UFC 282: “Paddy Pimblett a tout pour être un champion de l’UFC”, déclare l’ancien titlist des poids légers Jan Blachowicz | Nouvelles MMA

Paddy Pimblett peut aller jusqu’au bout à l’UFC, prédit l’ancien champion Jan Blachowicz.

Blachowicz sera la tête d’affiche de l’événement UFC de samedi contre Magomed Ankalaev avec Pimblett affrontant Jared Gordon dans le combat de soutien principal.

Blachowicz pense que Pimblett peut éventuellement devenir lui-même un champion. “Bien sûr, il a une chance. C’est un combattant fou”, a déclaré Blachowicz Sports du ciel.

“Il a tout pour être champion. Tout est entre ses mains. La question est de savoir comment il va l’utiliser. Quand je regarde ses combats, je pense qu’il a tout pour être champion.”

Blachowicz sait ce qu’il faut. Il a remporté le titre des poids lourds légers de l’UFC en 2019 contre Dominick Reyes et dans sa première défense est devenu le premier homme à battre Israel Adesanya en MMA.

Il a perdu la ceinture contre Glover Teixeira l’année dernière, mais a trouvé son concours avec Ankalaev amélioré pour devenir un combat pour le titre dans des circonstances extraordinaires.

Jiri Prochazka était censé être sur cette carte UFC 282 mais a quitté le titre des poids légers après avoir subi une blessure. Blachowicz contre Ankalaev, alors un combat en trois rounds sur le même projet de loi, a été transformé en un concours de championnat en cinq rounds.

Seulement tout cela s’est produit pendant que Blachowicz se rendait à Las Vegas pour l’événement. “J’étais le dernier à le savoir”, a-t-il ri. “C’était une chose folle parce que je ne savais pas ce qui s’était passé.

“Je n’avais aucune connexion dans l’avion donc je ne savais pas ce qui s’était passé au sol. J’ai atterri après un vol de 10 heures, j’ai vérifié mon téléphone. Beaucoup de messages, mon téléphone était fou.

“J’ai vérifié mes messages, un message de mon manager et je l’ai lu quatre fois parce que je n’arrivais pas à y croire. ‘Vous avez eu le titre.’ J’ai dit ce que le…

“J’ai atterri et j’étais à nouveau un prétendant au titre.”

Il sait cependant qu’Ankalaev sera un adversaire redoutable.

“[With] la position de gaucher, c’est un combattant dangereux, il a une puissance de frappe KO, il sait comment vous abattre, vous contrôler au sol. Il est dangereux à tous points de vue. Jeune gars. Je dois donc faire attention”, a-t-il déclaré.

“C’est un combattant complet. Je dois être prêt à tout.

“Je suis prêt pour une bataille difficile. Mais, de toute façon, je fais ça toute ma vie, alors à quoi puis-je m’attendre?” Blachowicz a continué.

“C’est ma vie, j’aime me battre. C’est ma passion, aussi mon travail bien sûr… J’ai hâte de faire ça.”

Blachowicz est cependant plein de confiance. “Je crois que je vais être double champion. Donc je fais juste mon travail à l’intérieur de l’octogone samedi et ça va être la nuit la plus folle de ma vie. Je suis heureux, excité et prêt pour ça. Prêt pour tout ce qui va se passer à l’intérieur de l’octogone”, a-t-il déclaré.

“Je suis à nouveau l’opprimé, donc un peu plus de pression de son côté. Et j’étais à sa place avant, donc je sais ce qu’il ressent. Mais il n’a jamais été à ma place. Parce que j’étais un champion et je sais ce que ça fait être un champion et je le veux bien plus que je ne le voulais la première fois – parce que je sais à quel point c’est bon. Donc il a un problème.”

Il prédit en fait une victoire à l’arrêt. “J’ai ce pouvoir polonais légendaire. Je vais emporter ce pouvoir avec moi à l’intérieur de l’octogone et je vais l’utiliser. Si je vois le trou [in his defence] il va ressentir la légendaire puissance polonaise”, a promis Blachowicz.

“J’ai plusieurs façons de gagner quand je fais ma visualisation. Mais la meilleure – KO au troisième tour !