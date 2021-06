Ukraine 0-0 Autriche et Macédoine du Nord 0-0 Pays-Bas

Macédoine du Nord vs Pays-Bas

L’entraîneur des Pays-Bas Frank de Boer a une décision difficile à prendre pour le dernier match du Groupe C de son équipe au Championnat d’Europe.

La réponse est un peu des deux.

De Boer a déclaré dimanche qu’il apporterait deux changements à l’équipe qui a battu l’Autriche 2-0.

Le diffuseur national NOS a rapporté qu’une vidéo réalisée sur le terrain d’entraînement néerlandais semblait montrer une note avec une formation dans laquelle Donyell Malen remplace Wout Weghorst dans la ligne avant et le milieu de terrain de l’Ajax Ryan Gravenberch, 19 ans, remplace Marten de Roon, qui a un carte jaune.

De Boer, cependant, n’a pas dit qui serait reposé.

Les Néerlandais sont déjà assurés de la première place du groupe après deux victoires et la Macédoine du Nord a déjà été éliminée après deux défaites, privant le match de lundi au Johan Cruyff Arena d’une importance compétitive.

Sous la direction de De Boer, les Pays-Bas ont battu l’Ukraine 3-2 et battu l’Autriche 2-0.

Le choix clé de De Boer lors du tournoi était de jouer un système de trois défenseurs, cinq milieux de terrain et deux attaquants au lieu de la configuration néerlandaise traditionnelle de quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants.

Il constituera l’équipe de la même manière lundi.

Le joueur qui a le plus profité du système est l’ailier arrière Denzel Dumfries, qui a marqué deux des buts néerlandais lors du tournoi et a participé aux trois autres pour devenir l’une des stars surprises de l’Euro 2020.

Le joueur du PSV Eindhoven, 25 ans, a sprinté sur le flanc droit pour les Pays-Bas, assumant à la fois des fonctions défensives et offensives.

La Macédoine du Nord, qui a perdu contre l’Autriche 3-1 et contre l’Ukraine 2-1, espère terminer le premier tournoi international de football du pays en beauté.

L’entraîneur de la Macédoine du Nord Igor Angelovski a applaudi le retour de son équipe en seconde période contre l’Ukraine après avoir été dominé avant la pause. Il veut voir plus de la même chose à Amsterdam.

Le capitaine de la Macédoine du Nord, Goran Pandev, a déclaré que le match serait sa dernière apparition pour son pays.

De Boer sait que la Macédoine du Nord tentera d’arracher un ou trois points avec un résultat contre les Pays-Bas. Il a souligné la victoire 2-1 de l’équipe sur l’Allemagne lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde plus tôt cette année pour souligner que l’adversaire de lundi ne peut être sous-estimé.

Ukraine vs Autriche

Un match nul pourrait suffire pour les deux, tandis qu’une victoire serait une garantie pour l’un ou l’autre.

L’Ukraine et l’Autriche ont chacune une victoire et une défaite jusqu’à présent au Championnat d’Europe, et elles s’affronteront lundi toutes deux cherchant à se qualifier pour la première fois de la phase de groupes du tournoi.

Pour les deux équipes, les attaquants ont fourni l’histoire à l’Euro 2020.

Andriy Yarmolenko et Roman Yaremchuk ont ​​marqué un but chacun pour l’Ukraine lors du match d’ouverture de l’équipe, puis ont marqué un but chacun dans le deuxième également. Ces jeux appartiennent désormais au passé.

Malgré les buts, la préoccupation de l’entraîneur ukrainien Andriy Shevchenko lors du match précédent était que son équipe ne marquait pas plus, compte tenu des nombreuses occasions créées par ses joueurs.

Ruslan Malinovskyi, par exemple, a eu l’occasion de mettre le match contre la Macédoine du Nord hors de portée avec un penalty à la 84e minute accordé après un handball. Mais le milieu de terrain de l’Atalanta a couru avec désinvolture et a placé un tir ascendant que le gardien Stole Dimitrievski a sauvé facilement.

L’Autriche a marqué trois buts lors de la première victoire contre la Macédoine du Nord, mais a ensuite été blanchie contre les Pays-Bas. L’équipe a dû jouer le deuxième match sans Marko Arnautović, suspendu, qui a marqué 27 buts internationaux pour l’Autriche.

Arnautovic sera de retour contre l’Ukraine après avoir purgé une suspension d’un match pour avoir insulté un adversaire nord-macédonien après avoir marqué à la fin de la victoire 3-1.

L’Autriche a également reçu un coup de pouce avec le capitaine Julian Baumgartlinger capable de jouer.

Le milieu de terrain de Leverkusen, 33 ans, s’est remis à temps d’une grave blessure au genou pour être disponible pour l’Euro 2020, mais n’a été envoyé comme remplaçant qu’à la dernière minute contre la Macédoine du Nord et n’était pas sur le banc pour le match contre les Pays-Bas.

Le sélectionneur autrichien Franco Foda a déclaré dimanche que Baumgartlinger, qui a disputé 84 matches internationaux, s’entraînait avec l’équipe à Bucarest.

Foda a rejeté l’idée que son équipe jouerait pour un match nul.

Les deux équipes ont déjà joué deux fois au Championnat d’Europe et toutes deux ont également été récemment co-hôtes. L’Autriche a organisé l’Euro 2008 avec la Suisse, mais est toujours sortie en phase de groupes. L’Ukraine a fait de même en tant que co-hôte avec la Pologne à l’Euro 2012.

Mais c’était à ce moment-là que le tournoi continental comptait encore 16 équipes, seules les deux meilleures équipes de chacun des quatre groupes se qualifiant pour les quarts de finale.

Aujourd’hui, il y a 24 équipes au tournoi et les quatre meilleures troisièmes des six groupes se qualifient pour les huitièmes de finale, ce qui signifie que deux fois plus d’équipes sortent de la phase de groupes.

En 2016, lorsque le nouveau format de 24 équipes a été introduit, quatre points ont suffi aux équipes de la troisième place pour avancer. Le Portugal et l’Irlande du Nord, futurs champions, ont même avancé avec trois points, mais l’Albanie et la Turquie ont été éliminées avec le même montant.

Ainsi, alors qu’une deuxième victoire garantira l’avancement de l’une des équipes, un match nul pourrait suffire pour les deux.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici