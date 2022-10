Ukraine : des explosions secouent Kyiv une semaine après les frappes russes

KYIV, Ukraine (AP) – Plusieurs fortes explosions ont secoué le centre de la capitale ukrainienne lundi, une semaine après que la Russie a orchestré une frappe aérienne massive et coordonnée à travers le pays.

Le maire de la ville de Kyiv, Vitaliy Klichko, a déclaré que le quartier central de Shevchenko de la capitale avait été touché et a exhorté les habitants à se mettre à l’abri. Aucun autre détail n’était connu dans l’immédiat.

Les explosions provenaient du même quartier central de Kyiv où, il y a une semaine, un missile a frappé une aire de jeux pour enfants et une intersection près des bâtiments principaux de l’Université nationale de Kyiv.

Les publications sur les réseaux sociaux ont montré un incendie dans la zone de la frappe apparente, avec de la fumée noire s’élevant dans la lumière du petit matin.

Les forces russes ont frappé Kyiv avec des drones Shahed iraniens, a écrit Andrii Yermak, le chef du bureau du président ukrainien, dans un message sur le site de médias sociaux Telegram. La Russie a utilisé à plusieurs reprises les soi-disant drones suicides ces dernières semaines pour cibler les centres urbains et les infrastructures, y compris les centrales électriques.

La frappe sur Kyiv intervient alors que les combats se sont intensifiés dans les régions orientales de Donetsk et Louhansk ces derniers jours, ainsi que la poursuite de la contre-offensive ukrainienne dans le sud près de Kherson et Zaporizhzhia. Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré hier soir dans son discours du soir qu’il y avait de violents combats autour des villes de Bakhmut et Soledar dans la région de Donetsk. Les régions de Donetsk et de Louhansk constituent l’essentiel de l’est industriel connu sous le nom de Donbass et étaient deux des quatre régions annexées par la Russie en septembre au mépris du droit international.

Dimanche, le régime soutenu par la Russie dans la région de Donetsk a déclaré que l’Ukraine avait bombardé son bâtiment administratif central dans un coup direct. Aucune victime n’a été signalée.

Sabra Ayres, Associated Press