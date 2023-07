Ukraine : Ben Wallace prévient Zelensky « nous ne sommes pas Amazon » pour les armes | Nouvelles du monde

Ben Wallace a dit à Zelensky de veiller à garder ses alliés occidentaux à ses côtés (Photo: Getty) Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a conseillé Volodymyr Zelensky pour montrer plus de « gratitude » à ses alliés occidentaux à l’ouest pour avoir armé l’Ukraine et a dit au président ukrainien « nous ne sommes pas Amazon ». S’adressant aux journalistes lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, Ben Wallace a déclaré que Zelensky devait être conscient de garder les » politiciens doutants » à côté de ses plaintes mardi selon lesquelles l’Ukraine n’avait pas reçu de calendrier ferme ou d’ensemble de conditions pour rejoindre l’alliance. « Que cela nous plaise ou non, les gens veulent voir un peu de gratitude », a déclaré M. Wallace aux journalistes dans la capitale lituanienne. «Mon conseil aux Ukrainiens… vous persuadez les pays de renoncer à leurs propres stocks. Et oui, la guerre est une guerre noble et oui, nous la voyons comme vous faites une guerre non seulement pour vous-même mais pour nos libertés. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo «Mais parfois, vous devez persuader les législateurs sur la Colline en Amérique. Vous devez persuader les politiciens sceptiques dans d’autres pays que cela en vaut la peine et que cela en vaut la peine et qu’ils obtiennent quelque chose en retour. « Que vous aimiez ça ou non, c’est juste la réalité. » Wallace a révélé lors du briefing qu’il s’était rendu en Ukraine l’année dernière pour se voir présenter une liste de courses d’armes. « Vous savez, nous ne sommes pas Amazon », a-t-il déclaré. « Je leur ai dit que l’année dernière, quand j’ai conduit 11 heures pour recevoir une liste. » Pendant ce temps, a poursuivi Wallace, certains législateurs américains se sont plaints du niveau de soutien fourni par Washington à Kiev. « Parfois, vous n’entendriez pas des grognements de la part de l’administration du système américain, mais vous les entendriez des législateurs sur la Colline … » Nous avons donné 83 milliards de dollars ou quoi que ce soit, nous ne sommes pas Amazon « , a-t-il déclaré. Zelensky a exprimé sa déception face à la décision du sommet de cette semaine, qui a déclaré que l’Otan serait « en mesure d’inviter l’Ukraine à rejoindre l’Alliance lorsque les Alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies ». Zelensky a critiqué le sommet de l’OTAN de cette semaine pour ne pas avoir fourni à l’Ukraine des conditions explicites d’adhésion (Photo: AP) Si tous les alliés s’accordent à dire que l’Ukraine ne peut pas rejoindre l’Otan tant que le conflit avec la Russie persiste, plusieurs partenaires de Kiev avaient espéré un geste politique significatif lors du sommet soulignant les progrès de l’Ukraine vers l’adhésion. Washington et Berlin, cependant, se sont opposés à fournir à Kiev des engagements explicites. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré lors d’un forum public lors du sommet qu’il estimait que « le peuple américain mérite une certaine gratitude de la part du gouvernement américain pour sa volonté d’intervenir et du reste du monde également ». Il a déclaré: « Les États-Unis d’Amérique se sont mobilisés pour fournir une énorme capacité afin de garantir que les courageux soldats ukrainiens disposent des munitions, de la défense aérienne, de l’infanterie, des véhicules de combat, du matériel de déminage et de bien d’autres choses pour pouvoir pour se défendre efficacement contre les assauts de la Russie et pour reprendre du territoire également. Mais malgré la réprimande, Wallace a déclaré qu’il comprenait que Zelensky parlait à son propre peuple et que, malgré ses plaintes de mardi, l’accord du sommet était bon pour l’Ukraine. Le secrétaire à la Défense a déclaré qu’il y avait une acceptation que «l’Ukraine appartient à l’OTAN» et que cela équivalait à une invitation efficace à l’adhésion une fois le conflit apaisé. Pendant ce temps, Rishi Sunak a déclaré au sommet que le Royaume-Uni avait été à l’avant-garde des efforts pour soutenir l’Ukraine.



Rishi Sunak a quant à lui déclaré que le président ukrainien avait « à plusieurs reprises » remercié les alliés pour les livraisons d’armes (Photo: AP) « Nous avons ouvert la voie à l’Ukraine, en commençant par les chars et les missiles à longue portée, en entraînant leurs troupes à la contre-offensive et, aujourd’hui même, j’ai annoncé que nous fournissons plus de munitions, 70 véhicules de combat supplémentaires également en tant que nouveau centre de réadaptation pour les vétérans ukrainiens blessés », a-t-il déclaré. En réponse à la suggestion de Ben Wallace selon laquelle Volodymyr Zelensky devrait montrer plus de gratitude pour son soutien, le Premier ministre a déclaré que le président ukrainien l’avait fait à plusieurs reprises. «Le président Zelensky a exprimé sa gratitude pour ce que nous avons fait à plusieurs reprises, notamment dans son discours incroyablement émouvant qu’il a prononcé devant le Parlement au début de cette année et il l’a fait à nouveau devant moi, comme il l’a fait d’innombrables fois lorsque je l’ont rencontré. « Je sais donc que lui et son peuple sont extrêmement reconnaissants du soutien dont nous avons fait preuve, de l’accueil que nous avons réservé à de nombreuses familles ukrainiennes, mais aussi du leadership dont nous avons fait preuve tout au long de ce conflit. » Mais M. Sunak a reconnu que « les gens à travers l’Ukraine se battent chaque jour pour leur vie et leur liberté et en paient un prix terrible », il a donc compris le « désir de M. Zelensky de faire tout ce qu’il peut pour protéger son peuple ». Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source