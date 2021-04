UiPath a augmenté de 17% lors des débuts en bourse de la société mercredi après que le fournisseur de logiciels et ses investisseurs aient remporté 1,34 milliard de dollars lors de l’introduction en bourse de la société. Les actions ont ouvert à 65,60 $.

L’entreprise, dont le logiciel aide les entreprises à automatiser les tâches répétitives, actions vendues Mardi soir à 56 $ chacun, au-dessus de sa fourchette de prix prévue de 52 $ à 54 $. Au prix d’ouverture, UiPath avait une valeur de marché de 34 milliards de dollars, légèrement en dessous de la Valorisation de 35 milliards de dollars d’un tour de financement privé en février.

Si les souscripteurs achètent leurs actions attribuées, l’offre d’UiPath sera la troisième plus importante jamais réalisée par un éditeur de logiciels américain, derrière le seul fournisseur de bases de données cloud Snowflake, qui a levé 3,9 milliards de dollars en septembre, et Qualtrics, qui a rapporté 1,78 milliard de dollars en janvier après sa sortie de SÈVE. UiPath arrive sur le marché à un moment de croissance rapide, alors que les entreprises, des soins de santé aux producteurs d’énergie, cherchent des moyens d’automatiser les opérations dans leurs services financiers, ressources humaines et juridiques.

Les revenus ont bondi de 81% l’année dernière à 607,6 millions de dollars, et la perte de la société s’est rétrécie à 92,4 millions de dollars, contre 519,9 millions de dollars en 2019. La marge brute d’UiPath de 89% est parmi les plus élevées du secteur des logiciels.

Alors qu’UiPath rejoint une longue liste de sociétés de logiciels cloud à forte croissance pour entrer en bourse au cours des trois dernières années, ses débuts surviennent au milieu d’un changement de sentiment des investisseurs. Après avoir plus que doublé en valeur l’année dernière, le WisdomTree Cloud Computing Fund, composé de 58 éditeurs de logiciels cloud cotés en bourse, a chuté de 6,7% cette année, tandis que le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 11%, à la clôture de mardi.

L’une des plus grandes forces d’UiPath est sa capacité à fidéliser les clients et à les encourager à augmenter leurs dépenses au fil du temps. Au cours de son dernier exercice, UiPath a déclaré une rétention de revenus nets de 145%, ce qui signifie que le client existant moyen a augmenté ses dépenses de 45% par rapport à l’année précédente.

UiPath, qui s’est classé 50e sur la liste 2020 Disruptor 50 de CNBC. a été fondée en 2005 en Roumanie par Daniel Dines, un ancien ingénieur Microsoft. Dines a déménagé UiPath aux États-Unis environ une décennie plus tard et a établi un siège social à New York. Environ un quart de ses 2 863 employés à temps plein sont basés à Bucarest, en Roumanie.

L’action se négocie à la Bourse de New York sous le symbole «PATH». Dines contrôle 88% des actions avec droit de vote et est la plus grande partie prenante, avec plus de 110 millions d’actions évaluées à 6,2 milliards de dollars, sur la base du prix d’introduction en bourse et en incluant certaines actions vendues dans l’offre.

