Ukraine : Au moins 21 sites de “filtration” identifiés sur le territoire sous contrôle russe, selon des chercheurs de Yale

Les chercheurs affirment que ces sites sont utilisés par les forces russes et leurs alliés pour traiter, enregistrer, interroger et détenir les Ukrainiens qui tentent de quitter le territoire occupé par la Russie. ​Les personnes détenues peuvent inclure des civils et des prisonniers de guerre.

Le laboratoire de recherche humanitaire de la Yale School of Public Health (Yale HRL), en collaboration avec l’Observatoire des conflits soutenu par le Département d’État américain, a utilisé des informations de source ouverte et des images satellite haute résolution pour les cartographier.​

Selon le rapport, il existe des preuves suggérant qu’ils ont été mis en place avant même le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et qu’ils se sont développés après la prise de Marioupol en avril.

“Les conditions signalées par les personnes libérées des installations examinées ici peuvent constituer un traitement cruel, inhumain et dégradant au regard du droit international humanitaire et des droits de l’homme”, indique l’étude, ajoutant que “les conditions comprennent des installations surpeuplées, un manque d’accès à des installations sanitaires adéquates , insuffisance de nourriture et d’eau potable, exposition aux éléments, refus de soins médicaux et recours à l’isolement.”

“Dans certains cas spécifiques, le traitement décrit comme ayant été enduré par les personnes libérées, comme l’utilisation de décharges électriques, des conditions extrêmes d’isolement et des agressions physiques, peut potentiellement constituer de la torture s’il est prouvé”, indique l’étude.

Dans un communiqué de presse séparé jeudi, le département d’État américain a décrit le “transfert et l’expulsion illégaux de personnes protégées” décrits dans l’étude comme “une grave violation de la quatrième Convention de Genève sur la protection des civils et constitue un crime de guerre”.

La colonie correctionnelle de Volnovakha est l’un des sites décrits dans l’étude. Des résultats détaillés indiquent qu’il s’agit d’une installation à long terme pour ceux qui n’ont pas réussi la filtration ainsi que les prisonniers de guerre qui se sont rendus après le siège de l’usine sidérurgique d’Azovstal.

L’étude note les récits d’apparents survivants qui ont décrit entre autres : des cellules surpeuplées, des travaux forcés et même des tortures. Yale HRL dit avoir identifié deux zones de terre perturbée le long des sections sud et sud-ouest de cette installation qui semblent être des fosses communes.​

Un récit cité dans le rapport d’une personne décrite comme un “survivant” a également affirmé qu’un compagnon de cellule travaillait à creuser des tombes à l’intérieur de la colonie. En juillet, il y a eu une explosion meurtrière dans laquelle les séparatistes ukrainiens ont déclaré que 53 prisonniers de guerre ont été tués, mais les images satellites utilisées pour le rapport sont antérieures à cela.

L’étude de Yale note que “sans enquête plus approfondie, y compris la possibilité de fouiller ces emplacements de manière indépendante, aucune détermination définitive ne peut être faite sur ce que ces sites peuvent contenir sur la seule base des preuves contenues dans ce rapport”.

Menaces et humiliations

Plus tôt cette année, CNN s’est entretenu avec un certain nombre d’Ukrainiens qui sont passés par la “filtration” et ont décrit avoir été menacés et humiliés au cours du processus. Ils disent avoir été interrogés sur leur politique, leurs projets futurs et leurs opinions sur la guerre. Certaines des personnes qui ont parlé à CNN ont déclaré en connaître d’autres qui avaient été arrêtées par des troupes russes ou des soldats séparatistes et avaient disparu sans laisser de trace.

Le Kremlin a nié avoir utilisé de soi-disant camps de filtration pour dissimuler des actes répréhensibles et cibler des civils à Marioupol.

Dans l’étude de Yale, l’ambassade de Russie à Washington a déclaré que le système « concerne les points de contrôle pour les civils quittant la zone de combat active. Afin d’éviter les opérations de sabotage par les bataillons des nationalistes ukrainiens, les soldats russes inspectent soigneusement les véhicules se dirigeant vers des régions sûres ». Il ajoute qu’il “détiendra des bandits et des fascistes” et que l’armée russe ne crée pas de barrières pour les civils mais les aide en leur fournissant de la nourriture et des médicaments.

Dans un reportage de CNN de juillet, Dmitry Vaschenko, un responsable du ministère russe des Situations d’urgence à Taganrog, a déclaré que des logements seraient donnés aux Ukrainiens, qui étaient également libres de chercher du travail et d’envoyer leurs enfants à l’école.

“Lorsque les hostilités prendront fin à l’avenir, tous ces arrivants pourront prendre la décision de retourner dans leur patrie. Quiconque souhaite rester en Russie, le gouvernement russe prend une telle obligation – ils recevront une gamme complète de services sociaux et sont protégés, ” il a dit.

Interrogé sur le processus d’autorisation des réfugiés en Russie, il a déclaré qu’il y avait des “points de filtrage” à la frontière.

“Ils contrôlent les personnes qui semblent agressives envers la Fédération de Russie”, a-t-il déclaré. “Le filtrage se produit précisément à l’arrivée, il n’y a pas de ‘camps de masse’. Ce sont des points de passage frontaliers, rien de plus.”

Le DPR autoproclamé a nié les accusations des autorités ukrainiennes de détentions illégales, de filtrage et de mauvais traitements de citoyens ukrainiens et a déclaré que ceux qui arrivent dans ce qu’il appelle des “centres d’accueil” sont correctement nourris et reçoivent des soins médicaux.

“Le système de filtration de l’oblast de Donetsk géré par la Russie et ses mandataires représente une urgence urgente en matière de droits de l’homme”, a déclaré Nathaniel Raymond, directeur exécutif de Yale HRL dans le communiqué de presse de la Yale School of Public Health. “Les observateurs internationaux ont besoin d’un accès sans entrave à ces installations aujourd’hui. Chaque jour qui passe sans la présence d’observateurs indépendants dans ces lieux augmente le risque que de graves atteintes aux droits humains se produisent en toute impunité.”

Selon la méthodologie de l’étude, “chaque source a été évaluée à l’aide de critères établis par le protocole de Berkeley sur les enquêtes numériques open source”.

Il a ajouté que les points de données “étaient recoupés avec des images satellite récentes à très haute résolution. Cinq sources indépendantes devaient corroborer l’emplacement d’un site et les activités de filtration présumées s’y produire pour que le site soit inclus dans le rapport. Vingt et un sites atteint ou dépassé ce seuil. »