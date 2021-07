Ukraine 0-4 Angleterre : Notes des joueurs du match des quarts de finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Jordan Pickford – 7

Un arrêt pour faire de chaque côté de la pause et il les a gardés tous les deux à l’écart, mais a ensuite fait un hachage complet de ce qui aurait dû être un dégagement relativement simple et avait l’air étrangement frénétique et épuisé lorsque l’Angleterre a atteint le pays des rêves d’une avance de 4-0 dans un quart de finale.

Kyle Walker – 5

La seule vraie préoccupation dans l’affichage de l’Angleterre. Passe bâclée et désinvolte autorisée à Yaremchuk pour la première chance de l’Ukraine et bien trop désinvolte juste avant la pause quand il s’est levé et a regardé le ballon pour permettre à Yaremchuk d’atteindre la ligne de force.

John Pierres – 7

N’a pas pu empêcher Yaremchuk de tirer son premier tir et la zone la moins sécurisée de l’Angleterre était du côté Stones-Walker du terrain. Cela dit, la défense de l’Angleterre a été étanche dans le tournoi jusqu’à présent et Stones a été au sens figuré et littéralement au centre de cet effort.

Harry Maguire – 8

Aurait dû marquer contre l’Allemagne, mais ne s’est pas trompé avec une tête battante juste après la pause pour régler efficacement le match. Pas testé défensivement, mais suffisamment confiant pour faire avancer le ballon même pendant la première mi-temps à quelques reprises dans le but d’ébranler les Ukrainiens campés.

Luke Shaw – 9

Exceptionnel. Shaw n’entre pas souvent dans le dernier tiers, mais il a le don impressionnant de chronométrer parfaitement ses courses quand il le fait. Malheureux à deux reprises en première mi-temps avec un retrait dans l’espace au deuxième poteau, puis à nouveau lorsqu’il a choisi Sancho. Mais il est devenu le joueur le plus créatif d’Angleterre pendant ces quatre minutes de délire lorsqu’il a suivi son joli coup de pied arrêté pour le but de Maguire avec un centre encore meilleur pour le deuxième de Kane.

Kalvin Phillips – 6

Le point culminant du tournoi reste cette affichage contre la Croatie, mais propre et bien rangé à nouveau en possession et a fait preuve d’une grande discipline sans elle. L’un des trois joueurs anglais s’est mis simultanément au repos – et, dans le cas de Phillips, à la protection contre la suspension – avec une demi-heure au compteur.

Riz Declan – 7

Un effort de déviation a presque rattrapé Bushchan, mais la vraie valeur de Rice pour l’Angleterre est son nettoyage devant les deux demi-centres et, lorsqu’il est en possession, de diriger le trafic et le flux de jeu. Je ne peux que supposer que son remplacement anticipé était dû au fait qu’il était à un avertissement d’une suspension.

Monture maçon – 8

A poussé bien plus près de Kane qu’il ne l’était lors des premiers matches de groupe de l’Angleterre, mais son moment marquant de la première mi-temps est survenu lorsqu’il a lu le danger de nettoyer dans sa propre surface de réparation alors que les Ukrainiens menaçaient. Beaucoup plus efficace sur le terrain après la pause, portant le ballon vers l’avant pour le troisième but de l’Angleterre, puis fournissant le corner dans lequel Henderson s’est dirigé.

Rahim Sterling – 9

A fait tout son travail critique avant la pause, mais il ne fait aucun doute que Sterling est jusqu’à présent le joueur anglais du tournoi et, s’il continue comme ça, il prétend être également considéré comme le joueur du tournoi.

L’une des questions les plus intéressantes à se poser cet été est sûrement de savoir pourquoi il n’a pas joué comme ça – ou en fait quelque chose comme ça – pour Manchester City depuis si longtemps. Confiance? Système? Support. La transformation est remarquable.

Jadon Sancho – 7

Sélectionné pour ses capacités dans des situations en tête-à-tête et pour que l’Angleterre ait un pied droit sur l’aile droite pour sortir, mais s’est avéré être le plus dangereux lorsqu’il est entré à l’intérieur et s’est associé à Sterling et Shaw. Impossible de diriger son instantané de la réduction de Shaw de chaque côté de Bushchan – s’il était entré, il aurait sûrement été donné sur une revue VAR. Relativement calme après la pause.

Harry Kane – 9

L’Angleterre avait besoin que son capitaine tire si son propre tournoi devait s’enflammer et c’est ce qui s’est avéré. La fin clinique précoce était la preuve que son but tardif contre l’Allemagne était si important et ne s’est pas trompé avec sa tête cinq minutes après le début de la seconde mi-temps ; Le taux de conversion des chances de Kane reste à la hauteur des meilleurs. Nié seulement du bout du doigt, il sauve un triplé de 60 minutes. Bienvenue au prix de 100 millions de livres sterling.

Sous-marins

Jordan Henderson – 8

Quel moment pour marquer votre premier but en Angleterre. Bon en-tête aussi.

Kieran Trippier – 6

Pour sa deuxième apparition du tournoi à l’arrière gauche. Qui aurait prédit ça ?

Marcus Rashford – 6

Le problème de Rashford en Angleterre est que Southgate ne le voit clairement plus que comme un attaquant gauche. À l’heure actuelle, personne ne devance Sterling.

Jude Bellingham – 6

C’est un jeune de 18 ans qui joue en quart de finale du Championnat d’Europe. C’est une histoire. Comme toujours, il n’avait pas l’air énervé par l’occasion – et ses adversaires – après avoir remplacé Phillips.

Dominic Calvert-Lewin – N/A

Étant donné que les 18 dernières minutes ont été omises de l’équipe qui a entièrement affronté l’Allemagne.

Et après?

L’Angleterre affrontera le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi à 20h à Wembley.