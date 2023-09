Ukraine 1-1 Angleterre : Kyle Walker hors de propos, Phil Foden rejette sa chance mais James Maddison fait une promesse | Actualités footballistiques

À la Tarczynski Arena, où le champion du monde des poids lourds Oleksandr Usyk a battu Daniel Dubois il y a quinze jours, il n’y a pas eu de coup de grâce ukrainien contre l’opposition anglaise cette fois-ci – mais un effort véritablement héroïque.

Après avoir ouvert le Groupe C avec quatre victoires en autant de matches, il s’agit depuis longtemps de savoir quand plutôt que si l’Angleterre, finaliste de l’Euro 2020, scellera sa place au tournoi de l’été prochain en Allemagne.

Les Trois Lions avaient remporté 21 de leurs 22 précédents éliminatoires pour l’Euro, mais ont dû se contenter d’un point samedi soir après avoir échoué à s’appuyer sur Walker en annulant brillamment le premier match d’Oleksandr Zinchenko.

Sports aériens jette un œil aux principaux points de discussion de Wroclaw…

Maddison ne se cache pas lors du lancement difficile en Angleterre

Image:

James Maddison a été réservé à Wroclaw





Ne vous y trompez pas, c’est la véritable arrivée de James Maddison au niveau international. Ses débuts seniors en mars contre l’Ukraine avant sa deuxième sélection lors de la victoire 4-0 contre Malte en juin représentaient en quelque sorte un lancement en douceur alors qu’il était encore joueur de Leicester.

Cela fait maintenant trois matchs en quatre matches que Southgate a opté pour Maddison, Bukayo Saka et Harry Kane comme trois premiers – mais c’était différent.

Maddison a été l’achat phare de Tottenham au cours de l’été et sa forme en début de saison n’a laissé à Gareth Southgate d’autre choix que de le faire débuter en Pologne. Comme lors de ses deux précédentes apparitions sous la direction du sélectionneur anglais, il a été provisoirement joué sur l’aile gauche dans une position légèrement plus élevée que celle utilisée par le patron des Spurs, Ange Postecoglou.

Les trois premières combinaisons de l’Angleterre depuis septembre 2022 Jeu Aile gauche Avant-centre Aile droite Septembre 2022 : Italie (A) L 1-0 Sterling Kane Saka Septembre 2022 : Allemagne (H) D 3-3 Foden Kane Sterling Novembre 2022 : Iran (N) W 6-2 Sterling Kane Saka Novembre 2022 : États-Unis (N) D 0-0 Sterling Kane Saka Novembre 2022 : Pays de Galles (N) W 3-0 Foden Kane Saka Décembre 2022 : Sénégal (N) W 3-0 Foden Kane Saka Déc 2022 : France (N) L 2-1 Foden Kane Saka Mars 2023 : Italie (A) V 2-1 Grealish Kane Saka Mars 2023 : Ukraine (H) V 2-0 Madison Kane Saka Juin 2023 : Malte (A) V 4-0 Madison Kane Saka Juin 2023 : N Macédoine (H) V 7-0 Rashford Kane Saka Septembre 2023 : Ukraine (A) D 1-1 Madison Kane Saka

Ce n’est que lorsqu’il s’est enfoncé plus profondément, avec Jude Bellingham invité à continuer, qu’il a gagné en influence. L’Angleterre a eu du mal à cliquer, comme Southgate l’a admis, mais Maddison était occupé et a fait preuve de courage pour partir à la recherche de la possession même après quelques touches lourdes et des passes lâches.

Ayant toujours voulu le ballon, trop à une occasion car un défi trop zélé a entraîné un avertissement avant d’être retiré à la 66e minute, Maddison semble à l’aise à ce niveau au sein de cette équipe. Il reste à voir s’il deviendra l’homme de référence de Southgate dès l’été prochain.

Ben Terrains

Foden rate l’occasion de revendiquer la place de départ

Image:

Phil Foden n’a pas réussi à saisir sa chance pour l’Angleterre





Le décor était planté pour Phil Foden.

Bukayo Saka réalisait une performance plate et, compte tenu de quelques éclairs de génie pour Manchester City au cours des premières semaines de la saison, c’était l’occasion pour le milieu de terrain de revendiquer une place de titulaire en Angleterre.

Certes, il n’a eu que 24 minutes contre l’Ukraine dans une équipe anglaise qui avait des ratés sous tous les angles. Mais quand le joueur de 23 ans va-t-il accéder à l’étiquette de « talent générationnel » qui l’a suivi tout au long de sa carrière ?

Lors de son apparition en tant que remplaçant samedi, Foden n’a effectué qu’une seule passe dans le dernier tiers, a perdu quatre duels et n’a même pas effectué de dribble.

À l’exception d’un bref éclair de forme lors de la Coupe du monde, Southgate a à peine confié à Foden une responsabilité majeure sous le maillot de l’Angleterre. Il n’a débuté qu’un tiers des matches de l’Angleterre depuis le début de 2022 et n’a duré les 90 minutes complètes que deux fois lors des 18 derniers matchs de l’Angleterre.

Après de telles apparitions, cette situation ne changera pas.

Sam Blitz

Walker s’écarte du sujet

Image:

Kyle Walker célèbre son égalisation contre l’Ukraine en Pologne





Southgate a révélé que l’Angleterre jouerait un système fluide et que le patron des Trois Lions a tenu parole. Maddison et Bellingham à queue d’aronde ; Marc Guehi et Maguire se sont relayés pour avancer, et cela s’est vu dans leur égalisation.

Kane, privé de service pendant 41 minutes, a chuté profondément et a utilisé la course de Jordan Henderson comme leurre pour repérer le maraudeur Walker pour son premier but international lors de sa 77e sélection.

