Ugaste, titulaire du GOP, remporte son 3e mandat dans le 65e district – Shaw Local

Le républicain sortant Dan Ugaste a remporté un troisième mandat par 4 107 voix, selon des résultats non officiels mardi soir.

Ugaste avait 23 551 voix pour La challenger démocrate Linda Robertson compte 19 444 dans le 65e district, selon des résultats non officiels dans les comtés de Kane et DuPage.

Ugaste est un résident genevois et avocat, Robertson, de St. Charles, est un scientifique et propriétaire d’une petite entreprise.

« Nous avons fait un sacré truc. Nous avons été approuvés par le Chicago Tribune, par le président de campagne d’Ugaste et j’avais une équipe phénoménale et nous nous sommes amusés », a déclaré Robertson. “J’ai eu un soutien phénoménal de la part de gens incroyables – et nous n’avons pas reçu le soutien du Parti démocrate de l’Illinois – tout était populaire et je suis tellement fier de ce que mon équipe a fait.”

Ugaste n’a pas renvoyé de message vocal demandant un commentaire.

Robertson a failli manquer d’être sur le bulletin de vote après qu’une contestation a été déposée alléguant que ses distributeurs de pétition avaient utilisé les mauvais documents – mais la commission électorale de l’État a décidé qu’elle pouvait rester.

La campagne de Robertson a également critiqué Ugaste comme «extrême», citant son record de vote sur diverses questions, y compris les droits reproductifs des femmes et sa cote Illinois Right to Life comme entièrement pro-vie avec des exceptions pour le viol et l’inceste.

Ugaste avait répondu qu’il votait pour des lois raisonnables – et non extrêmes.

Dans une tournure inattendue, l’ancien président de campagne d’Ugaste, Greg Marston, a annoncé le mois dernier qu’il approuvait Robertson comme le meilleur candidat.

La raison pour laquelle Marston a abandonné son soutien à Ugaste était que la plate-forme du candidat était “déconnectée des valeurs fondamentales de la société d’aujourd’hui”.

Mais Ugaste a déclaré qu’il croyait avoir voté avec son district tout le temps qu’il était à Springfield, et l’a attribué aux différentes opinions au sein d’un district.

Le 65e district couvre des parties des comtés de Kane et DuPage, notamment Elgin, South Elgin, St. Charles, Campton Hills, Hampshire, Huntley, Pingree Grove, Batavia, Genève et Wayne.

