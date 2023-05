UK Open Pool Championship : Jack Lisowski, Gary Wilson et David Lilley joueront à la Copper Box Arena | Nouvelles du billard

Jack Lisowski préparera sa queue pour le UK Open Pool Championship

Les stars du snooker Jack Lisowski, Gary Wilson et David Lilley affronteront les meilleurs joueurs du World Nineball Tour au UK Open Pool Championship – en direct sur Sky Sports.

Lisowski, connu pour son style de jeu offensif, fera l’expérience de Nineball pour la première fois avec le cueist gaucher qui cherche à faire sa marque avec un match d’ouverture avec son compatriote britannique Dan Suh.

Lisowski rejoindra également l’équipe de punditry pour les deux derniers jours – en direct sur Sky Sports – et il attend le tournoi avec impatience : « J’ai hâte d’y être, je pense que c’est un défi sympa et j’aime vraiment le look du World Nineball Tour Judd (Trump) a essayé l’année dernière et il s’en est bien sorti, j’espère que je peux faire mieux que lui !

« Chances de gagner – probablement proches de zéro mais j’ai hâte d’y être. À ce stade, je ne suis pas sûr de mes compétences en piscine, je devrai apprendre au fur et à mesure, j’espère que j’apprends vite ! »

Tyneside Terror Wilson rencontrera son compatriote britannique Joe Granville au premier tour, tandis que le champion du monde senior 2022 Lilley rencontrera Scott Hunter au premier tour avec une égalité potentielle avec le double vainqueur de la Coupe du monde de poule Mario He ou Adam Lewis.

Le favori local Jayson Shaw rencontrera Jamie Mocock et le numéro 1 mondial Francisco Sanchez Ruiz a attiré Bash Maqsood.

L’Américain Shane Van Boening a cinq couronnes de l’US Open à son actif et le voyage pour son premier titre sur les eaux britanniques depuis le Championnat du monde de piscine 2022 commencera contre Juuso Nuutinen de Finlande.

Après avoir remporté le World Pool Masters il y a quelques semaines à peine, la compétition de Ko Pin Yi commencera contre Danny Johnson.

Terrain – Joueurs sélectionnés ci-dessous :

Francisco Sánchez Ruiz (Espagne)

Josué Filler (Allemagne)

Shane Van Boening (États-Unis)

Jayson Shaw (Grande-Bretagne)

Ko Pin Yi (Taipei chinois)

Jack Lisowski (Grande-Bretagne)

Gary Wilson (Grande-Bretagne)

Carlo Biado (Philippines)

La couverture du UK Open Pool Championship débutera le samedi 3 juin à partir de midi sur Sky Sports Action, puis à partir de midi sur Sky Sports Mix le dimanche.