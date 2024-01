Uhuru et Ruto s’envolent pour la RDC pour la cérémonie d’investiture de Félix Tshisekedi

Le président William Ruto et son prédécesseur Uhuru Kenyatta assisteront pour la première fois depuis plus d’un an au même événement depuis que ce dernier a quitté le pouvoir.

Le Bureau du quatrième président du Kenya a annoncé vendredi que Kenyatta était arrivé en République démocratique du Congo le même jour avant la cérémonie d’investiture du président élu du pays, Félix Tshisekedi.

A noter cependant le choix de l’ancien chef de l’Etat de voyager à bord d’un avion d’Uganda Airlines, une rupture avec la Kenya Air Force à laquelle il était habitué depuis qu’il a quitté ses fonctions.

“Le président (à la retraite) Uhuru Kenyatta est arrivé ce soir à l’aéroport international de N’Djili en République démocratique du Congo (RDC) en amont de la cérémonie d’investiture du président élu SEM Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo”, a annoncé l’équipe de presse d’Uhuru.

L’ancien Président Uhuru Kenyatta reçu à l’aéroport international de N’Djili en RDC le vendredi 19 janvier 2024. Photo Bureau du 4e président

En novembre 2022, deux mois après avoir remis les instruments du pouvoir à Ruto, l’ancien président effectue un voyage en RDC à bord d’un avion de la Kenya Air Force.

A l’époque, Uhuru était mandaté par la Communauté d’Afrique de l’Est pour faciliter le processus de paix en RDC où l’État était en guerre contre les rebelles. Ruto avait également envoyé une troupe de 900 soldats des Forces de défense du Kenya pour soutenir l’armée du pays.

Ruto est également attendu au Stade des Martyrs de Kinsasha où la cérémonie de prestation de serment est prévue samedi.

Les rapports indiquent que le chef de l’État a quitté l’Ouganda, où il a tenu une série de réunions, notamment avec une Autorité intergouvernementale pour le développement. (IGAD) vers 15h00.

Lors de l’événement, Ruto et Uhuru partageront le même espace pour la première fois depuis la cérémonie d’investiture du premier en septembre 2022. On ne sait toujours pas s’ils seront d’accord, d’autant plus que Ruto a continuellement accusé Uhuru de saboter l’économie.

Alors que cette cérémonie marquera la première participation de Ruto à la prestation de serment de Tshisekedi, Uhuru a assisté à la première investiture du président de la RDC en janvier 2019.

L’ancien président a été le seul chef d’État à assister à l’inauguration malgré l’invitation du gouvernement de la RDC à 17 autres personnes de TAfrique du Sud, Tanzanie, Zimbabwe, Malawi, Éthiopie, Soudan, Soudan, Égypte, Sierra Leone et Haïti.

Les 17 n’ont cependant envoyé que des représentants à la cérémonie qui s’est déroulée au Palais présidentiel de l’Etat à Kinshasa.

Cette année, 15 chefs d’État devraient honorer l’événement aux côtés d’autres dignitaires parmi lesquels les chefs de l’opposition Raila Odinga et Kalonzo Musyoka. Raila et Kalonzo ont également assisté à l’inauguration de 2019.