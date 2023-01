UFC : Francis Ngannou devient agent libre | Jon Jones affrontera Ciryl Gane pour le titre vacant des poids lourds | Nouvelles MMA

Francis Ngannou a quitté son titre de poids lourd UFC après être devenu agent libre, a confirmé samedi le président Dana White.

Le joueur de 36 ans est impliqué dans un différend contractuel de longue date avec le promoteur, qui a également renoncé à ses clauses d’exclusivité pour permettre à Ngannou de négocier avec d’autres organisations sans ingérence.

Ngannou devait apparaître à l’UFC 285 à Las Vegas le 4 mars, bien que le fait qu’il devienne un agent libre signifie que Jon Jones affrontera le Français Ciryl Gane à la place à la même date.

Image:

Ciryl Gane affrontera désormais Jon Jones en mars





“Nous avons négocié avec [Ngannou] pendant plus de deux ans”, a déclaré White. “Nous avons proposé à Francis un contrat qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l’histoire de l’entreprise – plus de [Brock] Lesnar, plus que quiconque, et il a refusé le marché.

“Francis est maintenant dans un endroit où il ne veut pas prendre beaucoup de risques. Il a l’impression d’être dans une position où il pourrait combattre des adversaires moins importants et gagner plus d’argent, alors nous allons le laisser faire et libérer lui de notre contrat. Il peut aller où il veut et faire ce qu’il veut.

Ngannou était sur une séquence de six victoires consécutives avant de devenir agent libre, unifiant plus récemment la division des poids lourds lorsqu’il a battu Gane par décision unanime en janvier dernier avant de subir une opération au genou.

Jones reviendra à l’action pour la première fois depuis février 2020, le joueur de 35 ans faisant ses débuts chez les poids lourds après avoir précédemment détenu un record dominant chez les poids lourds légers (26-1).

Gane a détenu le championnat intérimaire des poids lourds jusqu’à ce qu’il soit battu par Ngannou en janvier dernier, puis a remporté un KO au troisième tour contre Tai Tuivasa à l’UFC Fight Night 209 en septembre.

White : “Pas d’excuses” pour avoir giflé sa femme

Dana White pense qu’il ne sera pas puni par l’UFC pour avoir giflé sa femme dans une boîte de nuit du Nouveau-Mexique le soir du Nouvel An.

Dana White dit qu’il mérite toutes les critiques qu’il a reçues après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de gifler sa femme, Anne, le soir du Nouvel An.



Le président de l’UFC a présenté des excuses plus tôt en janvier après la sortie d’une vidéo d’une altercation impliquant lui et sa femme Anne.

“Quelles devraient être les répercussions? Vous me le dites”, a déclaré White la semaine dernière. “Je prends 30 jours de congé? En quoi cela me fait-il mal? Mon départ fait mal à l’entreprise, fait mal à mes employés, fait mal aux combattants. Ça ne me fait pas mal. Quelle est ma punition? Voici ma punition: je dois me promener pour cependant longtemps que je vis et c’est ainsi que je suis étiqueté maintenant.

“C’était évidemment une expérience personnelle horrible. Et, vous savez, il n’y a aucune excuse pour cela. C’est quelque chose avec lequel je vais devoir faire face et vivre pour le reste de ma vie.”