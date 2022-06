Ukraine : des missiles frappent le centre commercial de Krementchouk, au moins 2 morts

SLOVIANSK, Ukraine –

Des dizaines de civils auraient été tués ou blessés après qu’une frappe de roquette russe a frappé un centre commercial bondé dans la ville centrale de Krementchouk, en Ukraine, ont annoncé lundi des responsables ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans un article de Telegram que le nombre de victimes était “inimaginable”, citant des informations selon lesquelles plus de 1 000 civils se trouvaient à l’intérieur au moment de l’attaque.

Quelques minutes plus tard, Kyryl Timochenko, le chef adjoint du bureau présidentiel, a déclaré dans un article de Telegram qu’au moins deux personnes étaient mortes et une vingtaine blessées, dont neuf étaient dans un état grave.

Zelenskyy a souligné que la cible ne présentait “aucune menace pour l’armée russe” et n’avait “aucune valeur stratégique”. Il a accusé la Russie de saboter “les tentatives des gens de mener une vie normale, ce qui rend les occupants si en colère”.

“La Russie continue de faire valoir son impuissance sur les civils ordinaires. Il est inutile d’espérer la décence et l’humanité de sa part”, a déclaré Zelenskyy.

Plus tôt lundi, le maire de Kremenchuk a déclaré que des personnes avaient été tuées et blessées lors d’une attaque contre une “zone très peuplée” sans importance militaire, mais n’a donné aucun détail sur les victimes.

“Une attaque à la roquette sur Krementchouk a touché une zone très peuplée, dont il est certain à 100% qu’elle n’a aucun lien avec les forces armées. Il y a des morts et des blessés”, a écrit le maire de la ville, Vitaliy Maletskiy, sur Facebook, sans donner le numéro. de victimes.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que des équipes d’urgence étaient sur les lieux.

Le gouverneur régional ukrainien, Dmitry Lunin, a confirmé que plus d’un millier de civils se trouvaient à l’intérieur du centre commercial au moment de l’attaque. Écrivant sur Telegram, Lunin a déclaré que le bâtiment restait englouti par les flammes.

L’attaque est survenue alors que la Russie montait un assaut total contre le dernier bastion ukrainien dans la région orientale de Lougansk, “tirant le feu” sur la ville de Lysychansk depuis le sol et les airs, selon le gouverneur local. Les dirigeants occidentaux ont promis un soutien indéfectible et continu à Kyiv.

L’OTAN acceptera également de fournir un soutien militaire supplémentaire à l’Ukraine – y compris des systèmes de communication sécurisés et anti-drones – lorsqu’elle se réunira en Espagne pour un sommet, selon le secrétaire général de l’alliance militaire, Jens Stoltenberg.

Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les forces russes battaient Lysychansk après avoir capturé la ville voisine de Sievierodonetsk ces derniers jours. Cela fait partie d’une offensive russe renforcée pour arracher la région élargie du Donbass au contrôle du gouvernement ukrainien dans ce que les experts occidentaux disent être devenu le nouvel objectif principal de la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine, qui en est maintenant à son cinquième mois.

“Ils tirent sur la ville à la fois depuis les airs et depuis le sol. Après la prise de Sievierodonetsk, l’armée ennemie a concentré toutes ses forces sur la capture de (notre) dernier bastion dans la région de Louhansk : Lysychansk”, a déclaré Haidai à The Presse associée.

Les Russes tentaient de bloquer la ville par le sud, “détruisant tout ce que leur artillerie et leurs lance-roquettes multiples peuvent atteindre”, a déclaré Haidai. Ces dernières semaines, les troupes russes ont capturé plusieurs villages et villes au sud-est de Lysychansk et tentaient d’empêcher l’accès à la ville depuis le sud.

Pendant ce temps, à l’ouest, le maire de la ville de Sloviansk – potentiellement le prochain champ de bataille majeur – a déclaré que les forces russes avaient tiré des armes à sous-munitions sur la ville après l’aube, dont une qui a touché un quartier résidentiel.

Selon les autorités, le nombre de morts et de blessés reste à confirmer. L’AP a vu un décès : le corps d’un homme gisait penché sur un cadre de porte de voiture, son sang s’accumulant sur le sol à cause de blessures éparses à la poitrine et à la tête.

Les forces ukrainiennes ont passé des semaines à consolider leurs défenses autour de Sloviansk, craignant que cela ne soit la prochaine grande cible russe si Lysychansk tombe. La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la Russie voulait « capturer et détruire complètement » Sloviansk.

L’onde de choc de l’explosion de lundi a soufflé la plupart des fenêtres des immeubles environnants et les voitures garées en dessous, jonchant le sol de verre brisé.

“Tout est maintenant détruit. Nous sommes les seules personnes qui vivent encore dans cette partie du bâtiment. Il n’y a pas d’électricité”, a déclaré une habitante locale, Valentina Vitkovska, en larmes en évoquant l’explosion. “Je ne peux même pas appeler pour dire aux autres ce qui nous est arrivé.”

Dans l’ensemble, le bureau de Zelenskyy a déclaré qu’au moins six civils avaient été tués et 31 autres blessés dans le cadre d’intenses bombardements russes contre diverses villes ukrainiennes au cours des dernières 24 heures, y compris Kyiv et les principales villes du sud et de l’est du pays, mais sans compter l’attaque à Krementchouk. .

