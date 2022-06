Ukraine : 100 jours de mort, de destruction et de troubles

GENÈVE –

Cent jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la guerre a apporté au monde un battement de tambour quasi quotidien de scènes déchirantes : des cadavres de civils dans les rues de Bucha ; un théâtre explosé à Marioupol ; le chaos dans une gare de Kramatorsk à la suite d’une frappe de missile russe.

Ces images ne donnent qu’une partie de l’image globale du pire conflit armé en Europe depuis des décennies. Voici un aperçu de quelques chiffres et statistiques qui, bien que changeants et parfois incertains, éclairent davantage les morts, les destructions, les déplacements et les ravages économiques causés par la guerre alors qu’elle atteint cette étape sans fin en vue.

LE PÉAGE HUMAIN

Personne ne sait vraiment combien de combattants ou de civils sont morts, et les déclarations de victimes par des responsables gouvernementaux – qui peuvent parfois exagérer ou minimiser leurs chiffres pour des raisons de relations publiques – sont pratiquement impossibles à vérifier.

Les représentants du gouvernement, les agences des Nations Unies et d’autres personnes chargées de la sombre tâche de compter les morts n’ont pas toujours accès aux lieux où des personnes ont été tuées.

Et Moscou a publié peu d’informations sur les victimes parmi ses forces et ses alliés, et n’a donné aucun compte rendu des décès de civils dans les zones sous son contrôle. Dans certains endroits – comme la ville de Mariupol, longtemps assiégée, potentiellement le plus grand champ de la mort de la guerre – les forces russes sont accusées d’essayer de dissimuler des morts et de jeter des corps dans des fosses communes, obscurcissant le bilan global.

Avec toutes ces mises en garde, « au moins des dizaines de milliers » de civils ukrainiens sont morts jusqu’à présent, a déclaré jeudi le président Volodymyr Zelenskyy dans des commentaires au parlement luxembourgeois.

Rien qu’à Marioupol, les autorités ont signalé la mort de plus de 21 000 civils. Sievierodonetsk, une ville de la région orientale de Louhansk qui est devenue le centre de l’offensive russe, a fait environ 1 500 victimes, selon le maire.

Ces estimations comprennent à la fois les personnes tuées par les frappes ou les troupes russes et celles qui ont succombé à des effets secondaires tels que la faim et la maladie lorsque les approvisionnements alimentaires et les services de santé se sont effondrés.

Zelenskyy a déclaré cette semaine que 60 à 100 soldats ukrainiens meurent au combat chaque jour, avec environ 500 autres blessés.

Les derniers chiffres rendus publics par la Russie concernant ses propres forces remontent au 25 mars, lorsqu’un général a déclaré aux médias d’État que 1 351 soldats avaient été tués et 3 825 blessés.

L’Ukraine et les observateurs occidentaux disent que le nombre réel est beaucoup plus élevé : Zelenskyy a déclaré jeudi que plus de 30 000 militaires russes sont morts – « plus que l’Union soviétique n’a perdu en 10 ans de guerre en Afghanistan » ; fin avril, le gouvernement britannique estimait les pertes russes à 15 000.

S’exprimant sous le couvert de l’anonymat mercredi pour discuter des questions de renseignement, un responsable occidental a déclaré que la Russie « fait toujours des victimes, mais … en plus petit nombre ». Le responsable a estimé qu’environ 40 000 soldats russes ont été blessés.

Dans les enclaves séparatistes soutenues par Moscou dans l’est de l’Ukraine, les autorités ont signalé plus de 1 300 combattants perdus et près de 7 500 blessés dans la région de Donetsk, ainsi que 477 civils morts et près de 2 400 blessés ; plus 29 civils tués et 60 blessés à Lougansk.

LA DÉVASTATION

Les bombardements, les bombardements et les frappes aériennes incessants ont réduit en décombres de vastes étendues de nombreuses villes et villages.

La commission parlementaire ukrainienne sur les droits de l’homme a déclaré que l’armée russe avait détruit près de 38 000 bâtiments résidentiels, rendant environ 220 000 personnes sans abri.

Près de 1 900 établissements d’enseignement, des jardins d’enfants aux écoles primaires en passant par les universités, ont été endommagés, dont 180 complètement détruits.

