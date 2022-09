UiPath, ChargePoint, Twitter et plus

Le logo et le symbole commercial de Twitter sont affichés sur un écran sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 11 juillet 2022.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

UiPath – L’action a chuté de 12,9% après qu’UiPath a publié des prévisions de revenus plus faibles que prévu pour le troisième trimestre et l’année entière. Pourtant, la société de logiciels d’automatisation des processus robotiques a dépassé les attentes en matière de bénéfices et de revenus au cours de son dernier trimestre.

Coupa Software – Coupa Software a grimpé de 13 % après avoir publié des bénéfices supérieurs aux attentes au cours de son dernier trimestre, ainsi que de solides prévisions de bénéfices et de revenus pour l’année entière.

ChargePoint – ChargePoint a grimpé de 8,2% après que le Credit Suisse a lancé la couverture de l’opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques avec une cote d’achat, affirmant que les actions peuvent bondir d’environ 50% à partir d’ici. L’analyste de la société a déclaré que les bornes ChargePoint devraient être stimulées par des politiques réglementaires américaines favorables.

Gitlab – Les actions ont bondi de 6,7% après que le développeur de logiciels a signalé une perte moins importante que prévu au cours de son dernier trimestre. Gitlab a également publié des prévisions pour le troisième trimestre meilleures que prévu.

Pinterest – Le stock de médias sociaux a augmenté de 4,6% après que Wolfe Research l’a mis à niveau pour surperformer. L’entreprise était positive sur le nouveau PDG de Pinterest, qui, selon les analystes, pourrait améliorer l’exécution des objectifs d’utilisation et de monétisation à long terme de l’entreprise.

Twitter – Les actions de Twitter ont bondi de 4,8% après qu’un tribunal du Delaware a rejeté la demande d’Elon Musk de reporter un procès axé sur sa décision d’abandonner un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société de médias sociaux. Le tribunal a cependant déclaré qu’il permettrait à Musk d’ajouter des réclamations d’un lanceur d’alerte sur Twitter à sa contre-poursuite.

Starbucks – Les actions de la chaîne de café ont bondi de 3% après que Barclays a déclaré qu’il y avait une opportunité d’achat pour l’action avant sa prochaine journée des investisseurs. Barclays a déclaré dans une note aux clients qu’elle faisait confiance au nouveau PDG de Starbucks, Laxman Narasimhan.

Petco Health and Wellness – Les actions du détaillant de produits pour animaux de compagnie ont bondi de 4,5 % après que RBC a lancé une couverture avec une note de surperformance. Les analystes ont noté qu’une grande partie de l’affaiblissement de l’environnement de consommation se reflète déjà dans le cours de l’action et estiment que Petco est bien placé pour prendre des parts de la catégorie des animaux de compagnie aux États-Unis “compte tenu de sa stratégie d’entreprise révisée, de son portefeuille immobilier structurellement avantagé et de l’opportunité d’expansion vétérinaire”.

Baker Hughes – Les actions énergétiques ont chuté alors que les prix du pétrole sont tombés à des creux de sept mois, les contrats à terme sur le brut Brent et le brut américain West Texas Intermediate glissant de plus de 3 $ chacun. Les actions de Baker Hughes ont chuté de 3,2 %. Halliburton a baissé de 2,5 % et Occidental Petroleum et Marathon Oil ont tous deux reculé de 2,1 %.

– Jesse Pound de CNBC, Samantha Subin, Michelle Fox Theobald ont contribué au reportage