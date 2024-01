UFC 297 : la tirade homophobe de Sean Strickland, la dernière en date de la plongée laide et décomplexée de l’UFC dans les guerres culturelles

En avril 2021, près d’un an après la décision de l’UFC de poursuivre avec audace le statu quo malgré les craintes mondiales liées à la pandémie de COVID-19, Dana White est apparu sur “Hannity” de Fox News pour ce qui équivalait à un tour de victoire.

Au crédit de White, sa décision a fait de l’UFC le seul événement sportif en ville pendant la majeure partie du printemps et de l’été 2020, alors que la promotion s’est ralliée pour remplir son nombre minimum d’événements dicté par l’accord de distribution historique de cinq ans signé avec ESPN en 2018 (et renouvelé l’année suivante) que il paierait à l’UFC environ 300 millions de dollars par an.

Une grande partie du discours de célébration lancé par White, un républicain au franc-parler qui a publiquement fait campagne pour son ami de longue date et ancien président Donald Trump, tournait autour du peu d’intérêt des fans de sport pour la politique (un discours ironique, en quelque sorte, étant donné qu’il était apparaissant dans un talk-show d’extrême droite sans vergogne) et a ensuite critiqué les “athlètes réveillés” dans d’autres sports comme la NFL et la NBA.

“Quand les gens regardent du sport, ils ne veulent pas entendre ces conneries”, a déclaré White. “Ils ne veulent pas connaître vos opinions ni savoir pour qui vous votez [or] que fais tu. Ils veulent s’évader de tout dans leur vie et veulent se concentrer sur deux, trois, quatre heures ; quelle que soit la durée du sport lorsque vous l’avez allumé.

“Si vous voulez écouter ce genre de choses, allumez n’importe quelle autre station, vous entendrez tout ce que vous voulez entendre. Lorsque vous vous connectez à l’UFC, vous êtes là pour voir des combats.”

On peut certainement supposer qu’à l’époque, White utilisait une position antipolitique dans le sport pour justifier sa prise de décision dans une période aussi polarisante de désinformation et d’incertitude. Marre d’être critiqué pour ses réponses désinvoltes face à la gravité de la pandémie, White était même allé jusqu’à demander à son équipe publier une vidéo de quatre minutes exposant les membres des médias qui l’avaient interrogé ou douté (avec la menace d’un documentaire complet qui n’a pas encore abouti).

White, lors de son entretien avec “Hannity”, n’a pas tardé à expliquer pourquoi l’UFC ne tenterait jamais de censurer les opinions d’aucun de ses combattants, ce qui est toujours cohérent (pour le meilleur ou pour le pire) aujourd’hui.

“Il y a certains combattants, hommes et femmes, qui ont leurs propres convictions religieuses et politiques ou autre, et nous ne muselons aucun d’entre eux non plus”, a déclaré White. “S’ils viennent à la conférence de presse et veulent parler de ceci ou de cela, ou quoi que ce soit, c’est leur droit que Dieu leur a donné de le faire. Nous ne muselons personne mais nous gardons la politique en dehors du sport.”

Pourtant, près de trois ans plus tard, il est impossible de suivre une émission de l’UFC sans que cette politique soit alimentée de force d’une manière qui va bien au-delà de tout ce qui est subtil. Et compte tenu des événements de la journée médiatique de l’UFC 297 mercredi à Toronto impliquant le champion des poids moyens Sean Strickland, il y a suffisamment de sentiment croissant pour débattre si la liberté d’expression incontrôlée de ses athlètes est la meilleure chose pour la marque ou la réputation du sport.

Ce n’est certainement pas l’amitié de longue date entre White et Trump qui est en cause. Mais c’est une chose pour l’UFC d’offrir régulièrement au candidat à la présidentielle de 2024 des sièges au premier rang en guise de remerciement pour ses années de soutien. C’est une tout autre affaire pour l’UFC de produire un documentaire sur Trump, comme il l’a fait en 2018, intitulé “Combattant in Chief”, diffusé sur le service de streaming Fight Pass de l’UFC en l’honneur du 25e anniversaire de la promotion.

C’est également différent lorsque l’UFC, au cours des six derniers mois, a utilisé les apparitions de Trump lors d’événements comme un moyen de faire une déclaration plus large et plus profonde sur son propre rôle dans la guerre culturelle en cours, qui rend la fusion de la politique et du sport si insipide. commencer avec. Sinon, pourquoi l’UFC se ferait-il un devoir de téléviser la sortie de Trump du tunnel jusqu’à sa chaise au bord de la cage avant le début de chaque PPV avec le même faste et les mêmes circonstances qu’un combattant ?

S’il s’agissait simplement d’une photo en direct de Trump, cela pourrait être justifié comme un traitement semblable à celui de toute autre célébrité de premier plan qui fréquente les combats de l’UFC, de l’acteur Jared Leto à la star à la retraite de la NBA Shaquille O’Neal. Au lieu de cela, les entrées de Trump le trouvent orné à chaque fois par le même groupe de personnages (White, le dirigeant de l’UFC Hunter Campbell, le commentateur politique conservateur Tucker Carlson et le musicien Kid Rock) dans une déclaration intentionnelle qui a souvent été mémorisée en ligne par la chanson thème de Dark Vador, ” La Marche Impériale”, de la franchise “Star Wars”.

