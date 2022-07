Ukraine : de violents bombardements russes tuent 5 civils et en blessent 18

KYIV, Ukraine (AP) – De nouveaux barrages d’artillerie russes à travers l’Ukraine ont tué au moins cinq civils et en ont blessé 18 autres au cours de la dernière journée, a rapporté mercredi le bureau du président ukrainien alors que Moscou tentait d’étendre et de consolider ses gains dans l’est du pays.

La plupart des décès sont survenus dans la province de Donetsk, qui fait partie d’une région où les séparatistes pro-russes se sont battus pendant huit ans et que le Kremlin a l’intention de capturer. La ville de Bakhmut a fait face à des bombardements particulièrement violents alors que l’offensive russe se concentrait actuellement, a déclaré le chef administratif de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Dans la province adjacente de Louhansk, que les forces russes et séparatistes ont pratiquement conquise, les soldats ukrainiens se sont battus pour conserver le contrôle de deux villages périphériques au milieu des bombardements, a déclaré le gouverneur Serhiy Haidai.

Louhansk et Donetsk forment ensemble la région ukrainienne du Donbass, une région principalement russophone d’usines sidérurgiques, de mines et d’autres industries vitales pour l’économie. Les Russes “réduisent délibérément le Donbass en cendres, et il ne restera plus personne sur les territoires capturés”, a déclaré Haidai.

L’artillerie russe s’est également abattue sur le nord-est de l’Ukraine, où un gouverneur régional, Oleg Syniehubov, a accusé les forces russes d’essayer de « terroriser les civils » à Kharkiv, la deuxième ville du pays.

Alors que la Russie vise l’est, l’armée ukrainienne a tenté de récupérer les villes capturées dans le sud. L’armée ukrainienne a affirmé mardi avoir utilisé des missiles pour détruire un dépôt de munitions russe à Nova Kakhovka occupée, une ville à l’est du port de la mer Noire de Kherson.

La précision de la frappe du dépôt suggérait que les forces ukrainiennes avaient utilisé des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité à lancement multiple, ou HIMARS, un type d’arme pour lequel le gouvernement de Kyiv a fait appel à plusieurs reprises.

L’agence de presse russe Tass a déclaré que l’explosion signalée s’est produite lorsqu’une installation de stockage d’engrais minéraux a explosé. Certains des ingrédients des engrais peuvent être utilisés pour les munitions.

Pendant ce temps, les responsables ukrainiens et russes devraient se rencontrer face à face mercredi pour la première fois depuis des mois. Des délégations militaires des deux pays et de la Turquie prévoient de tenir des pourparlers à Istanbul sur un accord potentiel pour faire sortir le grain des ports bloqués et minés de l’Ukraine.

Des représentants des Nations Unies ont également participé aux pourparlers. L’Ukraine est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de blé, de maïs et d’huile de tournesol, mais l’invasion russe a interrompu les expéditions, mettant en danger l’approvisionnement alimentaire de nombreux pays en développement et contribuant à la hausse des prix mondiaux.

Dans d’autres développements :

– Le chef d’un gouvernement séparatiste soutenu par Moscou dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré que des combattants étrangers reconnus coupables de terrorisme et qui tentaient de renverser l’ordre constitutionnel pour avoir travaillé avec les troupes ukrainiennes avaient fait appel de leur condamnation à mort. Si la cour d’appel de la République populaire autoproclamée des séparatistes de Donetsk rejette les appels, deux Britanniques et un Marocain pourraient faire face à un peloton d’exécution. Le chef rebelle Denis Pushilin a déclaré qu’environ 100 membres du bataillon de la Garde nationale ukrainienne capturés après la chute de la ville de Marioupol devaient comparaître prochainement devant un tribunal.

— L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a signalé que la plupart des réfugiés ukrainiens veulent retourner dans leur pays mais prévoient d’attendre que la guerre se calme. Près des deux tiers prévoient de rester dans leur pays d’accueil pour l’instant. La grande majorité des réfugiés ukrainiens sont des femmes et des enfants. Les conclusions de l’agence des Nations Unies sont issues d’une enquête basée sur 4 900 entretiens avec des réfugiés en République tchèque, en Hongrie, en Moldavie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. Un peu moins d’un réfugié ukrainien sur 10 interrogés a déclaré qu’il prévoyait de déménager dans un autre pays d’accueil au cours du mois prochain.

___

Jamey Keaten à Genève y a contribué.

——

Maria Grazia Murru, Associated Press