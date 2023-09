Ukraine 1-1 Angleterre (9 septembre 2023) Analyse du match

L’Angleterre a riposté pour sauver un match nul 1-1 lors de son match de qualification pour l’Euro 2024 contre l’Ukraine samedi pour conserver six points d’avance au sommet du groupe C après que Kyle Walker ait marqué sur une passe sublime de Harry Kane pour son premier but international.

L’Angleterre a dominé la possession, mais l’Ukraine a ouvert le score contre le cours du jeu à la 26e minute grâce à Oleksandr Zinchenko après que Yukhym Konoplia ait repoussé une passe de la droite pour le milieu de terrain devant le gardien Jordan Pickford.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’Ukraine n’a pas joué à domicile depuis que la Russie a lancé l’invasion du pays en février 2022, et le bruit de la foule à l’intérieur de la Tarczynski Arena en Pologne était parfois assourdissant.

Les visiteurs ont égalisé près de la pause après que le skipper Kane ait récupéré le ballon au milieu de terrain et superbement choisi Walker qui contrôlait parfaitement le ballon et rentrait chez lui avec une finition composée pour son premier but en Angleterre.

Les visiteurs de Gareth Southgate ont joué plus directement après la reprise et ont commencé à créer plus d’occasions, notamment un tir de Bukayo Saka qui a rebondi sur la barre.

L’Angleterre, qui n’a encaissé que son deuxième but lors des qualifications, est en tête avec 13 points en cinq matches, suivie de l’Ukraine avec sept sur quatre. Le match nul contre l’Ukraine marquait la première fois que l’Angleterre perdait des points lors de la campagne de qualification.