Ukraine : des bombardements russes visent le cœur de Kherson

Kyiv, Ukraine –

Les forces militaires russes ont bombardé dimanche le centre de Kherson, la principale ville d’où les soldats russes se sont retirés le mois dernier dans l’un des plus grands revers du champ de bataille de Moscou en Ukraine.

Trois personnes ont été blessées dans les attaques, a déclaré le chef de cabinet adjoint du président Kyrylo Timochenko.

La ville du sud et sa région environnante ont fait l’objet d’attaques fréquentes depuis le retrait russe. Le gouverneur régional Yaroslav Yanushevych a déclaré dimanche que la Russie avait mené 54 attaques avec des tirs de roquettes, de mortiers et de chars au cours de la veille, tuant trois personnes et en blessant six.

Pendant ce temps, en Russie, le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré dimanche qu’une personne avait été tuée et huit blessées dans le bombardement ukrainien de la région, située le long de la frontière nord de l’Ukraine.

Dans la dernière phase de la guerre que la Russie a commencée il y a près de 10 mois, les forces de Moscou ont fortement ciblé les infrastructures au service des civils, telles que les conduites d’approvisionnement en eau et en électricité, aggravant les souffrances des Ukrainiens à l’approche de l’hiver.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a profité de la finale de la Coupe du monde de football pour dénoncer la guerre.

“Cette Coupe du monde a prouvé à maintes reprises que différents pays et différentes nationalités peuvent décider qui est le plus fort dans le fair-play mais pas dans le jeu avec le feu – sur le terrain de jeu vert, pas sur le champ de bataille rouge”, a déclaré Zelenskyy dans un anglais. déclaration vidéo publiée quelques heures avant la finale au Qatar entre l’Argentine et la France.