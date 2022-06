UiPath va supprimer 5% de ses effectifs dans le cadre d’un plan de restructuration

UiPath va réduire d’environ 5 % ses effectifs totaux dans le cadre d’un plan de restructuration, selon à un nouveau dépôt auprès de la SEC.

L’entreprise, un fournisseur de logiciels d’automatisation des tâches de bureau, a déclaré qu’elle comptait 4 200 employés au 30 avril 2022. La plupart des licenciements devraient avoir lieu d’ici la fin juillet.

Le conseil d’administration d’UiPath a approuvé la décision de réduire les effectifs, invoquant la nécessité d’augmenter les bénéfices en restructurant son organisation de marché, selon le dossier.

La société estime qu’elle dépensera 15 millions de dollars en dépenses de restructuration, principalement pour payer les indemnités de départ et les indemnités.

Un porte-parole a déclaré à CNBC que les licenciements d’UiPath ne sont pas liés aux conditions du marché.

Les actions d’UiPath ont baissé de 2 % lundi et de 50 % depuis le début de l’année. Mais, les actions ont augmenté d’environ 20% pour le mois après que la société a dépassé ses prévisions et relevé ses perspectives dans ses résultats du premier trimestre fiscal. signalé le 1er juin.

“Dans le contexte de la hiérarchisation des activités en cours, UiPath entreprend une action de restructuration qui se concentrera principalement sur l’efficacité de notre organisation de mise sur le marché”, a déclaré le porte-parole, notant que la société pense que les réductions l’aideront à simplifier sa mise sur le marché. approche du marché et conduisent à une plus grande productivité des ventes et à une meilleure segmentation du marché.

“Il s’agit de continuer à générer une croissance soutenue et rentable. Nous tenons à remercier les membres de notre équipe qui nous quittent – nous apprécions leur incroyable talent et leurs contributions à l’appui d’UiPath et de notre mission”, a ajouté le porte-parole.

Le fournisseur de logiciels compte plus de 45 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie.

“L’annonce signale l’accent croissant de PATH sur la rentabilité dans un contexte de surveillance croissante des investisseurs sur les actions technologiques avec une rentabilité et un FCF limités.” Les analystes de Cowen ont déclaré lundi dans une note aux investisseurs. “Il avait signalé son engagement envers son objectif d’EBIT ajusté à plus long terme de 20 % et cette nouvelle reflète les premiers changements majeurs mis en place après ses récentes nominations à la haute direction (nouveau co-PDG et directeur commercial).”