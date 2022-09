Ukraine. Des milliers de personnes continuent de fuir la Russie pour éviter les combats suite à l’appel à la mobilisation | Nouvelles du monde

L’exode de Russie à la suite de l’appel de 300 000 réservistes par Vladimir Poutine se poursuit, les gens se bousculant pour fuir vers les pays voisins.

Des milliers de personnes fuient pour éviter d’être envoyées au combat Ukraine après que le Kremlin a déclaré une mobilisation partielle.

Un homme d’affaires s’est envolé pour Istanbul, en Turquie, vendredi après avoir décidé de ne pas attendre d’être enrôlé dans l’armée.

Des crimes de guerre “ont été commis” selon l’Ukraine

“Je ne sais pas comment le dire avec des mots doux, il (Poutine) est un criminel de guerre”, a-t-il déclaré à l’Associated Press devant l’aéroport international d’Istanbul.

M. Poutine a averti l’Occident plus tôt cette semaine il utiliserait toutes les armes à sa disposition et a insisté “je ne bluffe pas” en s’adressant à la Russie pour la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février.

L’annonce a vu beaucoup les vols aller simple au départ de Moscou se vendent, alors que le prix des billets restants a grimpé en flèche.

Beaucoup voyagent avec des visas touristiques mais disent qu’ils n’ont pas l’intention de revenir.

Le couple russe Slava, 29 ans, et Evgeniy, 35 ans, sont partis immédiatement après la déclaration de M. Poutine sur l’incertitude qu’ils pourraient être appelés à combattre à l’avenir.

“Au stade actuel, nous ne sommes pas demandés – mais nous ne savons pas ce qui va se passer demain”, a déclaré Slava.

“Nous ne soutenons pas ce qui se passe actuellement. Nous ne voulons pas en faire partie.”

Des proches ont fondu en larmes après que le couple ait pris la “décision difficile” de fuir, laissant leur chien avec des amis.

“Nous avons des plans, nous avons des carrières. Le meilleur scénario est de revenir en arrière”, a déclaré Slava à l’agence de presse Reuters.

“D’un autre côté, (sauver notre) vie est essentiel.”

Pendant ce temps, un étudiant russe, Max, 21 ans, a déclaré qu’il voyageait via la Finlande pour rendre visite à des parents en Allemagne.

S’exprimant depuis le point de passage de Vaalimaa, où les files d’attente sont plus longues que la normale, il a déclaré: “Techniquement, je suis étudiant, donc je ne devrais pas avoir peur d’être repêché, mais nous avons vu que les choses changent très rapidement, donc je suppose qu’il y a un chance.

“Je voulais juste être en sécurité.”

“Les laissez-passer d’exemption médicale sont en vente”

Les chaînes russes Telegram prétendant vendre des laissez-passer exemptant les individus du service militaire russe sont apparues à la suite de l’annonce de M. Poutine.

Éviter le brouillon est illégal en Russie. Mais les conscrits peuvent différer leur service dans certains cas, y compris s’ils sont médicalement inaptes.

Et certains opérateurs ont cherché à exploiter cela en prétendant vendre illégalement ces papiers – connus sous le nom de “ticket blanc” – en ligne pour des sommes importantes.

Image:

Des laissez-passer médicaux sont vendus en ligne suite à la déclaration du Kremlin d’une mobilisation partielle



Une chaîne nommée “Buy White Ticket” a utilisé une image du logo du ministère russe de la Défense avec les mots “Not Serve” écrits dessus en russe.

Un message partagé sur la chaîne vendredi se traduit approximativement par : “Nous savons que vous ne voulez pas mourir.

“Mais c’est la réalité de 2022, nous avons donc une solution pour vous. Écrivez bientôt, vous obtiendrez de l’aide pour votre problème.”

La page compte plus de 42 000 abonnés et a été créée il y a plus de deux ans. Cependant, il n’avait publié que trois fois avant aujourd’hui, toutes sans rapport avec l’armée. Cela pourrait indiquer que le canal a peut-être été récemment réaffecté.

Une annonce antérieure publiée sur une autre chaîne mardi, alors que des rumeurs de mobilisation commençaient à circuler, disait : « Mobilisation et protection de la conscription pour tous les âges.

“Quel que soit votre âge, vous ne serez jamais appelé à l’entraînement ou à la mobilisation. Vous serez tout simplement oublié.”

Image:

Un message partagé sur les chaînes russes Telegram annonçant les laissez-passer d’exemption médicale



Le poste indique que les clients peuvent s’attendre à payer entre 30 000 et 80 000 roubles pour le service, ce qui équivaut à entre 450 et 1 250 £.

Il est difficile de dire si les opérateurs qui diffusent ces annonces fournissent bien le service criminel qu’ils prétendent offrir ou colportent une arnaque.

Les médias russes sont sceptiques, avertissant les lecteurs des « escrocs » et des « fraudeurs » opérant en ligne.

La foule se dirige vers la frontière finlandaise

L’agence frontalière finlandaise a signalé que près de 6 500 Russes ont traversé la frontière terrestre orientale jeudi, avec une circulation intense dans la région.

C’est plus du double des 3 000 arrivées enregistrées lundi – car les médias finlandais suggèrent que le gouvernement est sur le point de limiter l’accès aux touristes russes.

L’agence frontalière a cherché à rassurer les gens en disant qu’ils “faisaient un contrôle approfondi à chaque arrivée” avec des gardes inspectant les passeports, les visas, les bagages, les espèces et les voitures.

Cependant, la République tchèque a déclaré qu’elle ne délivrerait pas de visas humanitaires aux citoyens russes.

Le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsky a déclaré : « Je comprends que les Russes fuient les décisions toujours plus désespérées de Poutine.

“Mais ceux qui se présentent parce qu’ils ne veulent pas remplir un devoir imposé par leur propre gouvernement… ne répondent pas aux critères d’un visa humanitaire.”

Image:

Des voitures font la queue pour traverser la frontière entre la Russie et la Finlande au point de contrôle frontalier de Vaalimaa à Virolahti Pic: AP



Image:

Des voitures attendent au point de contrôle frontalier de Nuijamaa à Lappeenranta, Finlande Photo: AP



La Lettonie, la Lituanie, l’Estonie et la Pologne ont également déclaré qu’elles n’offriraient pas de refuge aux Russes en fuite.

Pendant ce temps, les chefs religieux d’Ouzbékistan ont averti les gens de ne pas s’impliquer dans la guerre car cela irait à l’encontre de la foi islamique.

La Russie a offert la citoyenneté accélérée aux ressortissants étrangers qui acceptent de se battre.

Mais le Conseil musulman d’Ouzbékistan a déclaré que des “organisations terroristes” recrutaient des musulmans pour la guerre sous la bannière de la “guerre sainte” ou du “djihad”.

Les musulmans ne sont autorisés à s’engager dans une action militaire que s’ils défendent leur patrie et défier cette règle pourrait entraîner des poursuites pénales.