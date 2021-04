ÉPIDÉMIE DE RAT COMME LES BRITS MANGEENT À L’EXTÉRIEUR

Les chefs de la lutte antiparasitaire ont averti que le Royaume-Uni faisait face à une explosion du nombre de RATS alors que de plus en plus de Britanniques dînaient à l’extérieur autour des foyers et des barbecues.

La population de rats bruns au Royaume-Uni est estimée à environ 120 millions, mais les experts estiment que vous pourriez « ajouter 20 millions » au nombre en raison des personnes mangeant à l’extérieur, à la maison et dans les parcs, ainsi que dans les restaurants et les pubs.

Les rats bruns se reproduisent toute l’année et peuvent avoir cinq portées de 7 à 14 bébés rats chaque année.

Cela signifie qu’un rat femelle pourrait avoir 70 bébés – appelés chiots – en seulement 12 mois, si les conditions sont « optimales », les rats ayant beaucoup à manger et un abri décent.

Les patrons de Cleankill Pest Control ont averti que la forte augmentation des « repas en plein air » pendant la pandémie de Covid signifiait qu’il reste maintenant beaucoup plus de restes de nourriture dans les jardins, les patios, les parcs et dans les salles à manger extérieures des pubs et des restaurants à travers la Grande-Bretagne.