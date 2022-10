Ukraine Bakery bat les chances de fournir du pain à la ligne de front

L’une des deux grandes boulangeries encore opérationnelles dans la région ukrainienne de Donetsk, la boulangerie Kostiantynivka, s’est assurée de fournir du pain à la ligne de front. Alors que la plupart des épiceries ouvrent le matin quand il y a un répit des bombardements russes, cette boulangerie s’est adaptée à la guerre. Tous les soirs à 19h, les ouvriers arrivent à l’usine pour commencer à pétrir la pâte. Au matin, ils sont prêts à livrer le pain aux magasins. Selon AP, la boulangerie produit environ 17 500 pains par jour. Dont la moitié est destinée à l’armée ukrainienne.

En avril, la boulangerie a perdu son approvisionnement en gaz, mais les travailleurs ont relevé le défi. Car ils savaient que les civils et les militaires avaient besoin de pain. Les fours ont été reconfigurés pour fonctionner au charbon. Même si ce système n’était pas utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Le directeur de la boulangerie, Oleksandr Milov, a essayé six types de charbon avant de trouver celui qui convient à la boulangerie. Ce changement aidera également l’usine à rester au chaud pendant les hivers. Puisqu’il y a un manque de gaz, le chauffage central va être un problème au fur et à mesure que la saison tourne.

Ils ont également dû lutter contre le taux d’inflation, la pénurie de céréales et même la perte de leur fournisseur de farine. Mais Milov et ses ouvriers ont essayé de garder le pain aussi abordable que possible. Même en changeant la recette.

Chaque jour à l’aube, 20 chauffeurs viennent chercher les livraisons. Ils livrent non seulement les pains aux villes mais aussi aux villages à moitié vides qui sont maintenant devenus des lignes de front.

Selon certaines informations, une autre boulangerie est toujours opérationnelle à Druzhkivka. Mais la boulangerie là-bas et à Kostiantynivka n’est pas en mesure de produire suffisamment de pain pour les 3 000 000 personnes estimées dans la partie de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien. Certains entrepreneurs de la région du sud achètent du pain dans les régions voisines de Dnipropetrovsk et Zaporizhzhia. D’autres se tournent vers les petites boulangeries gérées par les supermarchés.

