UH offre des bourses complètes aux seniors de Lahainaluna | Actualités, Sports, Emplois

L’Université d’Hawaï offre des bourses complètes à tous les lycéens de Lahainaluna, dont certains ont perdu leur maison dans l’incendie de forêt du 8 août et ont suivi des cours loin de leur campus de West Maui.

Les bourses couvriront les frais de scolarité, les frais, les livres et les fournitures pour les étudiants à temps plein et à temps partiel dans l’un des 10 campus de l’UH, a annoncé le président de l’UH, David Lassner, lors d’une assemblée de classe senior de Lahainaluna lundi dans le site temporaire de l’école au lycée Kulanihako’i. à Kihei. L’offre sera d’une année universitaire tandis que l’UH recherche un financement pour prolonger les bourses pendant deux ou quatre années complètes d’université, en fonction du campus fréquenté par l’étudiant.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers l’Université d’Hawaï d’offrir à nos seniors la possibilité de poursuivre des études supérieures sans avoir à se soucier des frais de scolarité et autres frais », Le directeur de Lahainaluna, Richard Carosso, a déclaré mardi dans un communiqué de presse. « Cela signifie beaucoup pour notre ‘ohana, et nous attendons avec impatience que nos Lunas profitent du généreux soutien de l’UH. »

Étant donné que de nombreux étudiants ont déménagé ou ont élaboré des projets éducatifs alternatifs, l’offre de bourse est disponible pour tous les étudiants inscrits en tant que senior à Lahainaluna le 7 août, quel que soit l’endroit où ils se sont inscrits pour cette année universitaire.

La classe senior de Lahainaluna compte actuellement environ 190 étudiants au total.

«J’étais vraiment heureux. Je pense que c’est une bonne chose qu’ils font. Cela montre vraiment l’esprit aloha de l’Université d’Hawaï. » a déclaré mardi Liahona Kaniho, senior de Lahainaluna, au Maui News.

Kaniho, qui souhaite étudier l’échographie et la radiologie dans l’espoir de devenir technicienne en IRM, a déclaré qu’en ce qui concerne les universités, elle est « Je garde mes options ouvertes pour le moment, surtout parce que c’est une très bonne offre (de la part de UH). J’y réfléchis certainement. Elle a dit qu’elle envisageait également de fréquenter l’un des campus de BYU.

Kaniho est la fille de l’entraîneur-chef du JV des Lunas et est manager de l’équipe de football des Lunas depuis qu’elle est en septième année. Après avoir fréquenté les écoles de Lahaina toute sa vie, elle a déclaré qu’elle était « vraiment nerveux et anxieux » pour s’adapter à un nouveau campus à Kulanihako’i High.

« Mais dès mon arrivée, j’ai ressenti tellement d’amour et de soutien de la part des professeurs. » dit-elle. «Le personnel a vraiment créé un environnement formidable non seulement pour apprendre, mais aussi pour pouvoir exprimer ce que nous avons vécu.»

L’incendie s’est arrêté juste devant le complexe résidentiel de Kaniho dans les villages de Leiali’i. Elle est reconnaissante que sa maison soit toujours debout, mais affirme que les dégâts causés à la ville où elle est née et a grandi sont considérables. « dévastateur. »

L’entraîneur adjoint de football de Lahainaluna, Joey Tihada, a déclaré que les bourses pourraient permettre à certains étudiants de Lahaina de fréquenter une université plus proche de chez eux.

« Je pense que c’est une bonne opportunité pour tous les enfants de Lahainaluna et qu’ils peuvent en quelque sorte avoir une longueur d’avance en envisageant l’UH en tant qu’option pour leurs collèges », » a déclaré Tihada mardi. « Et cela facilite simplement la tâche pour eux et leurs familles. … Une fois qu’ils ont pris la décision de supprimer les frais de scolarité, je pense que c’est une option pour toutes les personnes âgées qui ne veulent pas partir, s’éloigner de chez elles.

Tihada, dont le fils Kaulana est un senior, a déclaré que l’UH était désormais l’une de ses options. Depuis que les Tihadas ont perdu leur maison à cause de l’incendie, ils n’ont pas eu l’occasion de vraiment réfléchir à ce genre de décisions.

