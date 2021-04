À l’approche de l’introduction en bourse d’UiPath, il y a eu un changement notable dans la tendance, car les investisseurs se tournent vers les actions qui ont un avantage perçu si les taux d’intérêt continuent à augmenter. L’indice cloud a chuté de plus de 7% cette année tandis que le Dow Jones a grimpé de plus de 10%, surperformant les autres principaux indices de référence américains.

En 2020, le WisdomTree Cloud Computing Fund, composé de 58 éditeurs de logiciels cloud cotés en bourse, a plus que doublé, tandis que le Nasdaq a augmenté de 44% et le Dow Jones Industrial Average n’a gagné que 7,2%.

Ces dernières années, le cloud a été un pari incontournable. De la popularité croissante de Zoom après son introduction en bourse en 2019 et de la croissance de Shopify dans le commerce électronique, à la demande croissante d’outils de sécurité cloud vendus par Zscaler et CrowdStrike, les investisseurs disposent désormais d’une vaste liste de noms de grandes capitalisations pour leur portefeuille.

Les débuts d’UiPath à la Bourse de New York, prévus mercredi, marqueront l’une des plus grandes introductions en bourse de logiciels de l’histoire des États-Unis et sera la première transaction la plus en vogue pour les investisseurs dans le cloud depuis que Snowflake est devenue publique en septembre.

Ce serait également une offre gigantesque, dévorant 1,48 milliard de dollars, en supposant que les preneurs fermes achètent leurs actions attribuées. Selon FactSet, seules deux introductions en bourse de logiciels d’entreprise aux États-Unis ont dépassé cette marque et les deux ont eu lieu au cours des sept derniers mois. Le fournisseur de bases de données cloud Snowflake était le plus important, levant 3,9 milliards de dollars en septembre, suivi de Qualtrics, qui a levé 1,78 milliard de dollars en janvier, après la scission de SAP.

Fondée en 2005 en Roumanie et désormais basée à New York, UiPath appelle sa technologie «automatisation robotique des processus». Les robots logiciels de la société sont conçus pour automatiser les tâches répétitives dans des secteurs tels que les soins de santé, la fabrication et l’énergie et dans tous les services, notamment les finances, les ressources humaines et le juridique.

L’attrait d’UiPath pour les investisseurs dépend de sa capacité à inciter les clients à revenir et à dépenser plus d’argent, de sorte que les revenus continuent d’augmenter rapidement tandis que les coûts (en pourcentage des revenus) diminuent.

Au cours de son dernier exercice, UiPath a déclaré une rétention de revenus nets de 145%, ce qui signifie que le client existant moyen a augmenté ses dépenses de 45% par rapport à l’année précédente. Jon Ma, co-fondateur de Public Comps, a qualifié le taux de rétention d’UiPath de «meilleur de sa catégorie» et le troisième plus élevé parmi toutes les sociétés de logiciels d’abonnement publics. Dans un « Démontage de l’introduction en bourse » que Ma a publié le mois dernier, il a écrit que «les entreprises continuent d’ajouter des bots UiPath et d’automatiser davantage de processus».

UiPath, qui s’est classé 50e sur la liste 2020 Disruptor 50 de CNBC, a déclaré dans son prospectus que le nombre de clients dépensant au moins 1 million de dollars en revenus annualisés est passé à 89 contre 43 l’année précédente et 21 l’année précédente.

Les éditeurs de logiciels d’abonnement appellent cela une stratégie «land and expand», permettant aux entreprises de commencer par un test, puis d’acheter un montant limité, avec l’idée que certaines deviendront éventuellement des utilisateurs expérimentés. Thomas Hansen, directeur des revenus d’UiPath, a déclaré lors de la tournée en ligne qu’UiPath aide les clients à voir la valeur «en quelques jours ou semaines».

« Indépendamment de la taille ou de la taille d’un client au départ, le temps écoulé entre ce terrain initial pour se développer se produit souvent très très rapidement. » Dit Hansen.

REGARDEZ: Nous sommes à un pic de marché qui va se corriger, déclare l’investisseur Jason Calacanis