, a-t-il déclaré, reconnaissant qu’au moins certaines des pièces du missile auraient pu être ukrainiennes.

Ses commentaires semblaient signaler un nouvel assouplissement de l’insistance de l’Ukraine sur le fait que les pièces de missiles qui ont tué deux travailleurs céréaliers polonais n’étaient pas d’origine ukrainienne, malgré les premières conclusions des enquêteurs selon lesquelles elles appartenaient à des missiles antiaériens ukrainiens S-300. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré plus tôt cette semaine qu’il n’avait “aucun doute” que les missiles étaient russes, mais a déclaré plus tard qu’il ne pouvait pas être “à 100%” sûr que les missiles n’étaient pas ukrainiens.

L’Ukraine a réussi à abattre 15 missiles russes à proximité de la région frontalière, mais au moins cinq autres cibles ont été touchées près de la frontière polonaise, ce qui signifie que la Russie a lancé au moins 20 missiles dans la région, a déclaré Ignat. Les défenses aériennes de l’Ukraine tirent généralement au moins deux missiles anti-aériens sur ceux qui arrivent, “nous pouvons donc supposer qu’au moins trente missiles ont été lancés de notre côté”, a-t-il déclaré.

Des experts ukrainiens ont maintenant rejoint les enquêteurs polonais et américains qui enquêtent sur les causes de l’explosion qui a tué deux travailleurs dans une installation de séchage de céréales dans le village polonais de Przewodow, situé à environ six kilomètres de la frontière ukrainienne, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Dmytro Kuleba. Il a remercié la Pologne d’avoir accordé l’accès aux enquêteurs ukrainiens sur son compte Twitter.

Que les pièces du missile qui ont frappé la Pologne soient ukrainiennes ou russes n’a aucune importance, a déclaré Ignat, car la Russie porte la responsabilité ultime de l’attaque contre l’Ukraine.

“Bien sûr, il faut enquêter avec des partenaires polonais et mettre un terme à cette histoire car parler d’un missile, qui a malheureusement tué des gens, est une grande tragédie”, a-t-il déclaré. “Mais tout le monde a oublié qu’il y avait une centaine de missiles”. en Ukraine.”

Une attaque plus petite au cours de laquelle la Russie a tiré environ 15 missiles de croisière supplémentaires sur l’Ukraine jeudi a ajouté aux dégâts et a également soulevé un mystère. Parmi eux se trouvait un missile développé explicitement pour transporter des ogives nucléaires, un KH-55, selon le porte-parole de l’armée de l’air et le Centre de communications stratégiques de l’armée ukrainienne.

La tête nucléaire du missile avait été retirée et il n’a pas explosé. Il n’y avait aucune explication confirmée pour expliquer pourquoi le raté avait été utilisé, a déclaré Ignat.

Une théorie avancée est que la Russie a très probablement utilisé le missile raté comme leurre, pour confondre les défenses aériennes ukrainiennes et augmenter la probabilité que l’un des missiles conventionnels atteigne sa cible, a déclaré Ignat. Cela pourrait également signifier que Moscou manque de missiles de précision conventionnels à utiliser dans la guerre, ont déclaré lui et d’autres responsables, ou que le raté a peut-être été un modèle d’entraînement que les Russes ont décidé d’utiliser comme leurre.

Une variante ultérieure du KH-55, le Kh-555, qui a été conçu pour transporter une ogive conventionnelle, a fréquemment été tirée sur l’Ukraine depuis l’invasion russe en février. Et la plupart des missiles conventionnels que la Russie utilise pourraient être adaptés pour être utilisés avec une ogive nucléaire, ce qui signifie que la Russie pourrait mener une frappe nucléaire sur l’Ukraine sans utiliser de missiles développés explicitement à des fins nucléaires.

Les commentaires du président Vladimir Poutine en septembre selon lesquels la Russie était prête à utiliser « tous les moyens disponibles » pour gagner en Ukraine avaient déclenché une alarme mondiale selon laquelle il envisageait des frappes nucléaires pour tenter d’inverser les revers humiliants de la Russie sur le champ de bataille.

Mais ces inquiétudes s’étaient quelque peu atténuées ces dernières semaines après que des responsables américains ont déclaré avoir contacté des responsables russes pour les avertir des conséquences. Le ministère russe des Affaires étrangères a également publié des remarques disant que les armes nucléaires ne devraient jamais être utilisées et des déclarations fortes de la Chine ont clairement indiqué que l’allié le plus puissant de la Russie n’approuverait pas le recours aux frappes nucléaires.

Pendant ce temps, 10 millions d’Ukrainiens sont toujours sans électricité après l’attaque de mardi, selon Zelensky. Les dégâts ont aggravé l’impact d’une précédente vague de grèves en octobre et environ la moitié de l’infrastructure énergétique de l’Ukraine est désormais hors service, a déclaré vendredi le Premier ministre Denys Shmyhal aux journalistes.

La capitale, Kyiv, et la ville occidentale de Lviv, qui jusqu’à présent avait été relativement épargnée par la guerre, figurent parmi les villes les plus touchées. Jeudi a vu la première chute de neige de la saison, et avec des températures qui devraient régulièrement descendre en dessous de zéro pendant les trois prochains mois, les Ukrainiens se préparent à un hiver glacial sans suffisamment de chauffage ni de lumière.

Les responsables ukrainiens affirment que la Russie cible les approvisionnements énergétiques ukrainiens afin de compenser les revers du champ de bataille, y compris une retraite humiliante la semaine dernière de la ville méridionale de Kherson, la seule grande ville capturée par la Russie depuis l’invasion de février.

Kostiantyn Khudov et David Stern à Kyiv ont contribué au reportage.