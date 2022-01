Ukraine : 5 soldats abattus dans une usine de missiles, le tireur en liberté

Moscou n’était probablement pas satisfait de la réponse car le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington avait réaffirmé son engagement envers la souveraineté de l’Ukraine et « le droit des États de choisir leurs propres arrangements et alliances en matière de sécurité ».

Le New York Times signalé que la fusillade s’est produite quelques heures après que les États-Unis et l’OTAN ont présenté leur réponse à la liste de demandes de la Russie concernant l’expansion de l’OTAN dans la région.

Le pays est sur les nerfs depuis le renforcement des troupes russes le long de sa frontière orientale. Il est possible que son voisin planifie une invasion malgré les assurances de Moscou.

Le rapport, citant le ministère de l’Intérieur du pays, a déclaré que le tireur présumé était un homme de 20 ans qui servait dans la Garde nationale ukrainienne. Le tireur présumé a fui le Southern Machine Building en tenue de camouflage et pourrait dissimuler l’AK-47.

Le tireur – qui est maintenant en fuite – aurait saisi un AK-47 et des munitions de l’installation avant d’ouvrir le feu vers 4 heures du matin, heure locale, Deutsche Welle, le média allemand, signalé. Cinq autres soldats ont été blessés.

