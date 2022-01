UK Man Nets Rs 6,5 Crore Fortune après avoir trouvé l’une des «premières pièces d’or» d’Angleterre

Une pièce d’or extrêmement rare qui a été trouvée par un détecteur de métaux à la retraite dans un champ du Devon, a changé sa fortune du jour au lendemain. Le penny en or est l’un des rares exemples de la «première pièce d’or» d’Angleterre qu’il a découverte dans un champ et il vaut 648 000 £ (environ Rs 6,5 crore). Selon un rapport du DailyMail, Michael Leigh-Mallory, un ancien chasseur d’or, a trouvé la pièce lors de son premier voyage de détection de métaux en plus de 10 ans sur des terres agricoles près de Hemyock, dans le Devon, au Royaume-Uni. Il a été trouvé l’année dernière en septembre. Leigh-Mallory s’était complètement retiré de son travail jusqu’à ce que ses deux enfants passionnés d’histoire le poussent à reprendre le passe-temps.

Il s’agissait notamment de la toute première pièce d’or trouvée par l’homme de 52 ans, il n’avait aucune idée de sa rareté et de sa valeur jusqu’à ce qu’il en publie une photo sur Facebook. Un spécialiste des commissaires-priseurs Spink & Son, à Londres, a repéré et révélé que la pièce montre le premier vrai portrait d’un roi anglais sur son trône, selon le rapport.

La pièce d’or qui mesure un peu moins d’un pouce de diamètre est un sou extrêmement rare du roi Henri III. Il a été frappé avec de l’or importé d’Afrique du Nord vers 1257 par Guillaume de Gloucester. Remarquablement, il n’y a que huit des pièces connues, celles trouvées plus tôt étant toutes conservées dans divers musées.

Depuis lors, la pièce trouvée par Leigh-Mallory est passée sous le marteau, ce qui lui a finalement valu 648 000 £ qui ont changé sa vie (environ Rs 6,5 crore). Le rapport cite également que sa découverte en fait également la pièce de monnaie anglaise médiévale la plus précieuse jamais vendue aux enchères.

Un acheteur anonyme qui a acheté la pièce a déclaré qu’il prêterait la pièce à un musée ou à une institution. Quant à l’heureux découvreur, il a décidé de partager la moitié de sa nouvelle fortune avec le propriétaire de la ferme et compte consacrer ses 50% de fortune à l’avenir de ses enfants.