C’était le toucher et la finition d’un avant-centre vétéran, mais un coup de pouce opportun pour l’Angleterre alors que l’Ukraine prenait l’ascendant à la mi-temps.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ce fut une soirée mémorable pour Kyle Walker puisque le défenseur anglais a marqué son premier but international lors du match nul 1-1 contre l’Ukraine.



Southgate a déclaré : « Il a couvert un ailier très rapide, il a bien utilisé le ballon et a fait preuve d’un grand sang-froid pour le but. C’est un joueur très important pour notre groupe. »

Le premier but de Walker était-il imminent ? Le défenseur de Manchester City, qui vient de signer un nouveau contrat à l’Etihad, a marqué il y a quelques jours à l’entraînement un superbe but qui a laissé ses coéquipiers sans voix.

Partagé sur le compte Instagram anglais, le joueur de 33 ans a déplacé le ballon vers sa droite puis a déclenché une finition dans la lucarne devant Aaron Ramsdale. De toute évidence, Walker est arrivé en Pologne avec l’envie de marquer. Il s’est débarrassé du singe et est devenu le meilleur joueur d’Angleterre.

Ben Terrains

Mudryk ne peut pas faire de pause

Image:

Mykhailo Mudryk a lutté contre Walker





Mykhailo Mudryk n’a joué que 67 minutes pour Chelsea jusqu’à présent cette saison sous la direction du nouveau manager Mauricio Pochettino, mais lorsqu’il s’agit de l’équipe nationale, il est indispensable et porte les espoirs de l’Ukraine.

La trêve internationale de septembre lui a offert l’occasion de retrouver sa forme devant ses supporters adorés en territoire familier.

Mudryk a disputé des matchs de Ligue des champions avec le Shakhtar Donetsk à Varsovie la saison dernière, au stade Legia, et c’est lors de ces matches que le joueur de 22 ans a souligné son énorme potentiel, menant finalement à son transfert de 88,5 millions de livres sterling à Chelsea en janvier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Bien qu’il ait déploré son jeu offensif, le manager anglais Gareth Southgate était satisfait de la résilience dont son équipe a fait preuve en revenant pour faire match nul 1-1 contre l’Ukraine lors de leur qualification pour l’Euro 2024.



Jouant sur le flanc gauche contre Walker, il y avait toujours un sentiment d’attente chaque fois qu’il touchait le ballon. Mais il a eu du mal à avoir un impact et a terminé loin deuxième lors de sa confrontation avec l’arrière droit anglais.

À une occasion, peu avant son remplacement, l’Ukraine a eu une belle opportunité de contre-attaque. Mais Mudryk a semblé paniquer en réalisant que Walker se rapprochait de lui et est ensuite tombé sur le ballon, semblant se blesser dans le processus.

Penaud, il sortit. C’était là une preuve supplémentaire d’un jeune homme plein de promesses, aux prises avec le poids des attentes.

Ben Terrains

Henderson fait face à la pression d’avant-match, mais les problèmes resteront

Image:

Jordan Henderson a disputé son premier match contre l’Angleterre depuis son déménagement en Arabie Saoudite





Une semaine chargée pour Jordan Henderson a culminé avec sa première apparition en Angleterre depuis son déménagement controversé en Arabie Saoudite cet été.

Mardi, une longue interview a été publiée par L’Athlétisme alors qu’il discutait pour la première fois du transfert et des problèmes qui l’entouraient, y compris la souffrance ressentie par la communauté LGBTQ+. Certains se demandaient également combien de temps sa carrière avec l’Angleterre se poursuivrait après son transfert à Al Ettifaq.

Mais si l’on en croit le match de samedi, Henderson a encore quelques années pour les Trois Lions. Southgate a déclaré qu’il ne laisserait pas le bruit extérieur l’empêcher de titulariser le milieu de terrain, malgré l’opposition virulente du groupe anglais de partisans LGBTQ+ Three Lions Pride.

Et il est apparu que peu de contrôles hors du terrain affectaient la performance de Henderson. Après que l’Ukraine ait ouvert le score, le joueur de 33 ans semblait le plus susceptible de créer une ouverture pour l’Angleterre. Dix minutes après la seconde période, il envoyait également deux centres dangereux dans la surface.

Cependant, ce n’était pas une performance parfaite. Il était l’un des nombreux joueurs anglais responsables du but ukrainien, ne suivant pas assez bien ses coureurs. Dans l’ensemble, c’était une bonne performance même si beaucoup attendaient son échec.

Même si Henderson semble faire partie des plans de Southgate au milieu de terrain dans un avenir proche, la nouvelle réalité est que chaque fois qu’il sera sélectionné, les mêmes critiques lui seront adressées.

A cette occasion, il ne s’est pas laissé affecter par la pression d’avant-match. Mais les supporters anglais qui se sentent déçus par l’ancien capitaine de Liverpool ne le laisseront pas s’en sortir facilement, quelles que soient ses performances sur le terrain.

Charlotte Marais

Et après?

Angleterre maintenant, assume Écosse en match amical à Hampden Park mardi – coup d’envoi à 19h45.

L’équipe de Southgate revient ensuite à l’action en octobre pour la prochaine trêve internationale lorsqu’elle affrontera Australie à Wembley lors d’un match amical le 13 octobre. Cela est suivi d’un match crucial de qualification pour l’Euro contre Italie quatre jours plus tard, le 17 octobre au même endroit.

L’Ukraine le prochain match est un match de qualification pour l’Euro 2024 contre Italie à San Siro mardi – coup d’envoi à 19h45.