Ukraine. Des mines terrestres flottantes explosent sur les rives du fleuve après l’inondation d’un barrage | Nouvelles du monde

Les mines terrestres ont explosé à quelques mètres des gens (Photo : theHALOtrust/e2w) Des mines terrestres ont échoué jusqu’aux rives de Le fleuve Dnipro en Ukraine après l’explosion du barrage hydroélectrique de Nova Kakhovka. Alors que des dizaines de milliers de personnes abandonnent leurs maisons, se traînant dans les rues inondées, portant des enfants sur leurs épaules, des animaux domestiques dans les bras et des affaires dans des sacs en plastique, les présidents échangent la responsabilité de la catastrophe dans l’oblast de Kherson. Alors que le torrent d’eau se déplace de manière incontrôlable, de nouvelles menaces sont dévoilées sur les rives de la rivière. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des mines terrestres échouées qui explosent à quelques mètres des gens. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Des experts du HALO Trust nettoient les mines terrestres Le Halo Trust, une organisation caritative humanitaire de déminage qui a accueilli le ministre des Affaires étrangères James Cleverly à Kiev plus tôt cette semaine, a confirmé qu’il travaillait déjà dans le sud de l’Ukraine pour déminer les zones touchées. Alors que les eaux montent, les mines sont déplacées, entraînant leur détonation, a déclaré la fiducie dans un message sur Twitter. En visite dans la ville de Kherson sur le fleuve Dnipro qui divise le pays, le vice-Premier ministre Oleksandr Kubrakov a déclaré que plus de 80 villes et villages avaient été touchés jusqu’à présent. « L’eau perturbe les mines qui ont été posées plus tôt, les faisant exploser », a-t-il déclaré aux journalistes.



Les médias ukrainiens ont partagé une photo de mines russes échouées après l’effondrement de la centrale hydroélectrique de Nova Kakhovka (Photo : e2w) Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo À la suite des inondations, des produits chimiques et des bactéries infectieuses pénètrent également dans l’eau, a déclaré le politicien. M. Kubrakov a ajouté: « C’est l’un des actes terroristes les plus terrifiants de cette guerre. » L’Ukraine a averti que des centaines de milliers de personnes se retrouveraient sans accès à l’eau potable, que des dizaines de milliers d’hectares de terres seraient inondés et qu’au moins 500 000 hectares privés d’irrigation deviendraient des « déserts ». Volodymyr Zelensky a souligné que la situation dans les parties occupées de la région de Kherson est « absolument catastrophique ». Plus: Guerre Russie-Ukraine

« Les occupants russes abandonnent simplement les gens dans des conditions épouvantables. Aucune aide, sans eau, laissée sur les toits des maisons dans les communautés submergées », a-t-il déclaré. Une vidéo circulant en ligne montre une bouteille d’eau larguée d’un drone sur un garçon ukrainien coincé dans le grenier de sa maison inondée. Les résidents peuvent être vus suspendus aux fenêtres et accrochés aux bateaux alors que les soldats les sauvent de leurs maisons. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source