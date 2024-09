Uglies : le drame dystopique est le meilleur film sur Netflix

« Uglies » est actuellement le film le plus populaire sur Netflix, selon le système de classement public de la plateforme.

Ce drame de science-fiction est une adaptation du roman dystopique pour jeunes adultes de Scott Westerfeld paru en 2005, qui raconte l’histoire d’une adolescente vivant dans une société post-apocalyptique où la chirurgie esthétique est obligatoire. Joey King joue aux côtés de Chase Stokes, Laverne Cox, Keith Powers et Brianne Tju.

« Uglies » a été diffusé pour la première fois le 13 septembre et a reçu des critiques majoritairement négatives, et on ne sait pas si les romans suivants de la série seront adaptés en suites.

Un autre film dystopique est à la mode sur Max. Le thriller « Civil War », sorti en 2024, est le film le plus populaire sur la plateforme en ce moment.

Écrit et réalisé par Alex Garland, le film raconte l’histoire d’un groupe de journalistes de guerre qui tentent de se rendre de New York à Washington, DC, au milieu d’un soulèvement rebelle contre un gouvernement fédéral dictatorial américain. Au casting figurent Kirsten Dunst, Nick Offerman, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson et Sonoya Mizuno.

Un autre film dystopique figure sur la liste actuelle de Hulu des films les plus populaires sur la plateforme.

« Boy Kills World » est une comédie d’action avec Bill Skarsgård dans le rôle d’un jeune homme en quête de vengeance contre ceux qui ont tué sa famille. Au casting figurent également Michelle Dockery, Jessica Rothe, Brett Gelman, Isaiah Mustafa, Yayan Ruhian, Andrew Koji, Sharlto Copley et Famke Janssen.

« The Fall Guy » est actuellement à la mode sur Peacock. Librement inspirée d’une série télévisée des années 1980, cette comédie d’action suit une doublure cascadeuse qui se retrouve mêlée à une conspiration criminelle alors qu’elle travaille sur un film.

« The Fall Guy », sorti en salles le 3 mai, met en vedette Emily Blunt, Ryan Gosling, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Teresa Palmer, Stephanie Hsu et Winston Duke.

Un film familial réalisé par le mari de Blunt, John Krasinski, est tendance sur Paramount+.

Écrit et réalisé par Krasinski, « IF » est un film fantastique sur une jeune fille qui développe la capacité de voir les amis imaginaires d’enfance des gens qu’elle a laissés derrière elle en grandissant. Le casting comprend Ryan Reynolds, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Alan Kim, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. et Steve Carell.