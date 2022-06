Ukraine. Ben Stiller visite un pays déchiré par le conflit après avoir rencontré des familles de réfugiés en Pologne | Nouvelles du monde

L’acteur hollywoodien Ben Stiller a été photographié en Ukraine un jour après avoir rencontré des réfugiés ukrainiens en Pologne qui ont été forcés de fuir la guerre à travers la frontière.

La star américaine de 56 ans a été aperçue en train de marcher à Lviv dimanche alors qu’il parlait sur son téléphone portable.

La ville de l’ouest a été attaquée par russe forces pendant l’invasion qui a duré des mois, mais il est resté relativement indemne par rapport aux assauts féroces dans l’est du pays.

Les unités russes « refusent les ordres » – mises à jour en direct sur la guerre en Ukraine

Stiller, qui est ambassadeur de bonne volonté du HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), s’était envolé pour Rzeszow, dans le sud-est de la Pologne, un jour plus tôt, alors qu’il tentait de sensibiliser le public au sort des réfugiés.

Sur sa page Instagram, il a déclaré rencontrer des familles « dont la vie a été déchirée par la guerre et la violence en Ukraine« .

Il a déclaré que des millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer, dont plus de 90 % sont des femmes et des enfants, à la suite de l’invasion par les troupes du président Vladimir Poutine.

Stiller a ajouté: « Je suis ici pour apprendre, partager des histoires qui illustrent l’impact humain de la guerre et amplifier les appels à la solidarité.

« Tout le monde a le droit de rechercher la sécurité. Qui que ce soit. Où. N’importe quand. »

Sur une image, il a été photographié en train de rencontrer des travailleurs du HCR.

Dans un autre article, la star de Zoolander et Tropic Thunder a été photographiée en train d’étreindre deux enfants réfugiés près de la frontière de Medyka en Pologne.

Il a déclaré: « J’ai eu la chance de rencontrer des familles qui ont fui la guerre en Ukraine, laissant des êtres chers derrière eux sans savoir quand ils pourront rentrer chez eux – ou avoir des maisons où retourner. »

En avril, l’actrice hollywoodienne et humanitaire de l’ONU Angelina Jolie fait une visite surprise à Lviv où elle s’est entretenue avec des personnes déplacées qui ont trouvé refuge dans la ville.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:48

Bono se produit dans la station de métro de Kyiv



Et le mois dernier, Bono et The Edge du groupe de rock irlandais U2 ont donné un concert dans une station de métro de la capitale Kyiv pour soutenir le peuple ukrainien.