D’autres pertes d’infrastructures comprennent 300 ponts automobiles et 50 ponts ferroviaires, 500 usines et environ 500 hôpitaux endommagés, selon des responsables ukrainiens.

L’Organisation mondiale de la santé a dénombré 296 attaques contre des hôpitaux, des ambulances et des travailleurs médicaux en Ukraine cette année.

FUITE DE LA MAISON

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, estime qu’environ 6,8 millions de personnes ont été chassées d’Ukraine à un moment donné pendant le conflit.

Mais depuis que les combats se sont calmés dans la région proche de Kyiv et ailleurs, et que les forces russes se sont redéployées à l’est et au sud, environ 2,2 millions de personnes sont rentrées dans le pays, indique le communiqué.

L’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU estime qu’au 23 mai, il y avait plus de 7,1 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, c’est-à-dire celles qui ont fui leur foyer mais sont restées dans le pays. C’est en baisse par rapport à plus de 8 millions dans un décompte précédent.

TERRAIN SAISI

Les responsables ukrainiens affirment qu’avant l’invasion de février, la Russie contrôlait environ 7 % du territoire ukrainien, y compris la Crimée, que la Russie a annexée en 2014, et les zones détenues par les séparatistes à Donetsk et Louhansk. Jeudi, Zelenskyy a déclaré que les forces russes détenaient désormais 20% du pays.

Alors que les lignes de front se déplacent constamment, cela représente 58 000 kilomètres carrés supplémentaires sous contrôle russe, une superficie totale légèrement plus grande que la Croatie ou un peu plus petite que l’État américain de Virginie-Occidentale.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES EN RUSSIE ET ​​EN UKRAINE…

L’Occident a imposé une foule de sanctions de représailles contre Moscou, y compris sur les secteurs cruciaux du pétrole et du gaz, et l’Europe commence à se sevrer de sa dépendance à l’énergie russe.

Evgeny Gontmakher, directeur académique de European Dialogue, a écrit dans un article cette semaine que la Russie fait actuellement face à plus de 5 000 sanctions ciblées, plus que tout autre pays. Quelque 300 milliards de dollars de réserves d’or et de devises russes en Occident ont été gelés, a-t-il ajouté, et le trafic aérien dans le pays est passé de 8,1 millions à 5,2 millions de passagers entre janvier et mars.

De plus, la Kyiv School of Economics a signalé que plus de 1 000 entreprises « auto-sanctionnées » ont réduit leurs opérations en Russie.

L’indice boursier MOEX Russie a plongé d’environ un quart depuis juste avant l’invasion et a chuté de près de 40 % depuis le début de l’année. Et la Banque centrale russe a déclaré la semaine dernière que l’inflation annualisée était de 17,8 % en avril.

L’Ukraine, quant à elle, a déclaré avoir subi un coup économique catastrophique : 35 % du PIB anéanti par la guerre.

« Nos pertes directes dépassent aujourd’hui 600 milliards de dollars », a déclaré récemment Andriy Yermak, le chef du bureau de Zelenskyy.

L’Ukraine, un important producteur agricole, dit qu’elle n’a pas été en mesure d’exporter quelque 22 millions de tonnes de céréales. Il attribue un arriéré d’expéditions aux blocus russes ou à la capture de ports clés. Zelenskyy a accusé la Russie cette semaine d’avoir volé au moins un demi-million de tonnes de céréales lors de l’invasion.

… ET LE MONDE

Les retombées se sont propagées dans le monde entier, faisant encore grimper les coûts des produits de base en plus de l’inflation qui battait déjà son plein dans de nombreux endroits avant l’invasion.

Les prix du pétrole brut à Londres et à New York ont ​​augmenté de 20 à 25 %, entraînant une hausse des prix à la pompe et pour une gamme de produits à base de pétrole.

Selon l’économiste Richard Kozul-Wright de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les pays en développement sont particulièrement pressés par la hausse des coûts de la nourriture, du carburant et du financement.

L’approvisionnement en blé a été interrompu dans les pays africains, qui ont importé 44 % de leur blé de Russie et d’Ukraine dans les années qui ont immédiatement précédé l’invasion. La Banque africaine de développement a signalé une augmentation de 45% des prix continentaux des céréales, affectant tout, du couscous mauritanien aux beignets frits vendus au Congo.

Karmanau a rapporté de Lviv, en Ukraine.