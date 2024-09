UFC 306 : Résultats préliminaires du combat O’Malley vs Dvalishvili

La Brésilienne a été la plus rapide, la plus vive et la plus active des deux dès le début, prenant rapidement l’avantage sur Aldana qui a démarré lentement avant que la production des deux équipes ne s’intensifie au deuxième round, avec un choc de têtes laissant l’infatigable Mexicaine porter un masque rouge. Aldana a augmenté la pression et a eu le plus de succès au troisième round, mais Dumont a quand même été capable de placer des coups de qualité et de repousser ses avances.

Dumont a remporté une victoire sans faute et a ainsi enregistré sa cinquième victoire consécutive, portant son bilan à 8-2 dans l’octogone. La joueuse de 33 ans a désormais éliminé une ancienne championne et une ancienne challenger au titre lors de deux sorties consécutives, et devrait se retrouver dans le Top 5 lorsque le classement sera mis à jour la semaine prochaine.

Cartes de pointage officielles | Résultats de la carte principale

UFC 306 : Résultats du combat O’Malley contre Dvalishvili