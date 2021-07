Ukraine 0 – 4 Angleterre

L’Angleterre a réservé un affrontement en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark à Wembley après avoir battu l’Ukraine 4-0, avec Harry Kane au doublé.

Joué dans une atmosphère complètement différente à Rome de celle vue à Wembley lors de la victoire contre l’Allemagne, l’équipe de Gareth Southgate a donné le ton avec un but en quatre minutes lorsque Kane a terminé sur une passe précise de Raheem Sterling.

Le pressing anglais a limité l’équipe d’Andriy Shevchenko aux rebuts et Harry Maguire a doublé l’avance via un fantastique coup de pied arrêté de Luke Shaw (46). Shaw n’en avait pas fini là, cependant, et a enregistré sa troisième passe décisive du tournoi quelques instants plus tard en enroulant une autre balle sublime sur la tête de Kane (50).

L’Angleterre était maintenant en pleine émeute et Jordan Henderson – en tant que remplaçant – s’est levé pour diriger un autre but sur coup sûr à domicile (63) – son premier but pour son pays.

Image:

Les joueurs anglais célèbrent le but de Harry Kane contre l’Ukraine



Les Three Lions, qui n’ont pas encore encaissé de but dans ce tournoi, affrontent désormais le Danemark en demi-finale à domicile le mercredi 7 juillet.

Comment les Trois Lions rugissaient à Rome…

L’Angleterre visait à atteindre sa première demi-finale européenne depuis 1996 et a commencé là où elle s’était arrêtée mardi soir à Wembley avec Sterling et Kane au premier plan.

Notes des joueurs Angleterre: Pickford (7), Walker (5), Stones (7), Maguire (8), Shaw (9), Rice (7), Phillips (6), Mount (8), Sterling (9), Kane (9), Sancho (7) Abonnés : Bellingham (6), Henderson (8), Rashford (6), Trippier (6), Calvert-Lewin (N/A). Homme du match: Luc Shaw

Le plan de match de l’Ukraine était clairement de s’asseoir et d’absorber la pression, mais cela est passé par la fenêtre lorsque l’intelligent Sterling a fourni une passe défensive à Kane, qui ne s’est pas trompé à bout portant.

Les sceptiques se sont tus. L’Angleterre était en route.

Avec Mason Mount de retour sur le côté, l’Angleterre a poussé plus haut que lorsqu’elle a dépassé l’Allemagne, limitant l’Ukraine à une possession limitée. Cependant, Roman Yaremchuk a saisi une passe capricieuse de Kyle Walker, mais Jordan Pickford a tenu bon à son poste proche.

Southgate aurait voulu que l’Angleterre transforme sa domination territoriale en buts, mais les chances nettes étaient rares jusqu’à ce que Jadon Sancho tire au but à 12 mètres après une accumulation intelligente de Shaw. Son effort était trop proche de Heorhiy Bushchan alors que l’Ukraine tenait bon.

Cette résistance a été brisée presque immédiatement après la mi-temps alors que l’Angleterre a fléchi ses muscles sur coups de pied arrêtés.

Kane a remporté un coup franc après avoir été trébuché et Shaw a balancé un centre que Maguire voulait attaquer plus que son marqueur alors qu’il dépassait Bushcan pour doubler l’avance.

Image:

Harry Maguire célèbre la victoire 4-0



Ils disent que 2-0 peut être une avance dangereuse, alors l’Angleterre a rapidement changé cela, en saisissant un troisième avec sa prochaine attaque pour mettre un pied en demi-finale.

Kane était à nouveau l’homme alors qu’il se penchait pour rentrer à la maison son deuxième de la soirée, Shaw envoyant à nouveau le ballon dans la surface pour trouver son capitaine non marqué à six mètres.

Southgate en a profité pour remplacer Declan Rice – à un avertissement de manquer la demi-finale – par Henderson.

Kane, jouant comme un homme possédé et de retour au sommet de son art, s’est vu refuser un magnifique tour du chapeau avec un effort de volée par un arrêt volant de Bushcan. Cependant, du coin résultant, l’Angleterre a donné à la nation un autre moment inoubliable.

Mount a cette fois permis à Henderson de marquer son premier but en Angleterre lors de sa 62e sélection. De tous les joueurs à avoir marqué au moins une fois pour l’Angleterre, les 62 matchs d’Henderson sont les plus longs qu’un joueur ait jamais dû attendre.

Southgate a ensuite sonné les changements alors que Kalvin Phillips, Shaw et Sterling ont été remplacés avant que Kane ne sorte avec 18 minutes à jouer.

Il s’agissait de la plus grande victoire de l’Angleterre au Championnat d’Europe et de sa plus grande victoire en phase à élimination directe d’un tournoi majeur. Les signes pointent dans la bonne direction que le football pourrait bien rentrer à la maison.

« Wembley sera une occasion incroyable »

















1:51



Harry Kane pense que l’Angleterre doit relever le défi d’affronter le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 et capitaliser sur l’opportunité qui s’offre à elle. ©UEFA 2021



Harry Kane a dit :

« Ça va être incroyable. Quel moment pour nous en tant qu’équipe et nation.

« Beaucoup d’entre nous qui jouent maintenant n’auront plus l’occasion de disputer un gros match comme celui-là à Wembley dans un tournoi majeur. C’est là pour nous. C’est une opportunité pour nous et nous devons la saisir à deux mains.

« Nous devons apprécier d’être dans cet environnement. Après le match contre l’Allemagne, le moral était au beau fixe et le stade vibrait, alors j’espère que nous pourrons à nouveau utiliser cette énergie et vraiment emmener le match au Danemark. »

« Nous ne nous contenterons pas d’une demi-finale »

Harry Maguire s’adressant à la BBC :

« C’est un sentiment formidable, les demi-finales consécutives sont une grande réussite. Je ne veux pas être un fêtard mais nous ne nous arrêtons pas là, nous voulons aller plus loin que lors de la Coupe du monde. C’est un grand progrès que nous ‘faire en tant que pays.Longtemps que l’amélioration continue.

« Nous avons une grande confiance dans le vestiaire. La première mi-temps a été difficile, mais je pense que le deuxième but nous a beaucoup apaisés. Nous méritions les troisième et quatrième dans la nuit.

« Nous devons récupérer pour un autre gros à venir. Il est difficile de tout s’imprégner quand il y en a un autre gros à venir. Le vestiaire sera super ce soir, mais demain nous nous réveillerons et nous concentrerons à nouveau, car ce groupe des joueurs ne se contenteront pas d’une demi-finale. »

Statistiques Opta

L’Angleterre disputera sa troisième demi-finale du Championnat d’Europe, après l’avoir déjà fait en 1968 et 1996.

Southgate ne sera que le deuxième sélectionneur anglais à prendre la tête de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde et du Championnat d’Europe, après Alf Ramsey en 1966 et 1968.

L’Angleterre a gardé sept draps blancs consécutifs pour la première fois de son histoire, avec la course des Trois Lions sans encaisser actuellement à 662 minutes.

Sterling a été impliqué dans 22 buts lors de ses 21 derniers matchs pour l’Angleterre (15 buts, 7 passes décisives), tandis que Kane a été impliqué dans 27 buts lors de ses 26 derniers pour les Three Lions (18B, 9A).

Le gardien anglais Jordan Pickford a jusqu’à présent gardé cinq cages inviolées à l’EURO 2020 – aucun gardien n’en a jamais gardé plus dans une seule édition de la compétition auparavant.

Et après?

L’Angleterre affrontera le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi à 20h à Wembley.