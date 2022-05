Ukraine : Attaque contre les écoles, la Russie porte un coup à l’avenir

KIEV, Ukraine –

Alors qu’elle gisait ensevelie sous les décombres, les jambes cassées et les yeux aveuglés par le sang et d’épais nuages ​​de poussière, tout ce qu’Inna Levchenko pouvait entendre était des cris. Il était 12 h 15 le 3 mars, et quelques instants plus tôt, une explosion avait pulvérisé l’école où elle avait enseigné pendant 30 ans.

Au milieu des bombardements incessants, elle avait ouvert l’école 21 à Tchernihiv comme refuge pour les familles effrayées. Ils ont peint le mot “enfants” en grosses lettres grasses sur les fenêtres, espérant que les forces russes le verraient et les épargneraient. Les bombes sont tombées quand même.

Même si elle ne le savait pas encore, 70 enfants qu’elle avait ordonné de mettre à l’abri dans le sous-sol survivraient à l’explosion. Mais au moins neuf personnes, dont un de ses élèves – un garçon de 13 ans – ne le feraient pas.

« Pourquoi les écoles ? Je ne peux pas comprendre leur motivation », a-t-elle déclaré. « Il est douloureux de réaliser combien d’amis à moi sont morts… et combien d’enfants restés seuls sans parents ont été traumatisés. Ils s’en souviendront toute leur vie et transmettront leurs histoires à la prochaine génération.

Le gouvernement ukrainien affirme que la Russie a bombardé plus de 1 000 écoles, en détruisant 95. Le 8 mai, une bombe a rasé une école à Zaporizhzhia qui, comme l’école n° 21 à Tchernihiv, servait d’abri. Pas moins de 60 personnes auraient été tuées.

Attaquer intentionnellement des écoles et d’autres infrastructures civiles est un crime de guerre. Les experts disent que l’épave à grande échelle peut être utilisée comme preuve de l’intention russe et pour réfuter les affirmations selon lesquelles les écoles n’étaient que des dommages collatéraux.

Mais la destruction de centaines d’écoles ne se limite pas à renverser des bâtiments et à mutiler des corps, selon des experts, des enseignants et d’autres personnes qui ont survécu aux conflits dans l’ex-Yougoslavie, en Syrie et au-delà. Cela entrave la capacité d’une nation à rebondir après l’arrêt des combats, blessant des générations entières et anéantissant l’espoir d’un pays pour l’avenir.

Au cours des près de trois mois qui se sont écoulés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Associated Press et la série PBS “Frontline” ont vérifié de manière indépendante 57 écoles qui ont été détruites ou endommagées d’une manière qui indique un possible crime de guerre. La comptabilité ne représente probablement qu’une fraction des crimes de guerre potentiels commis pendant le conflit et la liste est mise à jour quotidiennement.

Rien qu’à Tchernihiv, le conseil municipal a déclaré que seules sept des 35 écoles de la ville étaient indemnes. Trois ont été réduits en décombres.

La Cour pénale internationale, des procureurs du monde entier et le procureur général d’Ukraine enquêtent sur plus de 8 000 rapports de crimes de guerre potentiels en Ukraine impliquant 500 suspects. Beaucoup sont accusés de viser délibérément des structures civiles telles que des hôpitaux, des abris et des quartiers résidentiels.

Cibler les écoles – des espaces conçus comme des refuges où les enfants peuvent grandir, apprendre et se faire des amis – est particulièrement nocif, transformant l’architecture de l’enfance en quelque chose de violent et dangereux : un lieu qui inspire la peur.

Une professeure de géographie, Elena Kudrik, gisait morte sur le sol de l’école 50 dans la ville de Gorlovka, dans l’est de l’Ukraine. Au milieu de l’épave qui l’entourait se trouvaient des livres et des papiers maculés de sang. Dans un coin, un autre corps sans vie – Elena Ivanova, la directrice adjointe – affalé sur une chaise de bureau, une blessure béante déchirée au côté.

“C’est une tragédie pour nous… C’est une tragédie pour les enfants”, a déclaré le directeur de l’école, Sergey But, debout devant le bâtiment en brique peu après l’attaque. Des éclats de verre brisé et des gravats ont été pulvérisés sur le béton, où des enfants souriants ont autrefois piloté des cerfs-volants et posé pour des photos avec des amis.

A quelques kilomètres de là, à l’école maternelle Sonechko de la ville d’Okhtyrka, une bombe à fragmentation a détruit un jardin d’enfants, tuant un enfant. À l’extérieur de l’entrée, deux autres corps gisaient dans des mares de sang.

