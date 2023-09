Ukraine contre Angleterre : éliminatoires de l’Euro 2024 – en direct

« Après-midi Rob » dit Simon McMahon. «Quand j’ai lu la phrase ‘Ils se qualifient sans transpirer ces jours-ci, et sauf effondrement étonnant, ils seront en Allemagne l’été prochain’ dans votre préambule, j’ai supposé que vous parliez de l’Écosse. J’ai déjà emballé mes pantalons de cuir et, plutôt que d’être simplement heureux de me qualifier, j’ai bon espoir que nous puissions faire de réels dégâts dans le tournoi lui-même. Dieu sait que nous avons attendu assez longtemps.

Pas de grosses surprises en équipe d’Angleterre. Marc Guehi remplace John Stones, blessé, à l’arrière central, Jordan Henderson débute au milieu de terrain et James Maddison est préféré à Marcus Rashford et Phil Foden.

il y a 1h 10h46 HAE Préambule

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct des qualifications pour l’Euro 2024 entre l’Ukraine et l’Angleterre. Si vous recherchez un danger, vous n’êtes pas au bon endroit. Le match de ce soir se joue en Pologne, où l’Angleterre se qualifiait autrefois pour les tournois majeurs de justesse : Peter Shilton touchant un Heatseeker de dernière minute sur la barre transversale en 1989, Gary Lineker marquant un spectaculaire égaliseur tardif deux ans plus tard.

Ils se qualifient sans transpirer ces jours-ci et, sauf chute étonnante, ils seront en Allemagne l’été prochain. La chose la plus intéressante dans ces matchs est l’évolution de l’équipe plutôt que la nécessité de marquer trois points. Certains joueurs, comme James Maddison, Marcus Rashford et Trent Alexander-Arnold lorsqu’il est en forme, tentent de se frayer un chemin dans le meilleur XI de Gareth Southgate pour l’été prochain ; d’autres, comme Harry Maguire et Jordan Henderson, tentent d’y rester.

C’est un match plus important pour l’Ukraine, qui affronte l’Italie et la Macédoine du Nord pour l’autre place de qualification automatique. Un résultat ce soir les préparerait pour un match encore plus important mardi : l’Italie à l’extérieur.

Démarrer 17h BST/18h Wroclaw/19h Kiev