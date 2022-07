Ukraine : 6 morts dans une attaque à la roquette contre un immeuble

KYIV, Ukraine (AP) – Des roquettes russes ont frappé la ville de Chasiv Yar, dans l’est de l’Ukraine, détruisant un immeuble de cinq étages et tuant au moins six personnes, a annoncé dimanche le gouverneur de la région.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk, a déclaré qu’environ trois douzaines de personnes pourraient être piégées dans les décombres. Les sauveteurs ont pris contact avec deux personnes qui se trouvent sous l’épave, a-t-il déclaré sur l’application de messagerie Telegram.

Kyrylenko a déclaré que la ville d’environ 12 000 habitants avait été touchée par des roquettes Uragan, qui sont tirées à partir de systèmes embarqués sur camion. Chasiv Yar se trouve à environ 20 kilomètres (12 miles) au sud-est de Kramatorsk, une ville qui devrait être une cible majeure des forces russes alors qu’elles progressent vers l’ouest.

La région de Donetsk est l’une des deux provinces avec Louhansk qui composent la région du Donbass, où les rebelles séparatistes combattent les forces ukrainiennes depuis 2014. La semaine dernière, la Russie a capturé la ville de Lysychansk, le dernier grand bastion de la résistance ukrainienne à Louhansk.

Les forces russes soulèvent un “véritable enfer” dans le Donbass, malgré les évaluations selon lesquelles elles prenaient une pause opérationnelle, a déclaré samedi le gouverneur de Louhansk, Serhiy Haidai.

Après la prise de Lysychansk, certains analystes ont prédit que les troupes de Moscou mettraient probablement un certain temps à se réarmer et à se regrouper.

Mais « jusqu’à présent, il n’y a pas eu de pause opérationnelle annoncée par l’ennemi. Il attaque et bombarde toujours nos terres avec la même intensité qu’avant », a déclaré Haidai. Il a déclaré plus tard que le bombardement russe de Louhansk avait été suspendu parce que les forces ukrainiennes avaient détruit des dépôts de munitions et des casernes utilisées par les Russes.

The Associated Press