Ukraine. Des explosions secouent la Crimée | Nouvelles de CTV

Kyiv, Ukraine –

Des explosions et des incendies ont ravagé mardi un dépôt de munitions en Crimée annexée à la Russie lors de la deuxième attaque ukrainienne présumée contre la péninsule en un peu plus d’une semaine, forçant l’évacuation de plus de 3 000 personnes.

La Russie a imputé les explosions dans le village de Mayskoye à un “acte de sabotage” sans en nommer les auteurs.

Par ailleurs, le journal économique russe Kommersant a cité des résidents locaux disant que des panaches de fumée noire se sont également élevés au-dessus d’une base aérienne à Gvardeyskoye en Crimée.

L’Ukraine n’a pas revendiqué publiquement la responsabilité de l’une des explosions, y compris celles qui ont détruit neuf avions russes sur une autre base aérienne de Crimée la semaine dernière. La Russie a saisi la Crimée à l’Ukraine en 2014 et l’a utilisée pour lancer des attaques contre le pays dans la guerre qui a commencé il y a près de six mois.

Si les forces ukrainiennes étaient, en fait, à l’origine des explosions, elles représenteraient une escalade significative de la guerre. Le Kremlin a exigé que Kyiv reconnaisse la Crimée comme faisant partie de la Russie comme condition pour mettre fin aux combats, tandis que l’Ukraine s’est engagée à chasser les forces de Moscou de la péninsule de la mer Noire.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient d’épaisses colonnes de fumée s’élevant au-dessus des flammes déchaînées à Mayskoye, et une série d’explosions pouvait être entendue. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les incendies avaient endommagé une centrale électrique, des lignes électriques, des voies ferrées et des immeubles d’habitation.

Le chef régional de Crimée, Sergei Aksyonov, a déclaré que deux personnes avaient été blessées et que plus de 3 000 avaient été évacuées de deux villages.

La Crimée est une destination estivale populaire pour les touristes russes, et les explosions de la semaine dernière à la base aérienne de Saki en Crimée ont fait fuir les baigneurs sur les plages alors que des flammes et des colonnes de fumée s’élevaient à l’horizon.

Les responsables ukrainiens ont prévenu mardi que la Crimée ne serait pas épargnée par les ravages de la guerre.

Plutôt qu’une destination de voyage, “la Crimée occupée par les Russes concerne les explosions d’entrepôts et le risque élevé de mort pour les envahisseurs et les voleurs”, a déclaré sur Twitter le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak.

La Russie a imputé les explosions de la semaine dernière à une détonation accidentelle de munitions, mais des photos satellites et d’autres preuves – y compris les sites d’explosion dispersés – ont indiqué une attaque ukrainienne, peut-être avec des missiles anti-navires, selon des analystes militaires.

Une mise à jour des renseignements du ministère britannique de la Défense a déclaré que les navires de la flotte russe de la mer Noire sont dans une “posture extrêmement défensive” dans les eaux au large de la Crimée, les navires s’aventurant à peine hors de vue du littoral.

Le vaisseau amiral russe Moskva a coulé dans la mer Noire en avril et le mois dernier, les forces ukrainiennes ont repris la stratégique Snake Island.

“L’efficacité limitée de la flotte russe sape la stratégie d’invasion globale de la Russie”, ont déclaré les Britanniques. “Cela signifie que l’Ukraine peut détourner des ressources pour faire pression sur les forces terrestres russes ailleurs.”

Pendant ce temps, dans le Donbass, l’étendue industrielle de l’est qui a été au centre des combats ces derniers mois, un civil a été tué dans des bombardements russes et deux autres ont été blessés, selon le gouverneur régional ukrainien, Pavlo Kyrylenko.

À Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, un civil a été tué et neuf autres blessés par des bombardements russes, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov. Il a déclaré que l’attaque nocturne était “l’un des bombardements les plus massifs de Kharkiv ces derniers jours”.

Une bonne nouvelle a émergé de la région : un navire affrété par les Nations Unies chargé de céréales ukrainiennes est parti pour la Corne de l’Afrique affamée lors de la première livraison de secours de la guerre. L’expédition a été rendue possible grâce à un accord négocié à l’échelle internationale pour libérer le grain piégé dans les ports ukrainiens par les combats.