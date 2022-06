Ukraine : des missiles frappent le centre commercial de Krementchouk, au moins 15 morts

KREMENCHUK, Ukraine –

Des bombardiers russes à longue portée ont tiré un missile qui a frappé lundi un centre commercial bondé dans la ville centrale de Krementchouk, en Ukraine, faisant craindre ce que le président Volodymyr Zelensky a qualifié de “inimaginable” de victimes dans “l’un des attentats terroristes les plus audacieux de l’histoire européenne”. .”

Zelenskky a déclaré que plus de 1 000 civils se trouvaient à l’intérieur du centre commercial, dont beaucoup ont réussi à s’échapper. Des panaches géants de fumée noire, de poussière et de flammes orange émanaient de l’épave, les équipes d’urgence se précipitant pour rechercher des victimes dans le métal et le béton brisés et éteindre les incendies. Les badauds regardaient avec détresse.

Le nombre de victimes était difficile à déterminer car les sauveteurs fouillaient les décombres fumants. Le gouverneur régional, Dmytro Lunin, a déclaré qu’au moins 15 personnes étaient mortes et plus de 40 blessées.

Les soldats ont travaillé toute la nuit pour transporter des plaques de métal tordu et de béton brisé, tandis que l’un forait dans ce qui restait du toit du centre commercial. Des drones tourbillonnaient au-dessus, des nuages ​​de fumée noire émanant toujours des ruines plusieurs heures après l’extinction de l’incendie.

“Nous travaillons au démantèlement de la construction afin qu’il soit possible d’y faire entrer des machines car les éléments métalliques sont très lourds et gros, et les démonter à la main est impossible”, a déclaré Volodymyr Hychkan, un responsable des services d’urgence.

À la demande de l’Ukraine, le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu mardi une réunion d’urgence à New York pour discuter de l’attaque.

La frappe de missiles s’est déroulée alors que les dirigeants occidentaux s’engageaient à continuer de soutenir l’Ukraine et que les principales économies du monde préparaient de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment un plafonnement des prix du pétrole et des tarifs plus élevés sur les marchandises. Pendant ce temps, les États-Unis semblaient prêts à répondre à l’appel de Zelenskyy pour plus de systèmes de défense aérienne, et l’OTAN prévoyait de multiplier par huit la taille de ses forces de réaction rapide, à 300 000 soldats.

Zelenskyy a déclaré que le centre commercial ne présentait “aucune menace pour l’armée russe” et n’avait “aucune valeur stratégique”. Il a accusé la Russie de saboter “les tentatives des gens de mener une vie normale, ce qui rend les occupants si en colère”.

Dans son discours du soir, il a déclaré qu’il semblait que les forces russes avaient intentionnellement ciblé le centre commercial et a ajouté : “La frappe russe d’aujourd’hui dans un centre commercial à Krementchouk est l’une des attaques terroristes les plus audacieuses de l’histoire européenne”.

Des bombardiers russes à longue portée Tu-22M3 survolant la région occidentale de Koursk en Russie ont tiré le missile qui a touché le centre commercial, ainsi qu’un autre qui a touché une arène sportive à Krementchouk, selon des responsables ukrainiens.

La frappe russe a fait écho à des attaques plus tôt dans la guerre qui ont causé un grand nombre de victimes civiles – comme une en mars sur un théâtre de Marioupol où de nombreux civils s’étaient terrés, tuant environ 600 personnes, et une autre en avril sur une gare de l’est de Kramatorsk qui a fait au moins 59 morts.

“La Russie continue de faire valoir son impuissance sur les civils ordinaires. Il est inutile d’espérer la décence et l’humanité de sa part”, a déclaré Zelenskyy.

Le maire de Kremenchuk, Vitaliy Maletskiy, a écrit sur Facebook que l’attaque “a frappé une zone très peuplée, qui est certaine à 100% de n’avoir aucun lien avec les forces armées”.

Les Nations unies ont qualifié la frappe de “déplorable”, soulignant que les infrastructures civiles “ne devraient jamais être visées”, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. Les dirigeants du Groupe des Sept ont publié lundi soir une déclaration condamnant l’attaque et déclarant que “les attaques aveugles contre des civils innocents constituent un crime de guerre. Le président russe Poutine et les responsables seront tenus responsables”.

