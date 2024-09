« Uglies » détrôné dans le Top 10 de Netflix par un nouveau film

Moches Netflix

Uglies est l’un des films originaux Netflix les moins bien notés de ces dernières années, mais il a quand même réussi à rester au sommet du classement. Liste des 10 meilleurs pendant un certain temps. Il a maintenant été détrôné par une nouvelle offre, et son avenir en tant que série potentielle reste inconnu.

Le film Garfield est désormais disponible sur Netflix et le film pour enfants est désormais n°1 sur le site. Ce n’est pas une surprise étant donné que la moitié ou plus de la liste est généralement composée de films pour enfants, car les parents cherchent quelque chose à enfiler (moi y compris). Ce que je préfère dans ce film, c’est que le film Super Mario Bros. n’a pas quitté la liste des 10 meilleurs films depuis près d’un an maintenant.

Top 10 Moches

Quant à Uglies, c’est un film profondément mauvais qui a un score de 15% sur Rotten Tomatoes avec un score de 47%, également mauvais, parmi son public. Le film est une adaptation d’un livre pour jeunes adultes de 2006 et il… ressemble beaucoup à une adaptation d’un livre pour jeunes adultes de 2006, avec des effets visuels de cette époque, par moments. Il met en vedette Joey King, le favori de Netflix, qui était apparemment un fan des livres et a aidé à la réalisation du film. Le livre original s’est transformé en trilogie comme tant d’autres livres de cette époque, mais on ne sait pas si Netflix va aller de l’avant avec des volets. Étant donné la fin du film où (spoilers) le visage de Joey King est falsifié en CGI en tant que « Pretty », je ne sais pas exactement comment cela fonctionnerait à moins qu’ils n’abandonnent complètement ce look. (Utilisez simplement son visage normal ?).

Quant au reste de la liste, Rebel Ridge se comporte toujours extrêmement bien à la 3ème place, le thriller étant l’un des meilleurs de Netflix. meilleur Le film est l’un des meilleurs films de mémoire récente, il contraste donc assez bien avec Uglies, et il est facile à recommander à tout fan de Reacher ou simplement aux films de durs à cuire en général. Un autre film original de Netflix, His Three Daughters, bénéficie d’un casting stellaire composé d’Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne et Carrie Coon, et a obtenu un étonnant 98% de critiques avec 113 critiques, le plaçant même au-dessus de Rebel Ridge. Il n’atteindra peut-être pas un niveau aussi élevé que d’autres en raison du fait qu’il s’agit en quelque sorte d’un film de prestige, mais il est sympa à voir.

Je n’ai aucune idée de combien de temps le film Garfield restera en tête de la liste des 10 meilleurs, mais cela pourrait durer un certain temps si suffisamment d’enfants l’aiment et peuvent même vouloir le revoir plusieurs fois, comme les enfants ont tendance à le faire.