Valentina Grusha enseigne dans la province de Kiev, où elle a travaillé pendant 35 ans, plus récemment en tant qu’administratrice de district et professeur de littérature étrangère. Les troupes russes ont envahi son village d’Ivankiv juste au moment où les responsables de l’école avaient commencé les préparatifs de guerre. Le 24 février, les forces russes se dirigeant vers Kiev ont abattu un enfant et son père là-bas, a-t-elle déclaré.

« Il n’y avait plus d’école », dit-elle. « Nous avons appelé tous les dirigeants et arrêté l’instruction parce que la guerre a commencé. Et puis il y a eu 36 jours d’occupation.

Ils ont également bombardé et détruit des écoles dans de nombreux villages voisins, a-t-elle déclaré. Les bâtiments de la maternelle ont été détruits par des éclats d’obus et des tirs de mitrailleuses.

Malgré les dommages et la destruction généralisés des infrastructures éducatives, les experts en crimes de guerre affirment qu’il est difficile de prouver l’intention d’une armée attaquante de cibler des écoles individuelles. Les responsables russes nient avoir pris pour cible des structures civiles, et les médias locaux à Gorlovka, sous contrôle russe, ont allégué que les forces ukrainiennes tentant de reprendre la zone étaient responsables de l’explosion qui a tué les deux enseignants là-bas.

Mais les effets de la destruction sont incontestables.

“Quand je commence à parler aux directeurs des institutions détruites et volées, ils sont très inquiets, pleurent, racontent avec douleur et regret”, a déclaré Grusha. « Cela fait partie de leur vie. Et maintenant, l’école est une ruine qui se dresse au centre du village et rappelle ces terribles raids aériens et bombardements.

Le directeur de la communication de l’UNICEF, Toby Fricker, qui est actuellement en Ukraine, a accepté. “L’école est souvent le cœur de la communauté dans de nombreux endroits, et c’est tellement central dans la vie quotidienne.”

Les enseignants et les élèves qui ont vécu d’autres conflits disent que la destruction d’écoles dans leur pays a endommagé toute une génération.

L’enseignant syrien Abdulkafi Alhambdo pense encore aux dessins d’enfants trempés de sang, jonchant le sol d’une école à Alep. Il y avait été attaqué pendant la guerre civile en 2014. Les enseignants et les enfants se préparaient pour une exposition d’art présentant des travaux d’élèves illustrant la vie en temps de guerre.

L’explosion a tué 19 personnes, dont au moins 10 enfants, a rapporté l’AP à l’époque. Mais ce sont les survivants qui s’attardent dans la mémoire d’Alhambdo.

“J’ai compris à (leurs) yeux qu’ils n’iraient plus à l’école”, a-t-il déclaré. « Cela n’affecte pas seulement les enfants qui fuyaient, avec un choc et un traumatisme. Cela affecte tous les enfants qui ont entendu parler du massacre. Comment peuvent-ils retourner à l’école ? Vous ne ciblez pas seulement une école, vous ciblez une génération.

Jasminko Halilovic n’avait que 6 ans lorsque Sarajevo, dans l’actuelle Bosnie-Herzégovine, fut assiégée. Aujourd’hui, 30 ans après la fin de la guerre de Bosnie, lui et ses pairs sont encore ceux qui recollent les morceaux.

Halilovic est allé à l’école dans une cave, comme beaucoup d’enfants ukrainiens l’ont fait. Cherchant désespérément la sécurité, les enseignants et les étudiants se sont déplacés de sous-sol en sous-sol, appuyant des tableaux noirs sur des chaises au lieu de les accrocher aux murs.

Halilovic, aujourd’hui âgé de 34 ans, a fondé le War Childhood Museum, qui répertorie les histoires et les objets d’enfants en conflit à travers le monde. Il travaillait en Ukraine avec des enfants déplacés par l’invasion russe de la région du Donbass en 2014 lorsque la guerre actuelle a commencé. Il a dû évacuer son personnel et quitter le pays.

« Une fois les combats terminés, le nouveau combat commencera. Pour reconstruire les villes. Pour reconstruire les écoles et les infrastructures, et pour reconstruire la société. Et pour guérir. Et guérir est le plus difficile », a-t-il déclaré.

Alhambdo a déclaré avoir vu de ses propres yeux comment le traumatisme de la guerre a influencé le développement des enfants qui grandissent à Alep. Instiller la peur, la colère et un sentiment de désespoir fait partie de la stratégie de l’ennemi, a-t-il déclaré. Certains sont devenus renfermés, dit-il, et d’autres violents.

