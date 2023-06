UK Sport promet jusqu’à 150 000 livres pour aider à organiser la rencontre de la Ligue de diamant au stade de Londres

UK Sport a promis jusqu’à 150 000 livres (188 000 dollars) pour aider UK Athletics à organiser la réunion de la Diamond League le mois prochain au stade de Londres, a-t-il annoncé jeudi.

La subvention, qui provient du financement des grands événements de la Loterie nationale, vise à couvrir une partie du déficit prévu pour l’organisation de l’événement du 23 juillet, a déclaré UK Sport, l’instance sportive dirigeante du pays.

« Nous voulons que le Royaume-Uni reste sur le calendrier de la Diamond League et que l’événement devienne financièrement viable le plus rapidement possible », a déclaré la directrice générale de UK Sport, Sally Munday, dans un communiqué.

« Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec nos collègues de UK Athletics dans la préparation de l’événement et au-delà pour essayer de faire en sorte que cela se produise. »

Le stade de Londres a accueilli pour la dernière fois une rencontre de la Diamond League en 2019.

L’événement de 2020 a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19 et l’année suivante, il a été éloigné de la ville en raison des coûts de réaffectation du lieu. L’Alexander Stadium de Birmingham a accueilli l’édition de l’année dernière.

En décembre, UK Athletics a annoncé une perte de 1,8 million de livres pour l’exercice clos le 31 mars 2022.

« Nous sommes reconnaissants à UK Sport pour ce prix et nous sommes impatients de travailler avec eux sur la durabilité à long terme des événements d’athlétisme organisés au Royaume-Uni », a déclaré le directeur général de UK Athletics, Jack Buckner.