L’attaque s’est produite alors que la Russie montait un assaut total contre le dernier bastion ukrainien dans la province de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, “tirant le feu” sur la ville de Lysychansk depuis le sol et les airs, selon le gouverneur local. Au moins huit personnes ont été tuées et plus de 20 blessées à Lysychansk lorsque des roquettes russes ont touché une zone où une foule s’était rassemblée pour obtenir de l’eau d’un réservoir, a déclaré le gouverneur de Lougansk, Serhiy Haidai.

Le barrage oriental faisait partie de l’offensive intensifiée des forces russes visant à arracher la région orientale du Donbass à l’Ukraine. Au cours du week-end, l’armée russe et ses alliés séparatistes locaux ont forcé les troupes gouvernementales ukrainiennes à quitter la ville voisine de Lysychansk, Sievierodonetsk.

Lundi, à l’ouest de Lysychansk, le maire de la ville de Sloviansk – potentiellement le prochain champ de bataille majeur – a déclaré que les forces russes avaient tiré des armes à sous-munitions, dont une qui a touché un quartier résidentiel. Les autorités ont déclaré que le nombre de victimes n’avait pas encore été confirmé. L’Associated Press a vu un décès : le corps d’un homme gisait penché sur un cadre de porte de voiture, son sang s’accumulant sur le sol à cause de blessures à la poitrine et à la tête. L’explosion a soufflé la plupart des fenêtres des immeubles environnants et les voitures garées en dessous, jonchant le sol de verre brisé.

“Tout est maintenant détruit”, a déclaré la résidente Valentina Vitkovska, en larmes en évoquant l’explosion. “Nous sommes les seules personnes qui vivent encore dans cette partie du bâtiment. Il n’y a pas d’électricité. Je ne peux même pas appeler pour dire aux autres ce qui nous est arrivé.”

Avant les attaques de lundi, au moins six civils ont été tués et 31 autres blessés dans le cadre d’intenses bombardements russes contre diverses villes ukrainiennes au cours des dernières 24 heures, dont Kyiv et les principales villes du sud et de l’est du pays, selon le bureau de Zelenskyy. Un bombardement lundi à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, a fait au moins cinq morts et 15 blessés.

Les forces russes ont continué de cibler le port clé d’Odessa, dans le sud de la mer Noire. Une attaque au missile a détruit des immeubles résidentiels et blessé six personnes, dont un enfant, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

À Lysychansk, au moins cinq immeubles de grande hauteur et le dernier pont routier ont été endommagés au cours de la dernière journée, a déclaré Haidai. Une autoroute cruciale reliant la ville au territoire contrôlé par le gouvernement au sud a été rendue impraticable. La population d’avant-guerre de la ville d’environ 100 000 habitants est tombée à moins de 10 000.

Les analystes disent que l’emplacement de Lysychansk sur les rives de la rivière Silverskiy Donets donne un avantage majeur aux défenseurs ukrainiens.

“C’est une noix très difficile à casser. Les Russes pourraient passer de nombreux mois et beaucoup d’efforts à prendre d’assaut Lysychansk”, a déclaré l’analyste militaire Oleh Zhdanov.

Dans d’autres développements, dans les Alpes bavaroises allemandes, les dirigeants des pays du G7 ont dévoilé des plans pour demander de nouvelles sanctions et se sont engagés à continuer à soutenir l’Ukraine “aussi longtemps qu’il le faudra”. Dans une déclaration commune lundi après avoir tenu une séance par liaison vidéo avec Zelenskyy, les dirigeants ont souligné leur “engagement indéfectible à soutenir le gouvernement et le peuple ukrainiens dans leur courageuse défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de leur pays”.

Ailleurs, Washington devait annoncer l’achat d’un système avancé de missiles sol-air pour l’Ukraine.

À Bruxelles, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé son intention d’étendre considérablement les forces de réaction rapide de l’alliance dans le cadre de sa réponse à une « ère de concurrence stratégique ». La force de réaction de l’OTAN compte actuellement environ 40 000 soldats. L’OTAN acceptera de fournir un soutien militaire supplémentaire à l’Ukraine – y compris des communications sécurisées et des systèmes anti-drones – lorsque ses dirigeants se réuniront en Espagne pour un sommet plus tard cette semaine, a déclaré Stoltenberg.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie s’appuierait probablement de plus en plus sur les forces de réserve dans les semaines à venir. Les analystes ont déclaré qu’un appel de réservistes par la Russie pourrait modifier considérablement l’équilibre de la guerre, mais pourrait également avoir des conséquences politiques négatives pour le gouvernement du président Vladimir Poutine.



