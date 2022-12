Ukraine : Des médecins de la ville occupée ouvrent un hôpital à Kiev

Les médecins ont abandonné leurs gommages pour les vêtements de ville. Et un par un, le personnel du plus grand hôpital de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, s’est éclipsé lorsque les forces russes ont pris le contrôle du centre-ville.

KYIV, Ukraine – Une infirmière blessée par un tireur d’élite russe a été emportée dans des draps. Un autre, écœuré à l’idée de travailler pour les personnes qui ont détruit sa maison, s’est faufilé par une porte latérale et a traversé les rues brisées de Marioupol.

Des mois plus tard, une trentaine de membres du personnel de l’hôpital n° 2 de Marioupol se sont réunis à Kiev. Avec 30 spécialistes d’un hôpital cardiaque de Kramatorsk, une ville de Donetsk qui reste sous le contrôle de l’Ukraine, ils ouvrent une version épurée d’un hôpital public pour aider les Ukrainiens déplacés ayant besoin de soins.

Dmytro Gavro, une infirmière qui étudie pour devenir cardiologue, se souvient de chaque enfant arrivé à l’hôpital de Marioupol pendant les jours sombres de mars, lorsque la ville était assiégée et bombardée après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février.

“Je me souviens de tout le monde, de la première fille qui nous a été amenée jusqu’aux deux derniers enfants, qui nous ont été amenés peu de temps avant l’occupation de notre hôpital”, a déclaré Gavro. Il a déclaré avoir fui Marioupol parce qu’il ne pouvait pas travailler pour les Russes, qui se sont concentrés sur la ville portuaire comme un prix stratégique et ont bombardé pour se rendre pendant 86 jours.

« C’est justement notre hôpital qui en est la preuve, que tout est possible. Tout est possible, vous pouvez repartir de zéro et faire cela », a-t-il déclaré la veille de l’accueil par l’hôpital d’une poignée de patients.