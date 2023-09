Ukraine : Bilan de l’Holocauste Ground Zero : ce sont des souffrances insondables qui vous accompagnent

WEndy Lower, historienne et auteur de plusieurs livres sur la Seconde Guerre mondiale et l’Holocauste, les appelle « les disparus » – les hommes, femmes et enfants juifs assassinés lors de fusillades massives en plein air par les escadrons de la mort nazis en si grand nombre et en nombre non enregistré. dans tellement d’endroits que même déterminer combien de personnes ont été tuées et où – sans parler de détails d’identification tels que leurs noms – est une tâche presque impossible.

Ukraine : Holocauste Ground Zero décrit ce qui est considéré comme le début de l’exécution massive de Juifs sous le régime hitlérien, qui conduirait finalement au meurtre industrialisé de millions de personnes dans les camps de la mort. L’histoire déchirée par la guerre et l’instabilité de l’Ukraine, ainsi que les préjugés de son mouvement nationaliste à l’égard de sa population juive et son ressentiment à l’égard du contrôle soviétique sur le pays, ont rendu le pays mûr pour la sélection des nazis. Dans le cadre de l’opération Barbarossa, les Allemands ont envahi l’Ukraine en 1941 et ont été salués comme des héros pour avoir chassé les Russes. La propagande antisémite a inondé le pays et a contribué à faciliter le passage à des actes de génocide qui signifieraient finalement qu’un juif sur quatre mort pendant l’Holocauste serait assassiné en Ukraine au cours de ses quelques années d’occupation nazie.

Le documentaire s’appuie sur des universitaires et des experts pour expliquer l’objectif, la politique et les alliances de l’Europe de l’Est à l’époque, ce qu’ils font de manière claire et accessible. Rares sont les experts de l’Holocauste qui souhaitent obscurcir la situation. Peut-être plus que tout autre spécialiste, ils souhaitent diffuser leurs connaissances et accroître leur compréhension. C’est une attitude – plus que cela, une position morale – à laquelle s’accrochent la plupart des documentaires sur ce sujet, et Ground Zero le fait fermement.

Les photographies sont largement utilisées pour rendre compte des effets des décisions prises par le haut commandement allemand lorsque l’ordre fut donné d’éliminer tous les hommes juifs en âge de servir dans l’armée, puis, avec une prévisibilité effroyable, lorsque le mandat fut élargi pour inclure les femmes. et les enfants. Nous voyons une image de familles marchant dans ce qui était autrefois une rue de quartier ordinaire, transportant ceux qui étaient trop vieux ou affaiblis pour marcher vers les bois où ils seraient tous tués. Des explosifs ont été utilisés pour créer des cratères suffisamment grands pour contenir tous les corps. Au moment du massacre de Babyn Yar, au cours duquel plus de 33 700 Juifs furent assassinés, le commandant SS Friedrich Jeckeln avait inventé « l’emballage des sardines ; les gens seraient obligés de s’allonger tête-bêche dans la fosse commune et d’être abattus, couche par couche. Une autre photographie montre des enfants glissant des mains d’une femme, la fumée des armes à feu persistant dans l’air. Une autre montre un homme agenouillé regardant la caméra alors qu’un membre des Einsatzgruppen de Himmler lui pointe le pistolet sur la tempe. Derrière lui, un assortiment d’hommes – membres des Jeunesses hitlériennes, musiciens de fanfares, soldats de base en repos, regardent avec quelque chose entre un léger intérêt et l’ennui.

Nous ne voyons aucune photo du meurtre à Bila Tserkva de 90 enfants rendus orphelins par les précédents escadrons de la mort, qui ont été tués après que les autorités ont compris qu’ils devraient autrement être nourris et soignés indéfiniment par d’autres. La caméra se tourne vers les arbres alors qu’on nous raconte que deux aumôniers de la Wermacht ont tenté d’intervenir pour les sauver, ce qui constitue la seule fois au cours de la Seconde Guerre mondiale où l’un d’entre eux a tenté d’arrêter un massacre par des escadrons de la mort. Ian Rich, de la Bibliothèque de l’Holocauste de Vienne, exprime la pensée qui imprègne l’heure de plus en plus profondément au fur et à mesure qu’elle avance : « C’étaient des gens ordinaires », dit-il à propos de ceux qui étaient à l’intérieur et autour du régime. « Il n’est pas rassurant de penser qu’ils ont été placés dans des circonstances extraordinaires. Quelqu’un doit créer ces situations… les gens doivent faire fonctionner la machine de destruction… de nombreuses décisions individuelles ont été prises concernant la vie ou la mort. » Janine Webber se souvient avoir trouvé refuge avec son frère dans la maison d’un fermier catholique polonais après que leur famille ait été tuée. Alors la fille du fermier leur amena un soldat allemand. Il a épargné Janine, neuf ans, mais a enterré vivant son frère de sept ans.

De tels témoignages oculaires déchirants sont utilisés avec parcimonie. Cela aide à maintenir l’attention sur la question vitale – de plus en plus vitale à mesure que les incursions néofascistes se font dans davantage de pays et dans davantage de domaines de l’activité humaine – de la façon dont les atrocités se produisent.

Pourtant, et malgré la coda couvrant les procès pour crimes de guerre en Ukraine – qui ont commencé deux ans avant Nuremberg et se sont concentrés sur les responsables de rang inférieur qui ont perpétré les meurtres, aboutissant à des condamnations à mort pour beaucoup – c’est la souffrance insondable qui reste avec vous. . La quintessence du mal est soudainement partout, de minuscules détails ouvrant des mondes de douleur jusqu’alors inimaginables. Un en quatre. Emballage de sardines. Des orphelins pesants. Les disparus disparus. « Que Dieu les garde au paradis », déclare Bella Chernovets, une survivante de la Shoah âgée de 86 ans. Si vous pouvez encore croire en Dieu, joignez-vous à sa prière.

Ukraine : Holocaust Ground Zero est sur Channel 4.