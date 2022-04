UK Man Paddleboards to Work, économise Rs 2,30 Lakh par an en frais d’essence et de stationnement

Se rendre au travail à l’heure est un combat pour chaque travailleur dans ce monde. Et si vous résidez dans des villes métropolitaines comme Mumbai, New Delhi ou New York, vous devez sûrement vouloir vivre dans votre bureau lui-même, car une grande partie de votre journée est passée dans les embouteillages. Pendant ce temps, un homme au Royaume-Uni reçoit beaucoup d’éloges pour avoir proposé une solution unique permettant aux gens de passer un maximum de temps et d’argent à se rendre au bureau depuis chez eux. Alex Kell de Gloucester, qui est un planificateur financier, fait du paddle à son travail et ce trajet unique l’aide à économiser environ 2 500 livres (environ Rs 2,5 lakh) par an en frais d’essence et de stationnement.

Lors d’une conversation avec Euro News, Alex a révélé qu’il faisait du paddle à son travail depuis environ cinq à six ans. Non seulement cela, mais il y a quelques années, il a même déménagé dans un endroit qui le mettait directement sur l’eau, et en raison de l’emplacement parfait, non seulement il a fait du paddle pendant son temps libre, mais l’a également utilisé comme trajet quotidien. Euro News a cité Alex comme disant: « Il y a quelques années, j’ai déménagé dans un endroit qui me mettait directement sur l’eau, ce qui m’a permis de faire du paddle non seulement pendant mes loisirs, mais aussi pendant mes déplacements quotidiens. »

À maintes reprises, Alex publie son expérience de pagayage sur les réseaux sociaux. S’adressant récemment à son compte Instagram, Alex a même laissé tomber une photo de lui-même sur laquelle on peut le voir faire du paddle dans un magnifique décor. En publiant la photo, il a écrit dans la légende: « Retour sur le trajet du matin avec style aujourd’hui. » Alex a également révélé que le trajet unique lui permet non seulement d’avoir le temps de réflexion dont il a tant besoin, mais l’aide également à se détendre la journée stressante au bureau.

Tout en détaillant les avantages du paddleboard pour son travail, Alex a déclaré: « Vous n’obtenez pas le trafic, vous n’obtenez pas la précipitation habituelle du matin », ajoutant que le trajet unique est « beaucoup plus tranquille » par rapport au voyage. dans une voiture, car personne n’est derrière vous et personne n’est devant vous. Il a en outre estimé que ce trajet unique l’aide à économiser environ 3 000 euros par an sur l’essence et les tickets de stationnement.

