Ukraine : des images satellites montrent des navires russes chargeant du grain

Le vol de céréales ukrainiennes par la Russie semble s’intensifier alors qu’elle poursuit sa guerre contre le pays, selon de nouvelles photos satellites du port de Crimée de Sébastopol.

Deux vraquiers battant pavillon russe sont montrés en train d’accoster et de charger ce que l’on pense être du grain ukrainien volé sur les images. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé la Russie de “voler progressivement” des produits alimentaires ukrainiens et d’essayer de les vendre.

Les nouvelles images de Maxar Technologies, datées des 19 et 21 mai, montrent les navires – le Matros Pozynich et le Matros Koshka – amarrés à côté de ce qui semble être des silos à grains avec du grain se déversant d’une ceinture dans une cale ouverte. Les deux navires ont maintenant quitté le port, selon le site de suivi des navires MarineTraffic.com, le Matros Pozynich traversant la mer Égée affirmant être en route vers Beyrouth et le Matros Koshka toujours en mer Noire.

Il est difficile de savoir avec certitude si le navire est chargé de céréales ukrainiennes volées, mais la Crimée annexée à la Russie produit elle-même peu de céréales, contrairement aux régions ukrainiennes riches en agriculture de Kherson et Zaporizhzhia immédiatement au nord. Des responsables ukrainiens et des sources de l’industrie ont déclaré à CNN que les forces russes dans les zones occupées avaient vidé plusieurs silos et transporté le grain par camion vers le sud.

Plus tôt ce mois-ci, le Matros Pozynich a effectué une mission similaire : faire le plein de céréales et mettre les voiles de la mer Noire vers la Méditerranée. Il était initialement à destination de l’Égypte avec sa cargaison, mais il a été refoulé d’Alexandrie après un avertissement des autorités ukrainiennes, selon le gouvernement du pays. Il s’est également vu interdire l’entrée à Beyrouth, pour finalement accoster à Lattaquié, en Syrie, où la Russie soutient depuis des années le régime de Bachar al-Assad.

Dans le même temps, la Russie a empêché l’Ukraine d’exporter des marchandises depuis ses ports, alimentant les craintes d’une crise alimentaire mondiale.

“La communauté mondiale doit aider l’Ukraine à débloquer les ports maritimes, sinon la crise énergétique sera suivie d’une crise alimentaire et de nombreux autres pays y seront confrontés”, a déclaré Zelenskyy samedi. “La Russie a bloqué presque tous les ports et toutes, pour ainsi dire, les opportunités maritimes d’exportation de nourriture – nos céréales, notre orge, notre tournesol et plus encore. Beaucoup de choses.”

La semaine dernière, CNN a rapporté que les États-Unis et leurs alliés menaient des discussions sur la manière de développer en toute sécurité des routes pour transporter le grain depuis l’Ukraine dans un contexte d’inquiétudes concernant l’approvisionnement alimentaire mondial. La preuve que la Russie vole du grain ne fait que compliquer ces efforts.

Avant la guerre, les approvisionnements en blé de la Russie et de l’Ukraine représentaient près de 30 % du commerce mondial, et l’Ukraine est le quatrième exportateur mondial de maïs et le cinquième exportateur de blé, selon le département d’État américain. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies – qui aide à lutter contre l’insécurité alimentaire mondiale – achète chaque année environ la moitié de son blé à l’Ukraine et a mis en garde contre les conséquences désastreuses si les ports ukrainiens ne sont pas ouverts.

Les navires ont une capacité de 30 000 tonnes métriques et plus tôt ce mois-ci, le ministère ukrainien de la Défense a estimé que quelque 400 000 tonnes avaient été volées et sorties d’Ukraine depuis l’invasion russe.

Mykola Solsky, ministre ukrainien de la Politique agraire et de l’Alimentation, a déclaré qu’il est “envoyé de manière organisée en direction de la Crimée. C’est une grosse affaire qui est supervisée par des personnes au plus haut niveau”.

La Russie a annexé la Crimée en 2014, emportant avec elle le port clé de Sébastopol sur la mer Noire. Depuis le lancement d’une nouvelle invasion en février, la Russie a privé l’Ukraine de l’accès à deux ports clés : la capture de Marioupol, sur la mer d’Azov, et le ciblage et le blocage d’Odessa, également sur la mer Noire. L’incapacité de l’Ukraine à exporter depuis ces ports a non seulement un impact sur les niveaux alimentaires dans le monde, mais a également un impact dévastateur sur l’économie du pays.

Il y a environ 22 millions de tonnes de céréales dans les silos ukrainiens, a déclaré la semaine dernière le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

“La Fédération de Russie prétend à tort que les sanctions de la communauté internationale sont responsables de l’aggravation de la crise alimentaire mondiale. Les sanctions ne bloquent pas les ports de la mer Noire, ne piègent pas les navires remplis de nourriture et ne détruisent pas les routes et les voies ferrées ukrainiennes”, a déclaré Blinken. “La Russie l’est.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait précédemment qualifié de “fausses nouvelles” les allégations selon lesquelles la Russie volait du grain à son voisin, selon l’agence de presse russe TASS et d’autres agences de presse.