Il a indiqué que les forces russes ont tiré des roquettes qui ont tué deux personnes et en ont blessé cinq dans la nuit à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, et ont continué de viser le port clé du sud d’Odessa. Une attaque au missile a détruit des immeubles résidentiels et blessé six personnes, dont un enfant, a-t-il précisé.

À Lysychansk, au moins cinq immeubles de grande hauteur de la ville et le dernier pont routier ont été endommagés au cours de la dernière journée, a déclaré Haidai, le gouverneur. Une autoroute cruciale reliant la ville au territoire contrôlé par le gouvernement plus au sud a été rendue impraticable à cause des bombardements.

Ces bombardements rendent également l’évacuation des civils de plus en plus difficile, a déclaré Haidai. La ville avait une population d’avant-guerre d’environ 100 000 habitants, dont environ un dixième subsistent.

Les analystes disent que l’emplacement de Lysychansk sur les rives de la rivière Siverskiy Donets, ainsi que sa vaste zone parsemée de collines, donnent un avantage majeur aux défenseurs ukrainiens de la ville.

“C’est une noix très difficile à casser. Les Russes pourraient passer de nombreux mois et beaucoup d’efforts à prendre d’assaut Lysychansk”, a déclaré l’analyste militaire Oleh Zhdanov.

La rivière Siverskiy Donets entoure Lysychansk du nord et de l’est, tandis que l’armée ukrainienne continue de détenir un territoire à l’ouest de la ville, qu’elle utilise pour fournir des armes et de l’aide humanitaire.

AUTRES DÉVELOPPEMENTS

Dans les Alpes bavaroises allemandes, les dirigeants des pays du Groupe des Sept se sont engagés à continuer à soutenir l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra”.

Dans une déclaration commune lundi après avoir tenu une séance par liaison vidéo avec Zelenskyy, les dirigeants ont souligné leur “engagement indéfectible à soutenir le gouvernement et le peuple ukrainiens dans leur courageuse défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de leur pays”.

Les États-Unis, quant à eux, semblaient prêts à répondre à l’appel de Zelenskyy pour plus de systèmes de défense aérienne après que les troupes russes ont frappé Kyiv avec des missiles à longue portée dimanche. Les États-Unis semblaient prêts à annoncer l’achat d’un système de missile sol-air avancé pour l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un missile qui a frappé un immeuble à Kyiv dimanche était un missile de défense aérienne ukrainien qui avait été tiré pour abattre un missile russe.

Le porte-parole du ministère, le lieutenant-général Igor Konashenkov, a également déclaré lundi que les tirs d’artillerie russe de la veille avaient détruit des obusiers fournis par les États-Unis et plusieurs autres pelotons d’artillerie ukrainiens.

Il a également déclaré que quatre missiles guidés tirés par l’armée de l’air russe avaient atteint leur cible dimanche – l’usine Artem à Kyiv, qui fabrique des munitions pour les multiples lance-roquettes ukrainiens – et que les troupes russes avaient détruit deux groupes de “mercenaires étrangers” près de la raffinerie de Lysychansk.

Les affirmations de Konashenkov n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

Des séparatistes pro-russes ont déclaré que certains civils ukrainiens restaient piégés à l’intérieur de l’usine chimique d’Azot à Sievierodonetsk.

Cité par l’agence de presse russe Interfax, Andrei Marochko, un porte-parole des forces armées de la soi-disant République populaire de Lougansk, a déclaré que certains civils sont restés dans l’usine “parce qu’ils considéraient qu’ils y étaient plus en sécurité”.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que l’usine avait subi de nouveaux bombardements samedi, alors que les forces de Kyiv se retiraient de Sievierodonetsk, cédant ainsi la ville à Moscou dans leur plus grand revers sur le champ de bataille depuis des semaines.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que l’armée russe s’appuierait probablement de plus en plus sur les forces de réserve dans les prochaines semaines de la guerre.

Le principal objectif des opérations russes reste dans la région de Sievierodonetsk-Lysychansk, mais Moscou “essaye maintenant de reprendre de l’élan sur l’axe nord d’Izium”, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans sa mise à jour quotidienne des renseignements.

Les analystes ont déclaré que l’appel de réservistes par la Russie pourrait modifier considérablement l’équilibre de la guerre, mais pourrait également avoir des conséquences politiques pour le gouvernement du président Vladimir Poutine, qui qualifie toujours l’invasion russe d'”opération militaire spéciale” en Ukraine.

Le président de la Moldavie s’est rendu lundi en Ukraine voisine et a visité la ville de Bucha – le site d’un présumé massacre russe de civils au début de la guerre – parmi d’autres banlieues de Kyiv.

“Peu importe les coûts économiques, peu importe les coûts politiques, nous devons arrêter la guerre et nous devons nous assurer que ce genre d’atrocités ne se reproduira jamais”, a déclaré Maia Sandu.

Sandu devait rencontrer Zelenskyy lors de sa visite, a indiqué son bureau sur les réseaux sociaux.



Karmanau a rapporté de Lviv, en Ukraine. Oleksandr Stashevskyi à Kyiv, en Ukraine, a contribué à ce rapport