(L’ironie est que Kid Rock a boycotté de manière agressive Bud Light en avril dernier en raison de son partenariat promotionnel avec l’influenceur transgenre Dylan Mulvaney en tirant sur des caisses de bière avec un fusil semi-automatique dans une vidéo de protestation virale, seulement pour que White conclue un accord avec Bud Light. devenir la bière officielle de l’UFC six mois plus tard semble être perdu pour la plupart.)

Châtier les Blancs et les dirigeants de l’UFC pour rien d’autre que de l’hypocrisie serait en grande partie une vaine perte de temps, quel que soit le côté politique dans lequel vous vous situez, si tel était le seul grief de la promotion pour le moment. Mais c’est là que Strickland, qui défendra pour la première fois son titre des 185 livres contre son rival passionné Dricus du Plessis samedi, et ses récents commentaires entrent en jeu.

Entendre Strickland dire que quelque chose de controversé ne devrait pas surprendre les fans du vétéran de l’UFC depuis 10 ans.

Qu’il joue ou non son personnage contestataire à des fins commerciales, Strickland a longtemps joué le rôle d’un vagabond blessé qui dit tout ce qui lui passe par la tête, quelles que soient les conséquences ou la réaction, et est prêt à se jeter au pied levé. un chapeau, que ce soit à l’intérieur de la cage (où il a battu Israel Adesanya pour le titre en septembre) ou à l’extérieur (voir sa bagarre de foule en décembre avec du Plessis à l’UFC 296).

Pourtant, c’est l’absence de conséquences d’aucune sorte de la part de combattants de l’UFC comme Strickland, ou de la pom-pom girl grandiloquente de Trump, Colby Covington, de White au cours des dernières années qui a perpétué un changement de culture croissant (et largement toxique) au sein de la marque UFC et, par extension. en raison de son contrôle monopolistique, l’ensemble du sport dans son ensemble.

Les discours trash, par exemple, ont toujours joué un rôle important dans l’attrait des sports de combat. Les insultes et les tensions réelles sont souvent utilisées à des fins de marketing pour susciter l’anticipation de l’entrée des deux combattants dans la cage, uniquement pour que le respect et l’esprit sportif l’emportent (généralement) une fois le combat terminé. À bien des égards, c’est le cycle de vie de la promotion du combat.

Cependant, pour tout fan de l’UFC, il est devenu difficile d’ignorer à quel point les conférences de presse et les événements promotionnels publics sont devenus vicieux, souvent pour le plaisir. Ne cherchez pas plus loin que deux jours consécutifs en décembre, avant l’UFC 296 à Las Vegas, lorsque la promotion a organisé deux conférences de presse résolument sombres, criblées de calomnies homophobes.

Covington, dont le truc semble beaucoup plus artificiel que celui de Strickland, est passé d’accusations non provoquées selon lesquelles le père de Stephen Thompson était pédophile à insinuer à Ian Garry que le reste de la liste avait couché avec sa femme. Covington a ensuite déclaré au champion des poids welters Leon Edwards qu’il rejoindrait son défunt père en enfer après avoir perdu leur combat, ce qui a forcé le Blanc normalement libéral à finalement s’adresser quelques jours plus tard en disant: “Nous n’aimons pas ce genre de choses, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela ne se reproduise plus.”

Mais Strickland, juste un jour plus tard, a repris là où Covington s’était arrêté lors d’un deuxième événement de presse en tirant des objets errants sur toute personne se trouvant à proximité, y compris une série de débats désagréables avec du Plessis, au cours desquels Strickland l’accusait de coucher avec son entraîneur et ” DDP” pour faire référence à plusieurs reprises aux antécédents de maltraitance physique de son adversaire par son père.

C’est une chose de rejeter les commentaires inflammables entre combattants en cage comme étant la norme dans un sport fondé sur la violence et les traumatismes. Mais ce n’est qu’une approche paresseuse et qui aurait été acceptable il y a une vingtaine d’années, lorsque l’UFC occupait une place bien différente dans l’air du temps culturel, quelques années seulement après sa naissance barbare (et son éventuelle interdiction de la télévision et du PPV). Mais l’UFC a tout simplement trop à perdre après avoir travaillé si dur pour obtenir l’acceptation du grand public, d’autant plus qu’elle est si proche de la saison des négociations pour son prochain accord sur les droits médiatiques.

Et c’est ce qui nous ramène à mercredi, lorsque Strickland s’est assis devant des membres des médias à Toronto et a été interrogé par le journaliste Alexander K. Lee de MMAFighting.com sur les commentaires francs qu’il a tenus ces dernières années contre la communauté homosexuelle et transgenre. Lee avait l’intention de donner à Strickland un forum pour modifier ou expliquer davantage ses remarques controversées maintenant qu’il est devenu un visage de la promotion, ce qui a plutôt incité Strickland à une tirade grossière.

Paré d’un t-shirt actuellement en vente sur son site internet qui dit : « Une femme dans chaque cuisine, un pistolet dans chaque main », Strickland en a rapidement fait un débat politique en réprimandant le président américain Joe Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Il a également qualifié Lee d'”homme faible et pathétique” pour avoir laissé entendre qu’il aimerait toujours ses enfants même s’ils étaient gays et fermé en disant à Lee qu’il était “l’ennemi de notre putain de monde” pour avoir posé de telles questions pour commencer.

La seule chose pire que les commentaires haineux de Strickland étaient les réactions d’un flot de fans de MMA solidaires sur les réseaux sociaux et le manque de commentaires réactionnaires de la part de White ou de la société mère de l’UFC, Endeavour. Si vous gardez…