UFC 297 : Dricus du Plessis n’est pas surpris, le « bien informé » Israel Adesanya l’a choisi pour détrôner Sean Strickland

Israel Adesanya et Dricus Du Plessis sont définitivement pas meilleurs amis, mais « The Last Stylebender » a choisi « Stillknocks » pour détrôner Sean Strickland ce week-end (samedi 20 janvier 2024) lors de l’événement principal à la carte (PPV) de l’UFC 297 à Toronto, en Ontario, Canada.

Malgré son sérieux différend avec Adesanya, Du Plessis n’est pas surpris d’apprendre que l’ancien champion des poids moyens l’a choisi pour devenir le nouveau pivot de la division une fois que la poussière sera retombée à la tête de la division. ESPN+-émission PPV diffusée en streaming.

« Non, cet homme a des connaissances en matière de combat. Donc, c’est logique. Je ne considère pas vraiment cela comme une bonne ou une mauvaise chose », a déclaré Du Plessis lors d’une récente journée médiatique pour promouvoir l’UFC 297 (replay vidéo ici), avant d’offrir ses fleurs à Adesanya.

“Je suis heureux d’entendre quand quelqu’un pense que je vais gagner, même si nous avons nos différences en tant que personnes, les unes des autres”, a-t-il poursuivi. « Mais, en tant que combattant, je ne peux que dire de bonnes choses à propos d’Adesanya, le combattant.

“Il a eu des combats terribles où il a gagné le combat en courant et tout ça”, a conclu Du Plessis. «Mais il a mené des combats incroyables. Certains des meilleurs combats que nous ayons vus. Et il a réalisé certaines des meilleures performances frappantes que l’UFC ait jamais vues. Mais c’est un artiste martial qui en reconnaît un autre. Et dans ce cas, c’est formidable de voir quelqu’un comme lui savoir que vous avez ce qu’il faut.

Adesanya et Du Plessis étaient liés pour s’affronter lors de l’événement principal de l’UFC 293 en septembre 2023 avant que « Stillknocks » ne choisisse de retarder sa tentative de titre pour prendre un peu de temps pour se détendre après sa victoire sur Robert Whittaker à l’UFC 290. À la suite de cette décision de « fouille dans les sacs », Strickland a eu l’opportunité d’affronter Adesanya et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Désormais, Du Plessis cherchera à rattraper son opportunité manquée et à remporter l’or à l’UFC pour la première fois en éliminant l’homme qui a choqué le monde il n’y a pas si longtemps. Avec une victoire, Du Plessis pourrait se rapprocher d’une éventuelle confrontation contre Adesanya.

Mieux vaut tard que jamais?

MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’intégralité de la carte de combat de l’UFC 297, à droite ICIen commençant par le début ESPN+ Matchs « préliminaires » à 18 h 30 HE, suivis du solde restant de la carte sur ESPNN/ESPN+ à 20 h HE, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22 h HE le ESPN+ PPV.

Pour consulter les dernières et meilleures actualités et notes de l’UFC 297 : « Strickland vs. Du Plessis », assurez-vous de consulter nos archives complètes d’événements ici. Pour la carte de combat UFC 297 mise à jour et finalisée et ESPN+ programmation cliquez ici.