« Quand ils voient leur école détruite, savez-vous combien de rêves ont été détruits ? Pensez-vous que quelqu’un croirait à la paix, à l’amour et à la beauté alors que l’endroit qui leur a enseigné ces choses a été détruit ? » il a dit.

Alhambdo est resté à Alep et a enseigné aux enfants dans les sous-sols, les appartements, partout où il le pouvait, pendant près de 10 ans. Continuer à enseigner malgré la guerre, dit-il, est un acte de défi.

“Je ne me bats pas sur les lignes de front”, a-t-il déclaré. “Je me bats avec mes enfants.”

Après l’attaque contre l’école 50 à Gorlovka, des éclats de verre provenant de fenêtres soufflées ont jonché les salles de classe, les couloirs et la rue à l’extérieur. Les sols étaient couverts de poussière et de débris : des poutres de plafond fissurées, des plaques de plâtre, une télévision qui s’est écrasée du mur. Un téléphone portable était posé sur le bureau à côté de l’endroit où l’un des enseignants a été tué.

En Ukraine, certaines écoles encore debout sont devenues des abris de fortune pour les personnes dont les maisons ont été détruites par les bombardements et les tirs de mortier.

Ce qui complique souvent les poursuites pour crimes de guerre pour les attaques contre des bâtiments civils, c’est que de grandes installations comme les écoles sont parfois réaffectées à un usage militaire pendant la guerre. Si un bâtiment civil est utilisé militairement, c’est une cible légitime en temps de guerre, a déclaré David Bosco, professeur de relations internationales à l’Université de l’Indiana, dont les recherches portent sur les crimes de guerre et la Cour pénale internationale.

La clé pour les procureurs sera donc de montrer que les Russes ont pris l’habitude de cibler des écoles et d’autres bâtiments civils dans tout le pays dans le cadre d’une stratégie militaire concertée, a déclaré Bosco.

“Plus vous pouvez montrer un modèle, plus le cas devient fort qu’il s’agissait vraiment d’une politique de non-discrimination entre les installations militaires et civiles”, a déclaré Bosco. « (Les écoles sont) un endroit où les enfants sont censés se sentir en sécurité, une deuxième maison. Évidemment, briser cela et essentiellement attaquer la prochaine génération. C’est très réel. Cela a un impact énorme.

Alors que la guerre continue, plus de la moitié des enfants ukrainiens ont été déplacés.

A Kharkiv, qui subit des bombardements incessants, des dessins d’enfants sont scotchés sur les murs d’une station de métro souterraine devenue non seulement un abri familial mais aussi une école de fortune. Les enfants du primaire se réunissent autour d’une table pour des cours d’histoire et d’art.

“Cela aide à les soutenir mentalement”, a déclaré l’enseignant Valeriy Leiko. En partie grâce aux leçons, a-t-il déclaré, “Ils sentent que quelqu’un les aime.”

Des millions d’enfants continuent d’aller à l’école en ligne. Le groupe d’aide internationale Save the Children a déclaré qu’il travaillait avec le gouvernement pour mettre en place des programmes d’apprentissage à distance pour les élèves de 50 écoles. L’UNICEF essaie également d’aider avec l’enseignement en ligne.

“Éduquer chaque enfant est essentiel pour prévenir de graves violations de ses droits”, a déclaré le groupe dans un communiqué à l’AP.

Le 2 avril, la communauté de Grusha à l’extérieur de Kiev a commencé une lente réémergence. Ils sont toujours en train de ratisser et de balayer les débris des écoles et des jardins d’enfants qui ont été endommagés mais pas détruits, a-t-elle dit, et font le point sur ce qui reste. Ils ont commencé des cours à distance et ont prévu de déplacer les enfants dont les écoles ont été détruites vers d’autres à proximité.

Même avec la guerre qui fait toujours rage, il y a un retour à la vie normale, y compris à l’école, a-t-elle déclaré.

Mais Levchenko, qui était à Kiev début mai pour subir une intervention chirurgicale pour ses blessures, a déclaré que les dommages émotionnels causés à tant d’enfants qui ont vécu et été témoins d’une si immense souffrance pourraient ne jamais être entièrement réparés.

“Il faudra tellement de temps aux gens et aux enfants pour se remettre de ce qu’ils ont vécu”, a-t-elle déclaré. Les enfants, a-t-elle dit, “restent sous terre sans soleil, frissonnant à cause des sirènes et de l’anxiété”.

“Cela a un impact extrêmement négatif. Les enfants s’en souviendront toute leur vie. »

