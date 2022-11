UFC 281 Israel Adesanya contre Alex Pereira: comment regarder, heures de début, prévisions

Bienvenue à l’UFC 281, le dernier véritable méga Carte UFC de 2022. Avec une tête d’affiche à tomber par terre et une sous-carte composée de matchs convaincants, l’UFC 281 n’est pas un PPV que vous pouvez vous permettre de manquer.

En haut de la carte se trouve Israël Adesanya. L’une des plus grandes stars de l’UFC, il défend son titre de poids moyen UFC contre un Alex Pereira en plein essor. Cette fois-ci, Adesanya, normalement imbattable, pourrait avoir une petite faille dans son armure. Adesanya, actuellement invaincu chez les poids moyens, n’a pas été vaincu une seule fois, mais deux fois par Pereira dans des matchs de kickboxing.

Mais ce n’est pas du kickboxing, c’est des arts martiaux mixtes. Et les combats de kickboxing d’Adesanya avec Pereira s’accompagnent de mises en garde. Lors du premier match, Pereira a reçu une décision que beaucoup pensaient qu’Adesanya avait gagnée. Dans le deuxième combat, Adesanya gagnait clairement avant d’être brutalement assommé par un crochet brutal et clinique.

Indépendamment de la façon dont cela se déroule, pour la première fois depuis longtemps, il y a un élément dramatique dans un événement principal d’Adesanya.

Et en dehors de ce combat, l’UFC 281 est empilé. Nous avons un deuxième combat pour le titre avec Carla Esparza contre Zhang Weili. Esparza a récemment remporté le titre de poids paille UFC contre Rose Namajunas dans l’un des pires combats que j’aie jamais vus, mais ce concours sera presque certainement différent. Cherchez Zhang Weili pour passer en mode beserker complet ici. Je m’attends à ce qu’Esparza puisse être écrasé.

En dehors de cela, nous avons un banger certifié dans Dustin Poirier contre Michael Chandler. Le légendaire Frankie Edgar a également son match de retraite contre Chris Gutierrez.

Ne peut pas attendre.

Heure de début de l’UFC 281

La carte principale de l’UFC 281 commence à 22 h HE (19 h HP) le 12 novembre. Voici tous les détails de plusieurs fuseaux horaires.

NOUS

La carte principale commence le 12 novembre à 22 h HNE (19 h HNP).

Les préliminaires commencent le 12 novembre à 20 h HNE (17 h HNP).

Les premiers préliminaires commencent le 12 novembre à 18 h HNE (15 h HNP).

ROYAUME-UNI

La carte principale commence le 13 novembre à 3 h GMT.

Les préliminaires commencent le 13 novembre à 1 h GMT.

Les premiers préliminaires commencent le 12 novembre à 23 h GMT.

Australie

La carte principale commence le 13 novembre à 14 h AEDT.

Les préliminaires commencent le 13 novembre à 12 h AEDT.

Les premiers préliminaires commencent le 13 novembre à 10 h AEDT.

Comment regarder l’UFC 281



L’UFC a maintenant un partenariat avec ESPN. C’est une excellente nouvelle pour l’UFC et l’expansion du sport du MMA, mais une mauvaise nouvelle pour le choix des consommateurs. Surtout si vous faites partie des fans de l’UFC qui veulent regarder l’UFC aux États-Unis.

Aux États-Unis, si vous voulez savoir comment regarder l’UFC 281, vous ne trouverez la nuit de combat qu’à la carte via ESPN Plus. La structure des coûts est un peu déroutante, mais voici les options pour regarder l’UFC sur ESPN, selon Le site d’ESPN:

Les abonnés annuels ESPN Plus existants peuvent commander la prochaine carte UFC pour 75 $.

Les nouveaux abonnés ESPN Plus peuvent acheter un ensemble d’un événement UFC PPV (streaming en HD) et un abonnement récurrent annuel ESPN Plus pour 100 $. C’est une bonne affaire. L’abonnement ESPN annuel ESPN Plus se renouvellera automatiquement après un an, au prix d’un abonnement annuel ESPN Plus au moment du renouvellement automatique.

Vous pouvez faire tout ce qui précède sur le lien ci-dessous.

Les fans de MMA au Royaume-Uni peuvent regarder l’UFC 281 exclusivement via BT Sport.

Il y a plus d’options si vous vivez en Australie. Vous pouvez regarder l’UFC 281 via Main Event sur Foxtel. Vous pouvez également diffuser via Kayo pour 55 AU $. Vous pouvez même commander en utilisant votre PlayStation ou en utilisant l’application UFC sur votre Xbox. J’achète généralement directement sur le site Web de l’UFC.

Besoin de plus d’options de visionnage internationales ? Essayez un VPN pour modifier votre adresse IP afin d’accéder aux options américaines, britanniques ou australiennes répertoriées ci-dessus. Voir les meilleurs VPN recommandés par les éditeurs CNET.

Carte de combat complète

Carte principale

Israël Adesanya contre Alex Pereira

Carla Esparza contre Zhang Weili

Dustin Poirier contre Michael Chandler

Frankie Edgar contre Chris Gutierrez

Dan Hooker contre Claudio Puelles

Préliminaires

Brad Riddell contre Renato Moicano

Dominick Reyes contre Ryan Spann

Erin Blanchfield contre Molly McCann

André Petroski contre Wellington Turman

Premiers préliminaires

Matt Frevola contre Ottman Azaitar

Karolina Kowalkiewicz contre Silvana Gomez Juarez

Michael Trizano contre Seungwoo Choi

Julio Arce contre Montel Jackson

Carlos Ulberg contre Nicolae Negumereanu

Prédictions

Israël Adesanya contre Alex Pereira

Pereira a un incroyablement crochet gauche puissant et bien plus d’expérience avec des attaquants de classe mondiale que quiconque Adesanya a combattu à l’UFC à ce jour. Pour cette raison, et la façon dont Pereira a traversé l’UFC jusqu’à présent, beaucoup de gens choisissent Pereira.

Pas moi. Pour plusieurs raisons. Numéro un: Adesanya aurait dû gagner le premier match de kickboxing avec Pereira sur les tableaux de bord et battait facilement Pereira jusqu’à ce qu’il soit pris dans le deuxième combat. Numéro deux : le MMA est différent. La gamme est différente, la façon dont vous défendez avec des gants de quatre onces est différente. À mon avis, cela joue dans les compétences d’Adesanya. Il n’essaie pas de dévier les tirs avec des gants. Il contre, il pare, il contrôle la distance avec des coups de pied et des cercles. Je m’attends à ce qu’Adesanya rende cela relativement facile sur une décision en cinq tours.

Carla Esparza contre Zhang Weili

Zhang Weili par KO. Trop fort, trop rapide, trop technique. C’est un match terrible pour Esparza. Je serai choqué si Weili perd ça.

Dustin Poirier contre Michael Chandler

La meilleure chance de Chandler est par KO au premier tour. S’il sort du premier tour, je m’attends à ce que Poirier prenne le relais. Poirier est sorti du premier tour avec Conor McGregor lors de leurs deux derniers combats, donc je m’attends à ce qu’il gagne ce combat par décision. Je m’attends également à ce que ce soit le meilleur combat de la carte.