« Il va aller à l’université. Nous savons que, » dit Tihada. «Mais nous n’avons pas vraiment réfléchi aux paiements et à ce genre de choses. Mais ça aide. C’est une option. Pour moi et ma femme et pour Kaulana et tout le reste, nous obtenons d’autres choses un peu plus immédiates auxquelles nous devons réfléchir, mais c’est une option. C’est une bonne option à avoir.

Kaulana Tihada a dit que « Nous sommes reconnaissants et chanceux de pouvoir nous présenter cette opportunité. » Le porteur de ballon et capitaine de l’équipe espère jouer au football à l’université et se lancer dans le génie électrique ou mécanique. Après l’offre de bourse, il a dit : « Je pense que UH est définitivement dans la conversation pour moi. » Il étudie également certaines écoles de la côte Ouest.

« Quand l’incendie s’est produit, je ne m’inquiétais pas vraiment pour l’université », il a dit. « Je savais que puisque nous n’allions pas aller à l’école pendant un certain temps, je savais que c’était définitivement comme un revers dans mon parcours universitaire. Mais pendant l’incendie, ma première pensée a été : qu’en est-il de ma famille, de mes amis et des gens ? C’est tout ce qui compte. »

Il a déclaré que la famille vivait chez le collègue de son père et qu’elle déménagerait bientôt dans un hôtel.

« C’est définitivement différent, mais beaucoup de gens vivent ça en ce moment. » il a dit. « C’est ce que c’est, et nous nous y adaptons jour après jour, en suivant le courant et en essayant d’être aussi positifs que possible. »

L’UH a déclaré qu’elle travaillerait en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation de l’État et Lahainaluna pour rendre le processus d’obtention des bourses aussi simple que possible. Plus de détails seront fournis dans les semaines à venir.

« Les seniors du lycée de Lahainaluna ont été confrontés au COVID au cours de leur première année, et maintenant eux et leurs familles sont confrontés à des défis inimaginables liés à la perte de ‘ohana, de maisons, d’emplois et de trésors personnels. » Lassner a déclaré dans un communiqué de presse. « Nous élargissons ces offres de bourses pour créer au moins un point positif pour ces étudiants et leurs familles, afin de les aider à envisager un avenir meilleur. »

UH soutient également les étudiants actuels de Maui qui ont été touchés par les incendies et étudie également comment aider les futurs diplômés de Maui touchés par les incendies tout en poursuivant leurs études supérieures.

Le chancelier de l’UH-Maui College, Lui Hokoana, a déclaré qu’une semaine après l’incendie, la Fondation Stupski avait fourni à l’UH 1 million de dollars, ce qui a permis à l’école de donner environ 2 000 dollars chacun à 400 étudiants touchés, principalement de Lahaina et certains de Kula. Craignant que certains étudiants ne soient obligés d’abandonner leurs études, l’UH-Maui a également envoyé son bibliothécaire en chef à Napili une fois par semaine, apportant des ordinateurs et une connexion Wi-Fi.

La Fondation UH a également collecté environ 400 000 $ et Hokoana a déclaré que l’école s’efforce désormais de déterminer quels étudiants ont besoin d’un soutien financier supplémentaire, selon qu’ils ont perdu leur emploi ou ont subi d’autres impacts dus aux incendies.

Hokoana a ajouté qu’il y avait une inquiétude pour les lycéens qui ont commencé tardivement le premier trimestre à cause des incendies. Certains collèges fondent leur acceptation sur la moyenne cumulative du premier semestre, qui peut être faussée pour les étudiants concernés. UH a fourni des repas à l’équipe de football des Lunas, et Hokoana a déclaré que de nombreux étudiants à qui il a parlé avaient perdu leur maison.

« C’est ce genre d’obstacle auquel nous devons prêter attention, pour nous assurer que nous pouvons les garder… penser à l’université, continuer à penser à leur avenir », il a dit. « Comment se motiver pour aller à l’université quand on n’a plus une seule maison ? … Nous aimons faire tout ce que nous pouvons pour qu’ils continuent à penser à l’université et à maintenir l’élan nécessaire pour aller à l’université, ce qui est difficile compte tenu des circonstances.

* La rédactrice en chef Colleen Uechi peut être contactée à [email protected].













