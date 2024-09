UFO 50 : faux jeux, vrai plaisir

Lorsqu’on aborde un projet de jeu vidéo comme la nouvelle sortie de Mossmouth OVNI 50—un travail d’amour absolument massif qui est brillant, frustrant, amusant, mystérieux, artistiquement ambitieux et parfois juste vraiment C’est vraiment frustrant, ça aide de commencer par des principes de base. Donc : OVNI 50sorti sur Steam cette semaine, est une collection de 50 jeux de longueur et de complexité variables, tous prétendument issus d’un développeur de jeux vidéo fictif des années 1980 appelé UFOSoft. Les jeux de la collection, qui sont présentés dans un faux ordre chronologique construit autour de l’histoire vaguement esquissée de la société, s’inspirent en grande partie de la bibliothèque de la Nintendo Entertainment System ; au milieu de pastiches plus ésotériques ou compliqués, vous pouvez trouver des jeux qui servent d’hommages assez directs à Déchaînement sur la ville fluviale, Sans invitation, Jetman solaire, Dragon Questet bien d’autres encore. Il y a des éléments méta qui fonctionnent à côté du tableau principal – des notes sur le faux développement des jeux, un terminal qui vous permet de fouiller pour trouver des secrets, des marqueurs qui indiquent quand vous avez terminé des titres individuels – mais l’accent a clairement été mis sur les jeux eux-mêmes, qui ont été développés (dans notre monde) par l’équipe de Mossmouth, y compris Spéléologie créateur Derek Yu.

Le point de comparaison évident pour tout cela, du moins pour les nerds d’un certain âge, sera clair : le titre culte de Nintendo DS Défi de jeu rétro (et sa suite malheureusement jamais exportée du Japon), qui a repris ce même concept de base de « faux jeux de fausses consoles d’un faux passé » en 2007. Les joueurs qui viennent OVNI 50 ceux qui recherchent une recréation directe de cette expérience pourraient cependant être un peu déçus : là où ce jeu se targuait de construire la fiction entourant ses faux jeux, avec de faux manuels et de faux magazines que les joueurs pouvaient parcourir entre deux parties de ses riffs Mario ou Galaga, OVNI 50 est un peu plus épuré dans sa présentation. (Vous avez quelques phrases de notes par jeu, et c’est à peu près tout.) Étant donné le choix entre mettre l’accent sur les jeux ou sur les matériaux qui les entourent, la petite équipe de Mossmouth s’est naturellement concentrée sur la fonction plutôt que sur la forme ; nous pourrions souhaiter un package plus luxueux, mais il semble honnêtement grossier de se plaindre, alors que le contenu réel de la collection est bien plus vaste que ce que nous avons eu le temps de comprendre.

Quant à ce contenu : Nous souhaiterions pouvoir déclarer chacun d’entre eux OVNI 50′s 50 jeux sont un chef-d’œuvre rétro-indépendant, chacun préservant ce qui a fonctionné dans la conception de jeux classiques tout en se débarrassant de l’ivraie, mais, euh… Non. Ne vous méprenez pas : il y a extrêmement de bons jeux ici, certains valent plus que le prix demandé de 25 $ de la collection à eux seuls. (Nous avons déjà perdu trop d’heures la semaine dernière à cause du jeu de tir en arène Trop audacieuxou un dungeon crawler mécaniquement magnifique Valbrace.) Mais de nombreux jeux de la collection semblent déchirés entre leur désir de rester fidèles aux commandes maladroites et souvent injustes des consoles d’autrefois et le fait d’être des jeux vraiment amusants. Oui, c’est ce que l’on ressent authentique que Barbutale tout premier jeu de la collection, efface joyeusement votre progression à chaque fois que vous perdez toutes vos vies, effaçant ce qui pourrait être 20 minutes de pièges et de navigation dans les donjons très difficiles. amusant C’est une question beaucoup plus épineuse.

Mais même si nous ne pouvons pas défendre OVNI 50 En tant que 50 chefs-d’œuvre instantanés, nous ne pouvons pas non plus le décrire comme un jeu de la vieille école, ni comme un exercice de nostalgie sans intérêt pour les joueurs qui n’ont pas grandi en retirant des cartouches NES abîmées du mur de location de leur magasin de vidéo local. La vérité est qu’il s’agit en réalité de 50 jeux différents, chacun avec ses propres schémas de contrôle et ses propres accroches de conception, et la qualité va inévitablement varier. Une partie du plaisir de ce pack réside en fait dans ce genre de découverte : pour chaque jeu auquel vous jouez cinq minutes avant de conclure « Eh, pas pour moi », vous avez autant de chances de tomber sur quelque chose comme l’audacieusement étrange Chat de luneou « Et si on avait inventé les jeux de tower defense sur la NES » hypothétique L’île de Rock On!Au minimum, chaque titre a quelque chose de vraiment intelligent qui le propulse, que ce soit Mortella tentative de construire un jeu d’action à partir de Lemmings ADN, ou Les Aviens« jeu de guerre basé sur les oiseaux. La moitié du temps, lorsque nous nous surprenions à penser « OK, on ​​a compris, passons à autre chose » après avoir fouillé dans un jeu, nous avions fondamentalement raison ; l’autre moitié, cependant, nous tombions inévitablement sur un nouveau secret ou une nouvelle tournure de jeu qui approfondissait l’expérience d’un titre individuel.

OVNI 50 est, en d’autres termes, un jeu qui vous fait confiance, en tant que joueur, pour trouver le plaisir, avec la promesse qu’il y a une parcelle de plaisir à trouver dans ce coffre à jouets étrange et massif. Il faut noter que le jeu fait disposent de quelques outils de curation : si vous faites défiler la collection vers le bas, vous pouvez filtrer les jeux selon qu’ils sont censés être plus réflexifs ou cérébraux, par exemple, ou vous concentrer sur le grand nombre de jeux multijoueurs sur le même écran du titre. (S’affranchir de la chronologie est une bonne idée dans tous les cas ; bien que OVNI 50 ne prête pas autant d’attention à l’idée selon laquelle « la complexité augmente à mesure que le temps fictif passe » qui a alimenté Défi de jeu rétrovous aurez toujours tendance à trouver des expériences plus robustes vers la fin de la durée de vie fictive d’UFOSoft.) Nous sommes sûrs que nous verrons bientôt une industrie artisanale de guides et de critiques plus larges soulignant les joyaux cachés enfouis dans sa bibliothèque. Mais honnêtement, nous vous recommandons simplement de faire ce que le jeu lui-même conseille : faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez un titre qui semble cool, soufflez la poussière fictive et pariez sur la chance de tomber sur quelque chose qui sera l’un de vos jeux préférés de 2024.