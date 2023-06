UK Open Pool Championship : Eklent Kaci détrône le champion en titre Joshua Filler au Copper Box Arena | Nouvelles du billard

Eklent Kaci a remporté le UK Open Pool Championship à la Copper Box Arena de Londres

Eklent Kaci a remporté le UK Open Pool Championship après avoir battu le champion en titre Joshua Filler 13-4 lors de la finale à la Copper Box Arena dimanche.

Kaci, qui a subi une défaite déchirante face à Ko Pin Yi aux World Pool Masters il y a quelques semaines à peine, a fait amende honorable pour dompter son favori Filler.

« Je me sens incroyable », a déclaré l’Albanais. « C’est le premier tournoi en simple que je remporte dans l’arène Matchroom.

« Je me sentais concentré et je suis resté calme. J’ai joué les bons coups sans efforts fous et j’ai joué en toute sécurité quand j’en avais besoin.

« Joshua n’a pas eu beaucoup d’occasions et quand vous restez trop longtemps sur la chaise, vous ne vous sentez pas à l’aise.

« Je sens que je vais être un plus gros problème dans les événements Matchroom maintenant. Il y a quelques semaines, j’ai joué la finale des World Pool Masters. J’ai senti que je ne lui avais pas donné une finale difficile. »

À 4-4, Kaci a pris le contrôle ferme du concours en remportant les six paniers suivants pour passer 10-4 devant.

Filler s’est alors vu offrir une rare opportunité à la table, mais il a vu son effort de saut sur les trois larges de la marque et Kaci s’est précipité pour sceller une victoire mémorable.

Il a déclaré: « Bien sûr, je suis déçu, mais quand vous voyez quelqu’un jouer comme ça, vous devez dire qu’il est le gagnant mérité.

« Il m’a gardé dans le fauteuil, j’étais le spectateur au premier rang ! Je suis content de ma performance globale de la semaine. Bien mérité pour Eklent, il a joué de façon incroyable. »

